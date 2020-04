Litvínov mění sportovního šéfa. Beránka střídá zkušený kouč Hynek | iSport.cz

Kapitán Litvínova Viktor Hübl (uprostřed) poslal Vervu svým druhým gólem v zápase do vedení nad Kladnem • Pavel Mazáč / Sport

Litvínovský veterán Viktor Hübl gólem do šatny poslal Vervu do vedení • Pavel Mazáč / Sport

Pavel Hynek (vpravo) byl s Jaroslavem Holíkem u poslední zlaté radosti českého týmu na MS hráčů do 20 let • LEBEDA PAVEL / Sport

Pavel Hynek (vpravo) byl s Jaroslavem Holíkem u poslední zlaté radosti českého týmu na MS hráčů do 20 let • LEGNER JAROSLAV / Sport

Severočeský klub hlásí změnu ve sportovním úseku. Vedení hokejistů Litvínova se na pondělní schůzi představenstva rozhodlo ukončit spolupráci se sportovním ředitelem Josefem Beránkem, kterého po dvou letech ve funkci vystřídá Pavel Hynek. Ostřílený expert s trenérskými zkušenostmi z extraligy a KHL se vrací do Česka po dvou sezonách strávených v Soči.

Po další sezoně, ve které Verva zachraňovala extraligovou příslušnost na poslední chvíli, se představenstvo klubu rozhodlo najít nového člověka zodpovědného za sportovní dění v týmu. A přišlo s opravdu zajímavým jménem. Po konci Josefa Beránka přichází jako nový sportovní šéf Pavel Hynek.

Padesátiletý trenér působil v tuzemské nejvyšší soutěži naposledy před dvěma lety, kdy byl asistentem kouče v Hradci Králové. Ve stejné roli slavil se Spartou mistrovské tituly v letech 2000 a 2002. Jako šéf střídačky pak dovedl ke zlatu také Pardubice (2012).

Pracoval rovněž u mládežnických reprezentačních výběrů. V roce 2001 byl asistentem Jaroslava Holíka, když junioři dobyli v Rusku titul mistrů světa. V Litvínově již působil v sezonách 2002/03 a 2003/04 jako asistent Františka Výborného. "Bude mít za úkol zlepšení sportovních výsledků tradičního hokejového klubu," uvedl Litvínov k jeho jmenování.

Stejně starý Beránek už nebude ve vedení klubu pokračovat. Bývalý útočník a olympijský vítěz z Nagana ukončil kariéru v roce 2010 a poté se vrhl na trenérskou dráhu. Do Litvínova, kde hokejově vyrostl, se vrátil před sezonou 2018/19. Ani v jednom z uplynulých dvou ročníků však tým Vervy nedokázal postoupit do play off.

HC VERVA Litvínov Vše o klubu ZDE