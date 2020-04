Klíma daruje sto tisíc korun na pomoc Alinčovi. Ústí uspořádalo sbírku | iSport.cz

Dlouholetý útočník NHL a vítěz Stanley Cupu z roku 1990 ho poznal jako spoluhráče v Litvínově. „Potřeboval jsem k sobě někoho, kdo mi dobře nahraje. A to on uměl,“ řekl iSportu současný manažer prvoligové Kadaně. „Chci pro něj něco podniknout. Všechny nás mrzí, co se stalo. A myslím, že když tohle udělám, půjdou za mnou Litvínovští a podpoří ho taky.“

Jan Alinč reprezentoval na olympiádě v Lillehammeru 1994. Extraligu hrál kromě Litvínova ještě za Karlovy Vary a Slavii, působil ve Finsku, Německu a Švédsku, v nižších českých soutěžích nastupoval za Ústí nad Labem a Most, kde v sezoně 2017/18 ukončil kariéru.

Loni 6. května si šel na Hlinkův stadion v Litvínově v dopoledních hodinách zahrát s přáteli hokej na inline bruslích. Po škobrtnutí narazil hlavou na mantinel a vrtulníkem byl převezen ve vážném stavu do jedné z pražských nemocnic. Od nehody uplynulo deset měsíců, Alinčův stav je však nadále velmi vážný. Leží na jednotce intenzivní péče a podle svědků stále nekomunikuje.

Nedávno mu pomohli hráči a trenéři Karlových Varů, kteří mezi sebou vybrali 50 tisíc. Dalších 20 tisíc vynesla aukce dresu Václava Skuhravého. Ústí nad Labem, kde Alinč sehrál čtyři prvoligové sezony, z iniciativy trenéra Tomáše Mareše sehnalo téměř 86 tisíc korun. Peníze se vybraly za speciální trikoty a v aukci zelených dresů se čtyřlístkem, které Slovan oblékl v posledním domácím zápase sezony proti Dukle, na speciální účet přišlo přes 65 tisíc. Výtěžek z akce, s níž přišel trenér Tomáš Mareš, jde na léčbu Jana Alinče, jenž v Ústí nad Labem sehrál čtyři prvoligové sezony.