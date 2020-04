Sestava snů Mladé Boleslavi: jednička Rittich, elitní lídři i mladé pušky | iSport.cz

V sestavě snů Mladé Boleslavi nechybí lídři David Výborný či Richard Král, jedničkou by byl David Rittich • FOTO: Koláž iSport.cz Postup, pád, návrat a konečně úspěchy. Mladá Boleslav zažívá nejlepší roky. Za relativně stále krátkou extraligovou historii už ukázala řadu zajímavých jmen. V sestavě snů Bruslařského klubu nechybí osvědčení lídři typu Davida Výborného či Richarda Krále, jeden útok obstará formace „HyMuLe“, která si ve stejném složení zahrála dokonce i v reprezentaci. Brankář číslo jedna? David Rittich, současná hvězda Calgary. Trochu hůř se ale vybíralo v defenzivních řadách...

Jak jsme vybírali „Sestavu snů"? Schválně, jak by vypadala sestava vašeho oblíbeného klubu, kdybyste nemuseli řešit čas? Z každého klubu, který odehrál v extralize aspoň šest sezon, jsme vybrali ideální sestavu napříč jeho historií od roku 1946. Kritéria jsou následující: do sestavy může patřit i slavný odchovanec, který v klubu za áčko nikdy extraligu nehrál, ale hned odešel jako junior do zámoří. Jinak platí, že člen „Sestavy snů" musel odehrát aspoň jednu celou sezonu a zanechat v týmu nějakou výraznou stopu. Tudíž se v sestavě nesmí objevit hvězdný hráč, který dorazil třeba jen během výluky v NHL na pár zápasů. Při výběru jsme upřednostňovali hráče, kteří se něčím blýskli v nejvyšší soutěži.

Brankáři David Rittich, Michal Valent David Rittich je jasná volba. I když mu první sezona v Boleslavi vůbec nevyšla, v té druhé dovedl klub do historického semifinále a překvapivě se katapultoval až do NHL. Dvojku obstará Slovák Michal Valent, který v klubu vyrostl a dovedl ho zpátky do extraligy. Slovinci Gašperu Krošeljovi zatím chybí větší úspěch. David Rittich v roce 2016 vychytal největší úspěch Mladé Boleslavi - postup do semifinále • Foto Pavel Mazáč (Sport)

První obrana Martin Ševc, Marek Hrbas Obrana už je těžší oříšek. V poslední sezoně měla Mladá Boleslav nejlepší obranu v extralize, prim v ní hráli především Martin Ševc s Markem Hrbasem. Většinu zápasů odehráli vedle sebe a byli jasně nejdominantnějšími beky týmu. Naplnili potenciál, který do jejich příchodů byl před sezonou vkládán. Martin Ševc se po odchodu Michala Vondrky stál v průběhu minulé sezony kapitánem • Foto Barbora Reichová (Sport)

Druhá obrana Marek Trončinský, Matěj Stříteský Druhý pár by tvořila dvojka Marek Trončinský-Matěj Stříteský, která řádila především v sezoně 2015/16, kdy velkou měrou přispěla k postupu do semifinále. Oba se navíc v té době dostali do reprezentace. Trončinský drží klubový rekord mezi beky za sezonu (28 bodů), Stříteský zase za celou extraligovou historii (54 bodů). Marek Trončinský prožil v Mladé Boleslavi povedené roky, dostal se i do reprezentace • Foto Barbora Reichová (Sport)

Třetí obrana Mitja Robar, Josef Jindra A třetí obranná řada? Slovinský reprezentant Mitja Robar, který táhl tým v prvním ročníku po návratu do extraligy, kdy v základní části pobral solidních 26 bodů v 46 zápasech. A s ním klubová legenda Josef Jindra, který za Boleslav odehrál přes 300 zápasů a byl u obou postupů do extraligy v roce 2008 i 2014. Slovinský reprezentant Mitja Robar byl hlavním pilířem zadních řad po návratu Boleslavi do extraligy • Foto Barbora Reichová (Sport)

První útok Lukáš Pabiška, David Výborný, Radim Vrbata Řadu let sázela Mladá Boleslav na osvědčené lídry. David Výborný přišel do Mladé Boleslavi v roce 2011 a hned první rok tým spadl do první ligy. Legendární útočník však v klubu zůstal a pomohl k návratu a následnému semifinále. Lukáš Pabiška strávil v Boleslavi doteď 11 sezon, má nejvíc odehraných zápasů v klubu a postaral se o řadu důležitých gólů. Do prvního útoku se dostal i Radim Vrbata, který z odchovanců zanechal největší stopu v NHL. David Výborný sice zažil s Mladou Boleslaví sestup, posléze ji ale pomohl k velkým úspěchům • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Druhý útok Tomáš Nouza, Richard Král, Jakub Klepiš Když jsme už u těch lídrů, Richard Král byl tím prvním. Do Boleslavi přišel v roce 2006 a v klubu strávil úžasné čtyři sezony, výrazně se zařídil o první postup do extraligy. Vedle něj nesmí chybět Tomáš Nouza, elitní kanonýr, který byl u obou postupů. Nad boleslavským kotlem doteď visí dvě vlajky vyznačující dík oběma borcům za odvedenou práci. V elitních dvou lajnách nesmí chybět ani Jakub Klepiš, který v BK působí posledních pět sezon a patří mezi opory posledních let. Richard Král (vlevo) a Tomáš Nouza spolu slavili postup Mladé Boleslavi do extraligy v roce 2008 • Foto Archiv deníku Sport

Třetí útok Tomáš Hyka, Pavel Musil, Radan Lenc Tuhle trojku nešlo rozdělit. Mladé pušky, které ve své době okouzlovaly vzájemnou symbiózou. Všichni tři se společně dokonce dostali do národního týmu, kde si rovněž zahráli v jednom útoku. Hyka se do mateřského klubu vrátil po návratu do extraligy, po třech skvělých sezonách zamířil do Vegas, zahrál si na dvou světových šampionátech. Lenc si zase o rok později vysloužil angažmá v Liberci. Třetí do party Musil začal trochu stagnovat, v uplynulém ročníku zamířil na hostování do Olomouce, kde pookřál. Radan Lenc, Tomáš Hyka a Pavel Musil, sehraná trojka, která uchvacovala diváky Mladé Boleslavi • Foto Jaroslav Legner (Sport)