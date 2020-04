Sparta lovila ve Slavii, ve hře je i příchod reprezentanta. Co Birner? | iSport.cz

„Takové jsou regule. Musíme vydržet do prvního května. Holt nejsme jako ve Švýcarsku, kde se přestupy oficiálně zveřejňují klidně uprostřed sezony. Každý má jiné pravidla, jinou mentalitu. Přitom nevěřím, že by to mělo na výkon toho hráče nějaký vliv. Sportovec chce vždycky vyhrávat, předvést to nejlepší. Neznám nikoho, že i kdyby měl podepsáno jinde, neodevzdal by maximum. V českém rybníčku se to ale pořád řeší,“ popsal trefně v klubovém pořadu Sparta On Air sportovní ředitel Petr Ton. Sám nová jména prozradit odmítl.

Podle informací iSport.cz má již Sparta podepsanou smlouvu s 22letým talentem Tomášem Šmerhou, odchovancem městského rivala ze Slavie. Mladý útočník prožil v první lize zlomovou sezonu, kdy se naplno prosadil do kádru „sešívaných“ a hned se stal klíčovým forvardem. V 56 zápasech posbíral 58 bodů (28+30). Byl sedmý nejproduktivnější hráč a třetí nejlepší střelec Chance ligy. Ve Spartě ale nic jistého nemá, místo si bude muset vybojovat.