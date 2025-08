Olomoucká sázka na výšku: Tijani vs. Vašulín. Janotka nechce omezovat fanoušky hostů

Máme jinou cestu Tomáš Koubek, brankář Liberce „České týmy hrají hodně na vysokou devítku, neřekl bych, že by byl v Bundeslize nebo někde jinde v cizině takový apel na přítomnost vysokého útočníka v sestavě. Stejně tak jsou v české lize extrémně důležité standardky. Ty se v zahraničí řeší taky hodně. V poslední sezoně v Augsburgu jsme měli trenéra jenom na standardky, hodně jsem se od něj naučil a snažím se to klukům předat. Snažíme se hrát jeden z progresivnějších fotbalů s balonem v české lize, ale ve všech soutěžích na světě platí, že se zápasy rozhodují v boxech. A tam jsme byli slabší než Olomouc. Sigma si tuhle cestu vybrala, zatímco my si vybrali jinou. A já jí věřím. Musíme se z toho poučit. Přišel jsem do Liberce s otevřeným srdcem pomáhat, správně nastavená kultura v celém týmu je nejdůležitější.“