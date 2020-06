Smoleňák o posilách Hradce: Poznat Klímy? Když tak to jeden ods*** | iSport.cz

Deset týdnu měl víc než dostatek času na pořádné odfrknutí od hokeje, doléčení všech šrámu po sezoně a trávení času s rodinou. V poslední době je však Radek Smoleňák hodně rád, že má prostor i na pořádné potrénování. Poctivě dře, aby dovedl hradecké mužstvo k mnohem lepším výkonům než v minulé sezoně, ve které Východočeši sice došli až do finále Ligy mistrů, ale v extralize se trápili.

Před novým ročníkem prošel Hradec Králové řadou změn. Odešlo celkem 11 hráčů, trenérské lavičky se pevně ujal Vladimír Růžička a do kádru přišlo pět posil, mezi kterými je i syn hlavního kouče Vladimír Růžička mladší. Smoleňák příchod zkušeného centra ze Sparty vítá.

„Jsem za to rád. Věděl jsem o tom, že Vláďa přijde, ještě než se to vypustilo, byl jsem s ním v kontaktu. Je to kluk, který nám určitě pomůže. Někdo takový nám chyběl. Už má nějaké zkušenosti, takže jsme za něj určitě rádi. Budeme se snažit v kabině mu udělat pohodu, aby se cítil dobře, ať víme, že nám to může vrátit,“ řekl třiatřicetiletý lídr hradecké kabiny.

Zajímavou posilou je rovněž mladý forvard Kelly Klíma, dvojče současné opory Mountfieldu Kevina. I z druhého syna legendárního hokejisty Petra Klímy je bývalý reprezentant nadšený. Probíral ho těsně po konci sezony s bratrem Kevinem. V té chvíli ale ještě nebylo jisté, zda se Kelly rozhodne opustit Ameriku a poprvé jít hrát do země svých předků. Přestup nakonec vyšel a Smoleňák je hodně zvědavý na „klony“ v akci.

Jsou si podobní jako vejce vejci, ale hradecký lídr už je v určitých věcech dokáže rozlišit. „Oba mají výborný pohyb. Jediný rozdíl mezi nimi je, že jeden je pravák a druhý levák. Věřím, že je Kelly další dobrou posilou, a že zapadne,“ myslí si hráč se zkušenostmi z NHL i KHL. A co když přeci jen nastane situace, že by Klímovic hoši zmátli kabinu? „Stát se to může. Když tak to odsere jeden za druhého,“ dodal Smoleňák s úsměvem.

Jan Koller se v úvodu utkání blýskl parádní trefou, když si zpracoval míč na prsa a z voleje přesně vypálil







Ve čtvrtek si ostřílený hokejista stihl po boku slavných sportovců, herců a dalších známých osobností zahrát dobročinný fotbalový zápas na stadionu Viktorie Žižkov. Za tým Nadace Jakuba Voráčka se měl proti výběru Real Top Praha původně postavit do brány, ještě před úvodním výkopem byl ale vystřídán zrzavým tahounem Philadelphie.

„Voras se nějak necítil, tahala ho trochu noha, tak jsem šel do obrany. Myslím, že to nebylo úplně důležitý, ale ve fotbale rád chytám. Baví mě to. Nevadí mi hrát v obraně, ale nejsem extra šikovný s nohama, ještě bych si něco udělal. Nicméně bylo fajn si zahrát s kluky, který fotbal umí a hráli to. Být s nimi na place je zážitek pro nás všechny,“ líčil Smoleňák, který akci Souboj charitativních titánů viděl jako jistý návrat do společenského života po měsících strávených v karanténě.

