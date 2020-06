Souboj hvězd pro charitu. Voráček v bráně dostal od Kollera dva góly | iSport.cz

Pro účastníky fotbalové exhibice to byl opět další důkaz, že se život pozvolna vrací do normálu. Kvůli epidemii koronaviru se stále musely dodržovat určitá hygienická pravidla, na akci Souboj charitativních titánů za účasti slavných českých sportovců a herců se ale konečně mohli přijít podívat také diváci.

A že bylo na co. Obě mužstva šla do dobročinného duelu s hodně exkluzivní sestavou. Tým Nadace Jakuba Voráčka se samozřejmě neobešel bez jejího zakladatele, který nastoupil do brány. „Trošku mě bolí noha, tak jsem chtěl být opatrný, abych si to ještě nezhoršil,“ přiznal kapitán hokejové reprezentace. Společně s ním si zahrál vedle řady hráčů z NHL i čtyřnásobný vítěz Zlaté hokejky David Pastrňák, bývalý skvělý fotbalista Patrik Berger či populární herec Jakub Kohák.

Na druhé straně v bílých dresech vedl mužstvo Realu Top Praha jako kapitán Jan Koller, kterému k výhře pomohla například legenda Slavie Vladimír Šmicer, komentátoři České televize Robert Záruba a Jaromír Bosák či biatlonista Michal Krčmář, který také dokázal překonat hvězdu Philadelphia Flyers v bráně.

Tým Nadace sice vedl po úvodních 40 minutách 4:2, pak ale doháněl ztrátu 4:6 a zápas skončil po druhém čtyřicetiminutovém poločasu 6:6. V penaltovém rozstřelu byl pak úspěšnější Real Top Praha. Po 33 odehraných minutách aktéři spolu s diváky uctili minutou potlesku bývalého funkcionáře fotbalových klubů Bohemians a Sparty Lukáše Přibyla, jenž v roce 2012 náhle zemřel ve 33 letech na selhání srdce.

Pro všechny aktéry byl čtvrteční zápas bezpochyby velmi příjemným zpestřením po ještě nedávných časech karantény. „Společenský život se tak nějak vrátil zpátky. Myslím si, že se všichni spolu rádi viděli a pokecali,“ usmíval se hokejista Radek Smoleňák, kapitán Mountfieldu HK.

"Pěkný, opravdu pěkný... Jsem moc rád, že jsem tu s klukama mohl být. Některé jsem viděl zase po dlouhé době. Určitě hezká akce, povedlo se to. Loni jsem byl na operaci s nohou, takže minulé léto jsem nehrál, ale když je příležitost, tak si fotbal moc rád zahraju. Je super, když si tolik kluků najde čas a podpoří krásnou věc. Jsem moc rád, že jsme mohli touto cestou pomoct," řekl Michal Kempný, obránce Washingtonu.

Už jen zakoupením lístku podpořili lidé na tribunách Nadaci Jakuba Voráčka bojující proti roztroušené skleróze a také vybrané projekty týmu Real Top Praha. Z výtěžků utkání zaplatí tým celebrit například na půl roku hipoterapii pro žáky se zdravotním postižením z Prahy 6. Projekt nicméně mohli podpořit i fanoušci sedící u televize. Po celou dobu vysílání zápasu na O2 TV SPORT měli možnost zaslat dárcovské DMS v hodnotě 30/60/90 Kč na podporu pacientů Voráčkovy Nadace.

Příspěvek od pořadu TIKI-TAKA Zábavná show TIKI-TAKA nejen, že baví fanoušky, ale pomáhá také dobré věci. Pořad O2 TV SPORT přispěl v rámci akce Souboj charitativních titánů celkem 219 000 Kč na vybrané dobročinné projekty podporované týmem osobností Real Top Praha. Částka byla vybrána za tzv. zakázané slovo, za jehož použití naskakovala finanční částka, a také z honorářů, kterých se hosté vzdali ve prospěch charitativních projektů.