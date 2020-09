Otázky pro Spartu: jak vyřeší přetlak a sladí trenéry? Zlomí Neuvirth smůlu?

Jak Sparta poskládá nabitý útok? Co forma Romana Horáka a zdraví Michala Neuvirtha? • FOTO: koláž iSport.cz Sparta má nabitý kádr a před sezonou Tipsport extraligy nemůže pomýšlet na nic míň, než je útok na titul. I tak ale nad ní visí několik otazníků. Jak bude fungovat dvojice vyrovnaných trenérů? Jak se vyřeší přetlak v útoku, ze kterého sice vypadl Marek Kvapil, ale i tak má Sparta pořád nabito? A jak k němu přispěje nová posila Roman Horák? A jak to bude s Michalem Neuvirthem? Server iSport.cz řeší klíčová témata kolem Sparty.

Bude fungovat trenérský tandem? Když ve Spartě vybírali nového kouče po odvolaném Uwe Kruppovi, zněla otázka jasně: Bude to Miloslav Hořava, nebo Josef Jandač? Nakonec přišlo překvapivé řešení. Tým převzali společně. Ujasnili si své pohledy na hokej, potkali se. „Neděláme z toho vědu. Shodli jsme se, že my dva můžeme vymýšlet cokoli, ale musí to hlavně sedět týmu," popisuje Jandač. Na konci základní části odehrál tým pod jejich velením sedm zápasů, pět z nich vyhrál. Herní projev šel nahoru, nakonec Sparta skončila třetí. Těšila se na play off s Kometou, k tomu však nedošlo. Dvě ega trenérů, kteří jsou oba hlavní, se srovnala. „Nejsme ješitní, nemáme ambici se předvádět, kdo má větší slovo nebo moc. To vůbec. Jsme naladění na stejnou notu," tvrdí Jandač. Pokud nepřijde herní a výsledková krize, nedá se předpokládat, že by se duo rozpadlo. Leda by Hořava skončil sám, což už v minulosti několikrát udělal. Ve smlouvě má údajně klauzuli, že může kdykoliv odejít.

Bude fit brankář Neuvirth? Před minulou sezonou se pral o smlouvu v Torontu. Nekončící zdravotní trable ale snahu Michala Neuvirtha utnuly. V lednu si plácnul se Spartou. V Praze doufali, že stihne naskočit ještě během ročníku. Nestalo se. A zatím to vypadá, že hned tak majitel 257 startů v NHL v rudém dresu nenaskočí. „Michal zatím zdravý není. Celé léto s námi trénoval, připravoval se. Pak ale zase došlo kjednomu zranění. Momentálně se doléčuje, pracuje opět na návratu. Musí se dostat do herního zatížení. Gólman je to bezesporu výborný, jeho zdravotní stav ale není takový, aby do toho od začátku naskočil. Věřím, že se s tím popere a tu svoji smůlu prolomí," říká trenér Josef Jandač. Sezonu začne v brance Matěj Machovský. „Machy je pro nás aktuálně jasná jednička. Během letní přípravy jsem měl poprvé možnost ho víc poznat a můžu říct, že jsem za celou svoji kariéru neviděl fyzicky lépe připraveného gólmana," dodává Jandač.

Jak trenéři složí nabitý útok? Jedním z klíčových prvků, který musí tým pomýšlející na úspěch mít, je dostatečně široký kádr. Ten Sparta bezesporu má. Jak v obraně, tak útoku. Hlavně v ofenzivě je přetlak opravdu značný. Pokud zůstanou hráči zdraví, ti mimo vyvolenou dvanáctku budou častěji hrávat v Chance lize. „Určitě se spolu srovnají. Tohle jsou příjemné starosti. Tým se tu skládá nejen podle výkonů, ale taky podle charakteru. Každý zná svoji roli," tvrdí Josef Jandač. I přes odchody Jiřího Smejkala, Vladimíra Růžičky či Kevina Klímy a nakonec i překvapivý konec Marka Kvapila zůstává ofenziva mimořádně nabitá. Přetlak odnesl třeba Jiří Černoch, který bude rok hostovat v Karlových Varech. Zpátky do Slavie byl odeslán nově příchozí Tomáš Šmerha. Zajímavé bude složení hlavně elitní formace, kde se zatím rýsuje spojení Michala Řepíka s Romanem Horákem. Pokud jim to bude klapat, mohli by vytvořit nejúdernější tandem ligy. Jinak budou trenéři spoléhat na osvědčená spojení.

Bude Horák bodovým tahounem? Přišel jako největší posila léta. Roman Horák. Zkušený 29letý útočník má za sebou účast na dvou mistrovstvích světa i olympijských hrách. V NHL odehrál 84 zápasů, čtyři sezóny válel v KHL, další dvě pak ve Švédsku. Teď se stabilní člen reprezentace vrátil do Česka. Nezvolil však mateřské České Budějovice, nýbrž Spartu. Tam bude pokračovat v odkazu svého otce, který ve Spartě drží stále platný bodový rekord. Jeho 73 bodů ze sezóny 1996/97 nikdo nepřekonal. „Byl jsem hodně malý. Pamatuju si, že jsem chodil na zápasy, i do šatny," vzpomíná Horák. Bodovou metu má tedy jasnou. „Budu rád, pokud se tátově rekordu aspoň na kus přiblížím, protože to číslo je obrovské. Pokud zrovna nejste bombardák jako Milan Guláš, je opravdu těžké se na takovou metu dostat," dodává. Může se mu to povést? Ano. Právě Guláš naposledy posbíral 76 bodů. Pro Horáka to bude těžké, ne však nemožné.