Hvězda za milion a půl za zápas. Kvapil je génius, ale i svéráz a podivín

Vlastně to ani nemůže nikoho příliš překvapit. Marek Kvapil až na jednu výjimku nikdy nikde nevydržel déle než dva roky. Ani ke konci kariéry se to nemění. Má pověst geniálního hokejisty i svéráze a podivína. Ta platí i po angažmá ve Spartě.

Téměř celou minulou sezonu promarodil. Že by ale chodil na zápasy nebo za spoluhráči do kabiny? Kdeže. Měsíce ho na stadionu nikdo neviděl. O klub jako takový ani o své parťáky nejevil přehnaný zájem. Nebyl v šatně žádným rozvratným živlem, to vůbec. Když šel ale zbytek týmu na pivo, on se nepřidal.

Vztah k rudému esku si nezískal. Důvod krachu ročního partnerství mezi ním a klubem je toho zdárným důkazem. Zatímco kompletní tým přistoupí v pohnuté době k solidárnímu kroku a odkývne zkrouhnutí platu, Kvapil, který za rok odehrál jen čtyři utkání, řekne jasné NE.

Celou dobu přitom pobíral tučnou gáži, která se mohla pohybovat kolem 500 tisíc měsíčně. Celkem si mohl vydělat zhruba 6 milionů korun. Spartu tedy stálo jeho angažmá v průměru asi milion a půl za odehrané utkání.

Na své rozhodnutí má právo. Chce dostat to, co bylo dohodnuto. Zároveň se ale nelze divit ani trenérům, kteří takové hráče v pospolitém kolektivu nechtějí.

Mimochodem kontrakt je stále platný, právně ještě není uzavřen. A vzhledem k stále nejasným podmínkám pro ukončování kontraktů v Česku se handrkování může pěkně protáhnout. V koronavirem poznamenané době ani Kvapil nemusí nijak zvlášť spěchat. Je tak možné, že peníze mu budou na účet chodit ještě nějakou dobu.

Fanouškům chybět nebude

Na sociálních sítích se hned začaly množit naštvané komentáře i fóry z prostředí fotbalové Sparty na Kvapilovu adresu. Prý chtěl brusle na míru, ale klub mu je nechtěl vyrobit. A gabonsky se Kvapil řekne Kanga. Inu, fanouškům v Praze tenhle útočník rozhodně chybět nebude.

Hokejista je to přitom výborný. Až se musíte ptát, proč nehraje v top zahraničních ligách. Důvodem může být právě specifická povaha, menší cílevědomost nebo slabší tréninková morálka a vůle. „Kdyby na sobě víc pracoval, mohl být nadprůměrný hráč v NHL,“ řekl o něm před časem Filip Pešán, dnes kouč národního týmu.

Nebyla to přehnaná slova, jen dnes už je to v Kvapilových pětatřiceti letech passé. Znovu ukázal, že mu jde především o peněženku.

Titulní strana Sport Magazínu před startem Tipsport extraliga • Foto Sport Magazín • Foto Sport Magazín

