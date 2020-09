Pech o vypnuté Spartě: Zbytečná pasivita, hrát 50 minut je málo

Sparta nastoupila v Liberci silně. Cítili jste, jak chce ne úplně přesvědčivý start sezony zlomit. „První třetina byla výborná, hráli jsme aktivně, beru to jako nejlepší naši část hry v ročníku,“ hlásil hned útočník Lukáš Pech. Aktivita, hodně střel, soupeř ze hry. Jenže pak následoval výpadek, desetiminutový kolaps, kde Liberec skóre otočil. Vyhrál 3:2 hlavně díky hluché sparťanské části, kde nabral náskok. Mluvil i o divné době, kde se počítají zprávy hlavně o nakažených a nemocných. „Je to pěkně na ho**o,“ upřímně vypálil.

Co se dělo, že jste najednou vypadli z role?

„Zaspali jsme, vypadli z tempa a dělali hodně faulů. Polevila aktivita a byli jsme už v obranném pásmu spíš pasivní. Najednou nám tam napadaly góly, vedete 1:0, pak prohráváte 1:3. Bylo to strašně rychlé. Posledních deset minut druhé třetiny jsme byli všude pozadu, čekali jsme, co s námi udělají, místo toho, abychom byli aktivní a dohrávali souboje.“

Byl to stejný výpadek, který vás zavraždil v neděli v Boleslavi? Tam jste dostali tři góly za sedm minut, teď za osm.

„Ne, v Bolce to bylo od nás špatně úplně celé. Nic tam nebylo, až trochu na konci ano. V Liberci jsme byli o hodně lepší, jen přišel kolaps od 30. do 40. minuty, přestali jsme hrát aktivně. Nechápu to, naprosto zbytečně, vedli jsme, vypadalo to dobře. Když všechno sečtu, hráli jsme 50 minut, což je pořád málo.“

Cítíte, že je potřeba, abyste nějak zapůsobili na brankáře Matěje Machovského a v kabině ho zvedli?

„Všichni vidí góly, které dostal. Ale už nikdo nevidí, že v Boleslavi chytil na začátku tři, možná čtyři jisté góly. Mohlo to tam být 0:3 už po třech minutách. Vybral si tam špatný den, to se stane. Vím, že nás podrží v dalších zápasech. My mu můžeme pomoci tak, že budeme hrát obětavě, začneme padat do střel, zblokujeme střely, ať nemusí řešit žádné složité situace, nebo jich není tolik. Ono to tak chodí, tým musí brankáři pomoci, pak mu to zase gólman vrátí. Ale nejde spoléhat jenom na něj.“

Je velké zklamání, že nadupaná Sparta má ze čtyř pokusů zatím jen jednu výhru?

„Máme dobré mužstvo, ale bez bojovnosti nikdo nevyhrává. Můžete mít sebelepší hvězdy, ale bez bojovnosti nemáte šanci. Doba se změnila, teď už neutáhne pár hráčů celý tým, všechny čtyři lajny musí jezdit, srážet se, makat, jiná cesta není.“

O tom, že nastoupíte proti Liberci, se rozhodlo na poslední chvíli. Je z pohledu hráče těžké, že se režim pořád mění a vlastně nevíte, kam pojedete příště, jestli vůbec někam?

„Je to pěkně na hovno, to řeknu upřímně. Nikdo neví, co bude, je v tom zmatek. Tak jsou ale zkrátka podmínky nastavené, jsme v nešťastné situaci všichni, ne jen hokejisti. Sere mě to úplně celé ale strašně, je toho už moc.“

Zpráv o COVIDU?

„Jo, je těžké se soustředit jen na hokej. Něco se zavírá, něco ne. Je to na palici. Jsme rádi, že máme zápasy, abyste mě nechápali špatně, je to lepší než trénovat. Musíme se naučit v téhle nejisté době žít, hlavně ale doufám, že extraliga bude pokračovat. Jestli se zavře, bude to na prd. Pořád jen čtu, kde a kdo onemocněl, ale už nikde nevidím, kolik lidí se uzdraví. Vládne tady zmatek, negativní zprávy, nechcete do toho zapadnout. Takhle to každého žere, je mi jasný, že všichni bychom chtěli mít zpátky starý klid, pohodu a všichni chodit do práce bez dalších problémů. Jen to asi nepřijde hned. Musíme se s tím zkrátka prát dál.“

