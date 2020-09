Motor srazila obří hrubka a fauly. Prospal: Místo hokejky máme mačetu!

Více než sedm a půl roku nepoznali, jak chutná extraligová výhra. Psal se březen 2013, když se České Budějovice radovaly z vítězství ve třetím zápase předkola play off s Vítkovicemi. V té době ještě netušily, že je to výhra na dlouhou dobu poslední. Samotná série pro tehdejší Mountfield skončila extrémně hořce – prohrou 2:3, kdy rozhodující duel rozsekl až ve třetím prodloužení ve 114. minutě ostravský Peter Húževka. Dodnes jde o nejdelší utkání české historii. Po trpkém vyřazení klub dorazilo stěhování do Hradce Králové.

Motor ale nepadnul. Po letech v první lize se konečně prokousal zpět mezi elitu. V úterý Českobudějovičtí sahali na ledě favorizované Plzně po bodech. Ještě čtrnáct minut před třetí sirénou vedli, nakonec ale z ledu škodovky odjeli s prázdnou.

Pouhých 73 sekund chybělo, aby šel zápas do prodloužení. Jenže Motor soupeři gól v podstatě daroval. Obrovskou hrubku předvedl útočník hostů Radek Prokeš, který ztratil puk na útočné modré čáře a poslal do brejku Matyáše Kantnera. Ten nabídnutou šancí nepohrdl, parádně vymíchal jinak skvěle chytajícího Jiřího Pateru, a zařídil, že kompletní body zůstaly doma. Mladému 21letému gólmanovi, který v Motoru hostuje z Vegas, pokazil extraligovou premiéru.

„Byl to nás nejlepší hráč. My se před ním ale musíme zlepšit. Ať chytá Čilo nebo Patýs, nesmíme spoléhat jen na gólmana, že nám sám zápasy vyhraje. To nejde,“ dodal Prospal. Jednička týmu Marek Čiliak do Plzně kvůli nemoci vůbec nepřijel.

SESTŘIH: Plzeň - České Budějovice 4:2. Kantner rozhodl v závěru po chybě Motoru

Hloupý tým...

České Budějovice setnula kromě chyb také obří nedisciplinovanost. Devětkrát nabídly Plzni přesilovku, celkem hráči ve žlutém poseděli na trestné lavici 38 minut! „Hodnocení zápasu je stále stejné. Dokud si neuvědomíme, že hokej se nehraje dvacet minut a dokud se budeme nechávat zbytečně vylučovat, body mít nebudeme. Hokejku používáme jako mačetu. S takovou budeme dál považování za hloupý nedisciplinovaný tým. Devět přesilovek pro soupeře? To je šílené. Stálo nás to zápas. Minutu před koncem pak hloupě ztratíme puk a necháme soupeře ujet. Říkáme si o to, bohužel,“ krčil smutně rameny po utkání kouč hostů Václav Prospal.

Tři hráči, kteří se v úterý proháněli po ledě, si pamatují také výše zmíněnou sérii s Vítkovicemi. Obránci Motoru René Vydarený a Karel Plášil, kteří stále oblékají dres Jihočechů, a také Tomáš Mertl, který už však poslední roky hájí barvy Plzně.

Spolu s dalším odchovancem Budějovic Milanem Gulašem tvoří nejúdernější extraligový tandem posledních let. Gulašovi se ani ve čtvrtém utkání sezony skórovat nepodařilo, Mertl se však proti mateřskému klubu trefil. Branku ani neslavil.

Motor naskočil po devítidenní pauze. Ani týden tvrdého tréninku ale k prvním bodům nepomohl. Prospalův tým si dál marně zvyká tempu nejvyšší soutěže. „Věděli jsme, že budeme hrát proti lepším hráčům. Plzeň má hráče pro reprezentaci, Guli je absolutní ligová špička. Na tempo si zvykáme, hlavně ale děláme velké chyby, spoustu faulů. Na tomhle levelu se to trestá. Sebevědomí je teď logicky dole, přichází jen s vítězstvím,“ dodal smutný kouč.

Na 4:2 pak zápas gólem do prázdné branky pečetil Petr Kodýtek. Hostující borci na střídačce sklápěli hlavy, zlostí kopali do mantinelu. Dobře věděli, že dobře rozjetý večer neměli ztratit. Další utkání je čeká v pátek s Vítkovicemi, Plzeň se už o den dřív porve o čelo tabulky s dosud neporaženým hradeckým Mountfieldem.