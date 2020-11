Hradec se rozešel s Chalupou. Výkonnost? Ne, problém byl jinde

Útočník Matěj Chalupa odchází do zámoří, podepsal smlouvu s Chicagem • Barbora Reichová / Sport

Vladimír Růžička, Petr Zámorský, Matěj Chalupa a Radek Smoleňák slaví trefu do sítě Pardubic • Michal Beránek (Sport)

Hradecký útočník Matěj Chalupa má podle informací iSport.cz namířeno do NHL • Pavel Mazáč / Sport

Před úterním zápasem s Třincem umístil Mountfield HK na svoje sociální sítě krátký vzkaz: Matěj Chalupa končí, prostor budou dostávat kmenoví hráči. Útočník si v minulé sezoně vysloužil kontrakt s Chicagem, teď neprožívá dobrý ročník. Na rozjezdu extraligy se Hradci nevešel do sestavy. Teď s ním klub rozvázal kontrakt. Podle informací deníku Sport by měl být důvod mnohem zamotanější, než že klub chtěl udělat jen místo pro své hráče.

Matěj Chalupa v extralize Plzeň 2016-2018 Mountfield HK 2018-2020 zápasy: 24 zápasy: 104 body: 1 (0+1) body: 40 (11+29)

Matěj Chalupa se stal jedním z objevů poslední sezony. Válel hlavně v Lize mistrů, kde se Mountfield HK dostal až do finále. On na téhle cestě dal pět gólů, ukázal, že svoje bruslení dovede prodat i v mezinárodní konkurenci. Ještě zklidnit trochu koncovku a může z něj být skvělý střelec! Smlouvu na dva roky s ním pak podepsalo Chicago, tým NHL.

Byla to velká sláva. A z pohledu Hradce taky, protože jednak se těší na odstupné ze zámořské ligy, plus se s Chicagem domluvil, že než se rozjede v Americe sezona, útočník může nastupovat v extralize.

Jenže nakonec toho moc neodehrál, jen 6 zápasů (0+2). Na začátku sezony nenastupoval, protože se trenérům nedokázal nacpat do sestavy. Poprvé hrál až 11. listopadu. „Trenér to řekl naprosto přesně. Nepotkal jsem se s ideální formou. Postupem času jsem se do toho dostával, ale mimo sestavu jsem byl oprávněně. Makal jsem a čekal, až přijde šance. Jsem rád, že můžu hrát,“ radoval se pak upřímně po svém debutu. Sám se nevymlouval, věděl, že musí přidat.

Ale teď všechno skončilo. V úterý před zápasem s Třincem vydal Hradec na sociálních sítích strohou zprávu: „Vedení klubu se domluvilo s Matějem Chalupou, ještě před jeho odjezdem do Ameriky, na ukončení působení v týmu. Větší prostor v zápasech budou dostávat kmenoví hráči.“

Přitom v ten samý den třeba Pardubice oznámily podpis brankáře Daniela Vladaře. Za Mladou Boleslav dál válí Radim Zohorna se smlouvou v Pittsburghu. Po extralize najdete další hokejisty, které čeká kariéra za mořem, až se tam všechno rozhoupe. Konkrétně i v Hradci, kde dál počítají s Filipem Hronkem, bekem, který patří Detroitu.

Logikou klubového vyjádření tedy on místo nezabírá a Chalupa ano? Věc se má totiž trochu jinak.