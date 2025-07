Šok pro očištěné Kanaďany. NHL je (zatím) zpátky nepustí, chce si nejdřív udělat analýzu

Pětice kanadských hokejistů čelila obžalobě ze sexuálního násilí kvůli událostem z roku 2018. Po oslavách vítězství na mistrovství světa dvacetiletých měli kanadští reprezentanti v hotelovém pokoji nutit k různým sexuálním aktivitám mladou ženu, která v rámci zachování anonymity vystupuje v případu pod iniciálami E. M. Případ se táhl od loňského ledna, letos v dubnu se dostal k soudu.

Po více než třech měsících výslechů a předkládání důkazů vynesla soudkyně Maria Carrocciaová verdikt, že hráči jsou nevinní. Jako důvody rozhodnutí uvedla, že svědectví E. M. nejsou spolehlivá ani důvěryhodná a že obžaloba neprokázala vinu hráčů nade vší pochybnost. „Škoda, kterou pan McLeod utrpěl na pověsti a kariéře, byla značná, ale rozhodnutí soudu začíná obnovovat to, co mu bylo velmi nespravedlivě odebráno,“ prohlásil McLeodův právník David Humphrey po vyslechnutí verdiktu.

Mezi hokejovými fanoušky se okamžitě začalo mluvit o možném návratu někdejších juniorských šampionů do nejlepší ligy světa. NHL sama ale jejich naděje prozatím utnula. „Obvinění vznešená v tomto případě, i když nebyla shledaná trestným činem, byla velmi znepokojivá a dotyčné chování bylo nepřijatelné,“ uvedli zástupci soutěže ve svém prohlášení s tím, že sami přezkoumají rozhodnutí soudkyně. Dokud tak neučiní, hráči se do soutěže nesmějí vrátit.

Proti rozhodnutí NHL se nedlouho poté postavila hráčská asociace NHLPA. „Dillon Dubé, Cal Foote, Alex Formenton, Carter Hart a Michael McLeod byli soudkyní Carrocciaovou z Nejvyššího soudu v Ontariu zproštěni všech obvinění,“ upozornili v úvodu své odpovědi.

„Poté, co vynechali více než sezonu své kariéry v NHL, by měli mít možnost vrátit se do práce. Prohlášení NHL, že hráči jsou ‚nezpůsobilí‘ hrát do doby, než se analyzují zjištění soudu, je v rozporu s disciplinárními postupy stanovenými v kolektivní dohodě. Tento spor řešíme s ligou a v tuto chvíli nebudeme dávat žádné další komentáře,“ dodali zástupci hráčské asociace.

O Hartovi uvažoval Edmonton

V době podání žaloby v loňském lednu byli čtyři z pěti obviněných mužů hráči zámořské soutěže. Pouze útočník Alex Formenton nastupoval druhým rokem ve Švýcarsku za celek Ambri-Piotta. Po odstartování případu už ale do žádného utkání nenaskočil a vynechal i kompletní minulou sezonu.

Hokej dál nehrál ani gólman Carter Hart, v době obžaloby hráč Philadelphie. Do konce ledna loňského roku stihl v NHL odehrát 227 zápasů základní části a 14 utkání play off. Právě o něj byl podle spekulací z nedávné doby mezi kluby zájem. V případě, že by od soudu odešel zproštěn obvinění, jak se nakonec stalo, uvažoval o jeho angažování Edmonton. Prohlášení soutěže ale údajné plány kanadského týmu narušilo.

Stejná situace je i v případě tří zbývajících hráčů. McLeod s Dubém strávili poslední ročník v KHL, vítěz Stanley Cupu z roku 2021 Cal Foote nastupoval na Slovensku za Liptovský Mikuláš. Případný návrat hokejistů do NHL se prozatím odkládá.

Žalující strana má nyní 30 dní od vynesení rozsudku na podání odvolání. Podle státní zástupkyně Meaghan Cunninghamové dojde k pečlivému přezkoumání rozhodnutí soudu. „Je to zdrcující zážitek, který si nikdo nezaslouží. Verdikt je zničující,“ prohlásila právnička E. M. Karen Bellehumeurová. Podle jejích slov je žalující žena zklamaná ze zprošťujících rozsudků pro všech pět obžalovaných.