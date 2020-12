Gudas chce hrát za Spartu: Srdcovka! Už mluvil s Hlinkou, na čem záleží?

Byla by to pecka. Zatím šlo spíš o oťukávání, zájem však trvá a je oboustranný. „Rád bych někde hrál a Sparta je moje srdeční záležitost. Pro mě nejlepší možnost,“ potvrdil pro iSport Premium obránce Radko Gudas. V řízném bekovi, jenž v říjnu podepsal nový, tříletý kontrakt s Florida Panthers, může pražský klub ulovit ostřílené eso do zadních řad. Aspoň dokud NHL nepovolá své hochy zpátky do zbraně. Překážkou je však nejistota, kdy a zda vůbec začne zámořská liga.

Jiskření mezi oběma stranami začalo už v září, kdy se rozjížděla extraligová sezona. Jenže tehdy ještě musel Radko Gudas myslet především na svoji budoucnost v NHL. Byl bez smlouvy, což si 30letý zadák vyřešil hned první den po otevření trhu s volnými hráči. Zamířil do Panthers. Teď by se chtěl rozehrát ve Spartě a v klubu by zadáka takového kalibru brali. Nic však nemůžou dotáhnout, dokud se neví, jak se vyvine situace za mořem.

Napřed se mluvilo o startu v prosinci, pak v lednu. „Jenže všechno je pořád hodně nejisté. Dokonce ještě ani nenahlásili termín zahájení tréninkových kempů. I proto jsme s Floridou zatím neřešili, že bych někde začal, za jakých podmínek by mě pustili, detaily ohledně pojistky a podobně,“ řekl Gudas.

„Není jasné, kdy začne NHL, nemáme se podle čeho zařídit, nevím, jak dlouho bych mohl v extralize zůstat a zda by to vůbec mělo smysl. Abych třeba nenastoupil ke dvěma zápasům a pak se musel sbalit a odletět. Spíš je to tedy přání tady hrát. A kdyby to šlo, chtěl bych hrát ve Spartě,“ připustil.

Sparta, srdeční záležitost

Se sportovním manažerem Jaroslavem Hlinkou otevřeli sparťanskou variantu už koncem léta. S týmem trénuje Gudasův švagr, brankář Michal Neuvirth. Hlinka si od něj vzal číslo.

„Víceméně jsme se bavili, zda bychom měli zájem a jestli je to, co by obě