Sparta válí, Motor dál přede naprázdno. Prospal: Musíme zabrat!

Nováčkovská daň? Tu už dávno zaplatili. Výběrčí v podobě extraligových soupeřů na ně však šlapou dál. A dál. Pořád. A nemají dost. V úterý nechali hokejisté Českých Budějovic všechny body v Praze.

„Tyhle zápasy rozhodují detaily, malé chyby. My jsme jich bohužel udělali víc. Nedokázali jsme si je vlastními góly nahradit, proto jsme zase těsně prohráli. Nemůžu hráčům vytknout nasazení, bojovnost. Všechno tam bylo. Bohužel je to ale porážka. Když se podíváme na tabulku, těch proher prostě máme hrozně moc. Proto jsme tam, kde jsme,“ povzdechl si kouč Motoru Václav Prospal.

V nejvyšší soutěži odehrál jeho tým 22. zápas. Vyhrál jen tři. V tabulce jsou České Budějovice beznadějně poslední. Ztráta na dvanácté místo, zaručující postup do předkola play off, je aktuálně devět bodů. Soupeři v okolí navíc mají odehráno o jeden až dva duely méně.

„Utkání jako tohle nás posouvají dál, my jsme ale skoro v polovině základní části. Nemůžeme se pořád na něco vymlouvat a čekat, kdy už to přijde. Musíme to uhrát minimálně na remízu, a je úplně kdo proti nám stojí. Sparta je velmi silný tým, my ale můžeme hrát s kýmkoli, zase jsme to ukázali. Jen musíme dodržovat, co si řekneme. Potřebujeme se ale prosazovat daleko víc, abychom tyhle zápasy dovedli přetočit na naši stranu,“ přidal Prospal.

Šancí měl Motor dost. Ještě v poslední minutě se po vyrovnání natahoval Daniel Voženílek. Velkou příležitost ale při hře bez gólmana nevyužil. Hlavu schoval v dlaních rukavic. „Byl to zápas našich gólmanů. Kuba Neužil i Machy nám vyhráli tři body. Určitě jsme nebyli lepším týmem,“ komentoval utkání domácí kouč Miloslav Hořava. Ve 46. minutě musel kvůli zranění Neužil střídat. „Zatím nevíme, o co jde. Vypadá to ale na natažené vazy nebo přitahovač,“ doplnil Hořava.

Forman: Vidět kolem sebe rudé dresy... Neznal jsem to

Hodně speciální zápas odehrál Miroslav Forman. Třicetiletý odchovanec Sparty nehrál v extralize až do minulého týdne za jiný klub. Teď ho však vedení poslalo na hostování do konce ledna právě do Českých Budějovic. V úterý oblékl jejich dres podruhé.

„Nechtěl jsem si to připouštět, ale bylo to zvláštní. Vidět kolem sebe ty rudé dresy… neznal jsem to. Je škoda, že jsme tady nebodovali,“ litoval. Bodový zisk by znamenal i peníze do pokladničky. „Vypisoval jsem 1500 korun do kasy za týmový bod. Bohužel ale nic platit nebudu.“

V zápasu odehrál přes 21 minut, získal jednu asistenci. Kousek chyběl, aby se mohl těšit z gólu. V samostatném úniku ze strany ho však Neužil vyčapal. „Mrzí mě to. Mohlo to být zlomové, mohli jsme jít do vedení. Místo toho jsme za chvíli prohrávali 0:2,“ dodal.

Sparta zvítězila už popáté v řadě, natáhla tak šňůru výher o další kus. Nikdo v nejvyšší soutěži aktuálně nemá lepší formu. Pět zápasů, pět výher. Patnáct bodů a skóre 24:7. „To není vůbec špatné,“ usmál se Jan Buchtele, který byl u obou tref Pražanů. Sparta se díky dalšímu úspěchu vyhoupla na druhé místo tabulky.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 27:47. Buchtele, 30:46. Tomášek Hosté: 41:10. Plášil Sestavy Domácí: Neužil (46. Machovský) – Němeček, Piskáček (A), Polášek, M. Jandus, Tomáš Dvořák, Kalina, Kulhánek – Sobotka, Horák, Řepík (C) – Kudrna, Tomášek, Buchtele – Říčka, Pech (A), Šmerha – Dvořáček, Sukeľ, Zikmund. Hosté: Patera (Čiliak) – Vydarený (A), Slováček, Suchánek, Plášil, Lytvynov, Roth – Forman, Venkrbec (C), Z. Doležal – Michnáč, Gilbert, Karabáček – Christov, Jonák, D. Voženílek – Prokeš. Rozhodčí Jeřábek, Obadal – Ondráček, Špůr Stadion O2 arena (Praha - Vysočany)

