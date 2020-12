SESTŘIHY: Sparta dál válí, demolice Vítkovic 0:6. Bílý Tygr Musil 3+1!

Forman asistoval proti „své“ Spartě, ta natáhla sérii

Hosté při účasti kapitána Pavla Pýchy na Channel One Cupu v Moskvě, útočníka Martina Beránka v přípravě na mistrovství světa dvacítek v Edmontonu i dalších absencích nastoupil jen se šesti beky a deseti útočníky, mezi nimiž nechyběl ze Sparty zapůjčený Miroslav Forman. Spartě chyběli kvůli reprezentaci bek Jan Košťálek a útočníci Lukáš Rousek i junior David Vitouch.

V úvodu hostujícího gólmana Pateru otestoval Tomášek, s dorážkou neuspěl ani Zikmund. Další možnost měli domácí z přečíslení, ale Horákova přihrávka nenašla Řepíkovu hokejku. Na druhé straně zahrozil obránce Vydarený. Motor se ubránil při Venkrbcově trestu a právě v oslabení měl největší šanci. Gilbert se šikovně dostal přes Janduse, ale na Neužila nevyzrál.

Na začátku druhé části se dostal sám před Pateru Řepík, ale se zakončením ztroskotal na levém betonu gólmana Motoru. Ve 28. minutě se mohl prosadit Forman, ale Neužil jeho šanci kryl. Vzápětí se radovala Sparta. Němečka sice fauloval právě Forman, ale sparťanský bek stihl ještě nahodit puk a ten se odrazil od Buchteleho do branky. Sudí si platnost branky ještě ověřili u videorozhodčího.

Další možnost domácích měl Pech, který ale přestřelil. V polovině utkání už však Sparta zvýšila. Z levého kruhu se trefil Tomášek. Třetí branku mohl přidat po Pechově přihrávce Říčka, ale Patera zasáhl. Sparta odolala při Poláškově trestu i při zkrácené přesilovce po Jandusově faulu, kterou přerušil nedovoleným zákrokem Roth.

V úvodu závěrečné třetiny šel pykat i domácí Němeček a při hře čtyř proti čtyřem sebral Neužilovi čisté konto střelou od modré čáry Plášil. Sudí ještě u videa ověřovali, jestli stínící Doležal nezasáhl puk vysokou holí.

Ve 46. minutě si řekl o střídaní zraněný Neužil a ve sparťanském brankovišti duel dochytal Machovský. Zvýšil náskok Sparty mohli Šmerha a Horák. Hosté ke smazání ztráty nevyužili ani Tomáškovo vyloučení. V 59. minutě ještě udržel Patera Motoru naději při šanci Buchteleho, ale stav se nezměnil ani v závěrečné power play.

Ohlasy trenérů

Miloslav Hořava (Sparta): „Jsme rádi za tři body, byl to těžký zápas, ale byl hlavně našich gólmanů. Jakub Neužil i Matěj Machovský nám vychytali tři body, protože jsme nebyli lepším týmem. Neužil jde na vyšetření, vypadá to na nějaký natažený vaz nebo přitahovač.“

Václav Prospal (České Budějovice): „Tyto zápasy rozhodují malé chyby a my jsme je udělali. Nedokázali jsme je našimi góly nahradit, proto jsme opět o ten jeden gól prohráli. Jinak hráčům nemůžu vytknout nasazení, bojovnost. Všechno, co tam mělo být, tak tam bylo. Bohužel je to porážka. Když se podíváme na tabulku, tak je porážek daleko víc, než by mělo být. A jsme tam, kde jsme. Jsou to všechno zápasy, které nás svým způsobem posouvají dál. My jsme ale dnes na zápase číslo 22 a musíme je uhrát minimálně na remízu a jít do prodloužení. Je jedno, kdo proti nám stojí.“

SESTŘIH: Sparta Praha - České Budějovice, 2:1. Pátá výhra Pražanů v řadě! Rozhodl Tomášek

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 27:47. Buchtele, 30:46. Tomášek Hosté: 41:10. Plášil Sestavy Domácí: Neužil (46. Machovský) – Němeček, Piskáček (A), Polášek, M. Jandus, Tomáš Dvořák, Kalina, Kulhánek – Sobotka, Horák, Řepík (C) – Kudrna, Tomášek, Buchtele – Říčka, Pech (A), Šmerha – Dvořáček, Sukeľ, Zikmund. Hosté: Patera (Čiliak) – Vydarený (A), Slováček, Suchánek, Plášil, Lytvynov, Roth – Forman, Venkrbec (C), Z. Doležal – Michnáč, Gilbert, Karabáček – Christov, Jonák, D. Voženílek – Prokeš. Rozhodčí Jeřábek, Obadal – Ondráček, Špůr Stadion O2 arena (Praha - Vysočany)

Ocelářská demolice Vítkovic

Domácí, kteří nastoupili bez Filipa Zadiny, tak bodovali i ve dvacátém utkání sezony, z toho v sedmnácti zvítězili. Skóre otevřel Matěj Stránský, který si připsal už 17. gól v tomto ročníku. Dvakrát se trefil Erik Hrňa, Josef Kořenář udržel poprvé v sezoně nulu. Hosté prohráli osmý z posledních devíti utkání.

Skóre úvodní třetiny stanovily přesilové hry. Hosté v ní putovali na trestnou lavici čtyřikrát a Třinec jejich první dva fauly potrestal. V šesté minutě tečoval Stránský střelu Gernáta a o chvíli později našel Růžička křížným pasem Hrňu, který ranou bez přípravy zvýšil. Vítkovice byly střelecky aktivnější (15:7), ale hrozili hlavně domácí a Růžička slavící dnes 35. narozeniny ještě dvakrát zblízka v dobré šanci minul.

V sestavě Ocelářů nahradil obránce Adámek od prostřední třetiny ve druhém útoku Marcinka, který obdržel trest do konce utkání za vyhození části zlomené hokejky do hlediště během nepřerušené hry.

Třinec kuriózní okamžik nepoznamenal a přidal po přestávce rychlé góly. Kundrátkovu střelu dorazil v přesilové hře do odkryté branky Ondřej Kovařčík. O dvě střídání později Růžička nepohrdl krásnou přihrávkou Kundrátka a vyhnal Svobodu z branky.

Hosté působili ve druhé třetině až na šanci Baláže neškodným dojmem a inkasovali ještě před odchodem do kabin popáté z hole Hrehorčáka. Dolejš ještě předtím několikrát tým podržel.

Třinec nepolevoval a Hrňa využil ve 45. minutě tvrdou ranou z pravého kruhu čtvrtou přesilovku Ocelářů v zápase. Domácí se hnali za sedmým gólem, kterým by vyrovnali svou nejvyšší výhru v historii derby s Vítkovicemi v extralize (7:0, play off 2003). I když další branku nedali, i tak si připsali nejvyšší vítězství v sezoně. To hosté už v průběhu ročníku utržili horší debakl, když podlehli Českým Budějovicím 0:7.

Ohlasy trenérů

Václav Varaďa (Třinec): „V úvodní třetině to bylo malinko nervózní, hlavně v první polovině. Tak nějak jsme se hledali, Vítkovicím jsme darovali nějaké příležitosti, se kterými ale nenaložili správně. Když potom přišly přesilovky, tak jsme postupně odskakovali. Ve druhé třetině jsme hráli velmi pohledný hokej a třetí byla z naší strany také velmi dobrá. Jednoznačně jsme si došli pro tři body, kluci si za dnešní výkon vítězství zasloužili. Filip Zadina musel jít na vyšetření zranění, které tady prodělal v letním období. Už ale proběhla komunikace s Detroitem a ukončilo se jeho působení u nás k 14. prosinci. Filip by tak stejně nemohl hrát, tento týden odlétá. Děkuji mu za jeho služby, pomohl nám v náročném startu sezony a věřím, že je dobře připraven na sezonu, která ho čeká.“

Miloš Holaň (Vítkovice ): „Je to krutý výsledek, ale naprosto zasloužený. Od začátku zápasu jsme nebyli důrazní v osobních soubojích, neměli jsme jiskru. V naší hře bylo málo střelby i pohybu. Hráli jsme od začátku hodně ustrašeně. Soupeři jsme dali spoustu přesilovek, o kterých víme, že je v nich nebezpečný. Hodnocení určitě není kladné.“

SESTŘIH: Třinec - Vítkovice 6:0. Demolice rivala v derby! Kořenář má první nulu

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:19. M. Stránský, 09:29. Hrňa, 22:55. O. Kovařčík, 24:53. Martin Růžička, 36:06. Hrehorčák, 44:53. Hrňa Hosté: Sestavy Domácí: Kořenář (Štěpánek) – M. Doudera, Gernát, D. Musil, Galvinš, Kundrátek, Jaroměřský, M. Adámek – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), M. Stránský – Hrňa, Marcinko, Dravecký (A) – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Hrehorčák – Kurovský, R. Veselý, Kofroň. Hosté: Mi. Svoboda (25. Dolejš) – R. Polák (C), Trška, Štencel, Koch, R. Černý, L. Kovář, Kubeš – Werbik, Hruška (A), Schleiss (A) – M. Kalus, Marosz, Dej – Mallet, Baláž, Dočekal – Lednický, J. Mikyska, Fridrich. Rozhodčí Pešina, Lacina – Lhotský, J. Svoboda Stadion WERK ARENA, Třinec

Oslabenou Plzeň srazil Vopelka

Hosty, kteří nastoupili pouze se třemi útoky, mohl v úvodu poslat do vedení kanonýr Gulaš. Po Kantnerově přihrávce z protiútoku ale zlínského brankáře Hufa zblízka nepřekonal. V osmé minutě si zpracoval puk volný Okál, jeho pokus minul levou tyč hostující branky. Do šance si nabruslil také Suchý, v zakončení mu nicméně hokejkou zabránil domácí zadák Matyáš Hamrlík.

Po přímočaré plzeňské akci vyslal střelu zápěstím Pour, horní roh Hufovy branky však netrefil. V čase 16:28 se poprvé měnilo skóre. Čerešňák našel v přesilovce Kracíka, jenž z levého kruhu příklepem zamířil nad Hufovu lapačku.

Ve druhé třetině byl blízko vyrovnání po Ondráčkově přihrávce Karafiát, brankáře Pavláta však nepřekonal. Při vyloučení Honejska mohl druhý gól hostů přidat Kracík, před odkrytou brankou mu ale v poslední chvíli zablokoval hůl obránce Nosek. Od zadního mantinelu se vytočil Gulaš, Huf jej ovšem vychytal. V pádu si poradil i s dorážkou Suchého.

I díky tomu Zlín mohl vyrovnat. Důrazný Honejsek objel branku a dotlačil puk za Pavlátova záda. Ve 37. minutě se domácí prosadili podruhé. Od mantinelu napřáhl Vopelka a trefil se nad pravý Pavlátův beton.

Zkraje třetí části neúspěšně dorážel Vopelkovo nahození Okál. V početní převaze hostů zastavil Huf pokusy Gulaše a Kracíka. Další plzeňskou šanci měl Kantner, kotouč po forhendové kličce ale poslal jen do betonu pozorného Hufa. Na druhé straně nenavýšil zlínský náskok osamocený Ferenc. Plzeň se ještě snažila vyrovnat, nepomohla jí k tomu však ani krátká hra bez brankáře v závěru. Zlín tak zakončil sérii čtyř domácích zápasů v řadě první výhrou.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 32:04. Honejsek, 36:03. Vopelka Hosté: 16:28. Kracík Sestavy Domácí: Huf (Kořének) – Ferenc, Řezníček, M. Novotný, Žižka (C), Nosek (A), Hamrlík, Dluhoš – J. Ondráček, Karafiát, Köhler – Vopelka, Honejsek, Okál – Šlahař, P. Sedláček, Kubiš (A) – Poletín, Pšurný, Sebera. Hosté: Pavlát (Frodl) – L. Kaňák, Čerešňák, Budík, Stříteský, Vráblík, Kvasnička, Lang – Kantner, Suchý, Gulaš (C) – Straka (A), Kracík (A), Eberle – Pour, Rob, Slanina. Rozhodčí Hradil, Kubičík – Lederer, Rožánek Stadion Zimní stadion Luďka Čajky, Zlín

Sedmigólovou nálož řídíl Musil prvním hattrickem

Vstup do utkání přitom vyšel lépe Západočechům. Ve 4. minutě si Flek dojel vyhozený puk, obkroužil Kváčovu branku a nekompromisní střelou pod horní tyčku překvapil libereckého brankáře.

Bílí Tygři se v minulých zápasech trápili v koncovce, dnes se jim však střelecky dařilo. Již o 43 sekund později vyrovnal Rachůnek, který do Liberce přišel před sezonou právě z Karlových Varů.

O dvě minuty později již domácí vedli, Hamrlu v brance Energie překonal Jelínek. V 10. minutě hráli domácí přesilovku, ve skrumáži před Hamrlovou brankou se nejlépe zorientoval opět Jelínek a pro sedmnáctiletého gólmana zápas skončil, nahradil jej Novotný.

Hosté vzápětí kontrovali, o 32 sekund později snížil Mikúš. Liberec si však vzal dvoubrankové vedení zpět. V 17. minutě se poprvé prosadil Musil, který nastoupil v elitní formaci místo reprezentanta Lence.

Hned na začátku druhé části přišly Karlovy Vary o kapitána Skuhravého, který dostal za protesty nejprve desetiminutový osobní trest a poté putoval předčasně do kabin. O jediný gól ve druhé části se poté postaral domácí Špaček, jenž se tak prosadil v premiérovém startu v nejvyšší soutěži v této sezoně.

Další branky přišly až v polovině třetí třetiny. Nejprve Musil zužitkoval přihrávku Filippiho a zvýšil na 6:2, o 33 sekund později měl smůlu Kváča, jenž si bruslí srazil střelu Černocha do branky. Poslední slovo měl ale Musil, který zkompletoval první hattrick v profesionální kariéře a potvrdil, že se mu proti Energii daří. V této sezoně ji dal již pět branek.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:45. T. Rachůnek, 05:54. P. Jelínek, 09:01. P. Jelínek, 16:57. A. Musil, 23:14. D. Špaček, 49:26. A. Musil, 51:10. A. Musil Hosté: 03:02. Flek, 09:33. T. Mikúš, 49:59. Černoch Sestavy Domácí: Kváča (J. Pavelka) – Šmíd (A), T. Hanousek, Rosandić, Havlín, Derner, Kolmann, Kunst – Birner (A), Filippi, A. Musil – T. Rachůnek, P. Jelínek (C), Pekař – J. Vlach, Hrabík, R. Pavlík – D. Špaček, Šír, Rychlovský. Hosté: Hamrla (10. F. Novotný) – M. Rohan (A), Šenkeřík, Graňák, Weinhold, Pulpán (A), Zábranský, D. Mikyska – Hladonik, Kverka, Flek – M. Kadlec, T. Mikúš, O. Beránek – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Skuhravý (C), Vondráček. Rozhodčí Šír, Sýkora – Frodl, Komárek. Stadion Home Credit Arena, Liberec

Dynamo jede, vyhrálo potřetí v řadě!

Už ve třetí minutě mohli jít domácí do vedení. Válek dostal skvělou nahrávku od zadního hrazení, měl čas zamířit, jenže puk za zády pardubického gólmana Vladaře zastavila levá tyčka. Brzy poté fauloval Havelka, Dynamo si však v přesilovce větší šanci nevypracovalo.

Pokusy Jarůška i Pospíšila pokryl pozorný Vladař. Ve 14. minutě šli do vedení Východočeši. Hollandovo nahození od modré čáry tečoval Rohlík mimo dosah domácího brankáře Godly, devatenáctiletý útočník tak oslavil svůj první extraligový gól. Ještě krátce před přestávkou mohl ze sóla zvýšit Camara, jenže Godla byl při jeho zakončení do forhendu proti.

Rovněž na začátku druhého dějství si Pardubičtí zahráli přesilovku, ale opět bez efektu. Helt naopak v oslabení nebyl daleko od vyrovnání, hosty však zachránil Vladař.

Ve 28. minutě dostal Jarůšek puk do branky, jenže ruce nad hlavu zvedal zbytečně. Střídačka hostů sáhla k trenérské výzvě a video odhalilo, že Vladařovi bránil při zákroku Svoboda, jenž ztratil sám stabilitu a skončil v brankovišti. Jarůšek si mohl spravit náladu v posledních sekundách druhé dvacetiminutovky, ale měl znovu smůlu - jeho rána se odrazila od pravé tyčky do levé a následně do bezpečí.

Slibnou příležitost k navýšení náskoku měl Kousal, jenže ztroskotal na Godlovi. Po polovině třetí třetiny už se Severočeši přece jen dočkali. Poskakující puk sice zakončující Hanzl netrefil ideálně, ale Vladařovi ztížil reakci Jarůšek, který při pokusu o teč těsně před ním promáchl. V začínající poslední minutě mohl rozhodnout Paulovič, v pádu ale minul.

Za stavu 1:1 se tak prodlužovalo. Ščotku vychytal parádním zákrokem Vladař. Zahanbit se nenechal ani Godla, když odmítl rozhodnutí na začátku 65. minuty při Machalově zakončení zblízka. V samém závěru ještě nebezpečně pálil Zygmunt a na druhé straně vzápětí ujel do sóla Kusý, jenže pálil mimo tři tyče.

V nájezdech Mikuš hned v první sérii zavěsil pod horní tyčku. Úspěch hostů pak potvrdil ve čtvrté sérii Svačina, brankář vítězů Vladař dokázal pochytat všechny čtyři pokusy domácích.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 50:48. M. Hanzl Hosté: 13:50. Rohlík, . Mikuš Sestavy Domácí: Godla (Zajíček) – Irving, Ščotka, Balinskis, Cibulskis, Štich (A), Demel, Kudla – Zygmunt, M. Hanzl (A), Jarůšek – Pospíšil, V. Hübl (C), F. Lukeš – P. Svoboda, Gerhát, Válek – Helt, Jícha, M. Havelka. Hosté: Vladař (Kantor) – J. Kolář (A), Nakládal (C), Mikuš, J. Zdráhal, Ďaloga, Holland, Vála – Svačina, Poulíček (A), Claireaux – Camara, R. Kousal, Paulovič – Kusý, Anděl, Rohlík – Machala, Matýs, Zeman. Rozhodčí Horák, Kika – Gabauer, Hlavatý Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov

Mountfield HK - Mladá Boleslav 3:4

Podrobnosti připravujeme.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 22:29. Hronek, 35:13. Smoleňák, 56:00. Perret Hosté: 11:41. R. Zohorna, 21:15. J. Stránský, 25:01. Flynn, 46:01. Cienciala Sestavy Domácí: Mazanec (26. Š. Lukeš) – Nedomlel (A), Hronek, Šalda, F. Pavlík (A), Jank, Zámorský, Čáp – Orsava, Cingel, Kelly Klíma – J. Sklenář, M. Zachar, Smoleňák (C) – Perret, Koukal, Kevin Klíma – R. Pilař, Lev, Jergl. Hosté: J. Růžička (Krošelj) – Šidlík, Allen, Moravec, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Hrdinka – Lunter, R. Zohorna (C), Kotala – Jääskeläinen, Cienciala, Alderson – Flynn, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský. Rozhodčí Pražák, Micka – Brejcha, Gerát Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové

Olomouc - Kometa 1:4

Podrobnosti připravujeme.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 19:01. Škůrek Hosté: 17:36. L. Horký, 21:33. Mueller, 44:44. F. Král, 57:10. Schneider Sestavy Domácí: Lukáš (Konrád) – Švrček, Škůrek, Valenta, Dujsík, Ondrušek (A), A. Rutar – Burian (C), J. Knotek, Bambula – J. Káňa, Kolouch, Kucsera – Olesz, Nahodil, Valský – Ostřížek, Kusko, V. Tomeček – Gřeš. Hosté: Klimeš (Vejmelka) – F. Král, Pyrochta (A), Barinka, O. Němec (A), Gulaši, Freibergs – Plášek ml., P. Holík, Mueller – Zaťovič (C), Klepiš, Schneider – L. Horký, Brabenec, Vincour – Kunc, F. Dvořák, Šoustal. Rozhodčí Oldřich Hejduk, Petr Úlehla – Lukáš Kajínek, Ondřej Malý Stadion Zimní stadion Olomouc