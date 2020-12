Hrdina Konrád jako první vynuloval Třinec: Chytá se mi tu dobře

Tři předchozí duely jste nechytal, teď jste vynuloval Třinec, jak těžký pro vás byl návrat do brány?

„Alespoň jsem si oddechl (usmívá se). Někdy pauza není dobrá, někdy pomůže. Trošku hůř jsem se rozhýbával, ale postupně jsem nabral víc energie. Když nechytáte obden, i pro hlavu je to lepší. Můžete se víc koncentrovat, soustředit.“

Jako první v sezoně jste dokázali Třinec porazit v normální hrací době, jak vám to zní?

„Těší nás to, jsme spokojení, že se to podařilo. Dlouho jsme drželi bezgólový stav, možná z toho byl soupeř nervózní. Přece jenom, na tohle nejsou zvyklí. Jsme rádi, že jsme ubránili jejich přesilovky, těch tam bylo hodně.“

Váš bývalý spoluhráč obránce Jan Jaroměřský s respektem ocenil váš výkon a poznamenal, že jste se v brankovišti kolikrát válel, ale pochytal vše. Co na to říkáte?

(usměje se) „Není důležité jak, ale chytit. Jednou jsem se tam možná svalil, hodně se hrálo u nás, bylo v tom i kus štěstí. Ale to přeje připraveným.“

V Třinci se vám osobně dlouhodobě daří, je to hala, ve které chytáte rád?

„Někdy to tak je. Jsou haly, kde se vám chytá lépe, kde hůř. V Třinci se mi chytá celkem fajn. Vím, že tady bude hodně střel, oni do vás chodí, tlačí se, to gólmanovi vyhovuje. Je tady i menší hřiště. Musím říct, že jsme i výborně bránili, to je pro gólmana důležité.“

Jak jste na tom v našlapaném programu se silami?

„Nevadí nám, že hodně hrajeme, to máme rádi, aspoň se tolik netrénuje. (usmívá se) Ale těžké to bylo spíš v tom, že jsme měli pět týdnů volno a po pěti trénincích jsme museli zase vyběhnout do takového tempa. To bylo šílené. Ze začátku jsme i proto měli trochu krizi, ale věřím, že jsme ji překonali a budeme sbírat bodíky častěji.“

HC Olomouc Vše o klubu ZDE