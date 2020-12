Šéfka BPA chystá nabídku pro extraligu! Těší se na souboj s Dědkem

Blíží se velký souboj o marketingová a televizní práva extraligy. Teď s nimi nakládá společnost BPA. Petr Dědek, majitel Pardubic, jí poslal výzvu, že by jeho firma Relmost uměla klubům sehnat víc peněz. Jana Obermajerová, a ředitelka BPA, nakonec souhlasila s rozhovorem pro deník Sport. „Nezajímáme se o to, co je výhodné pro pana Dědka, ale o to, co je nejlepší pro český extraligový hokej,“ říká. Rozebírala svého soupeře i navýšení peněz pro hokej.

Extraligové kluby odmítly variantu, že by obdržely od BPA 1 milion korun a za to by se prodloužila stávající smlouva o marketingových a televizních právech o jeden rok do jara 2024. Chtějí si vyslechnout i to, co nabízí Petr Dědek, který jim poslal rychlou kalkulaci, že hokeji přinese větší peníze. Jana Obermajerová kontruje, že lepší nabídky s dlouhodobou vizí je schopna i BPA. A prý přijde taky.

Překvapilo vás, že se Petr Dědek objevil se svojí firmou Relmost jako konkurent pro BPA?

„Nepřekvapilo mě, že se objevil konkurent. Překvapila mne forma, kterou to pan Dědek oznámil. Jednak prezentovat obchodní nabídku nejprve prostřednictvím médií je neúcta ke klubům, ale hlavně ji představit jako nezištnou pomoc hokeji, když ji podmiňuje okamžitým uzavřením smlouvy až do roku 2034? Na druhou stranu mám skutečnou radost, že je Dynamo znovu finančně stabilnější. My jsme klubu dlouhodobě pomáhali, aby mohl plnit své závazky vůči hokejovému hnutí.“

On ale nejprve poslal nabídku klubům, pak ji zveřejnil na svých sociálních sítích. Nemluvil nejdřív s námi.

„A podle mých informací zase v okamžiku, kdy vyšel článek na vašem webu, o nabídce nikdo nevěděl.“

To pochybuji. Cítíte ale v Petru Dědkovi většího soupeře o práva, než byl Goram v roce 2012?

„Předchozí golfová agentura Goram ani nesložila povinnou zálohu a teď je v konkurzu. V případě té současné golfové agentury by snad mohlo jít o vážněji míněnou nabídku.“

Ne, že by vyhlásil válku, ale veřejně vyzval BPA k boji o práva. Logicky bych tak čekal, že se do hokeje dostane víc peněz. Bude to tak?

„Otázku marketingu je potřeba řešit s dostatečným předstihem, tedy na jaře 2021. V takovém případě se do Tipsport extraligy více peněz určitě dostane. Když se o tom rozhoduje až v září, jsou rozpočty partnerů daného roku už vyčerpané a další rok naplánován, takže je to celé nepoměrně obtížnější. Více peněz v hokeji ale bude, bez ohledu na výzvy pana Dědka.“

Proč se tedy otázky marketingu řeší na podzim?

„Protože kluby nebyly ve shodě, řešení se tudíž protáhlo až do začátku dané sezony.“

Je podle vás reálné, aby kluby dostaly v sezoně 2023/2024 15 milionů?

„Zvýšení peněz je rozhodně reálné. S partnery o tom jednám už několik měsíců a v lednovém termínu budeme mít nabídku připravenou. Ale nejdůležitější bude opravdu včasné a jednotné rozhodnutí klubů. Nemůžete uzavírat kontrakty a naplňovat budget, pokud nemáte práva pohromadě.“

A ta konkrétní cifra 15 milionů?

„My nechceme postupovat jako pan Dědek. Nabídku předložíme nejdřív klubům a bude pro ně atraktivní.“

Dobře a proč jste tady podobnou nabídku jako Petr Dědek neudělali vy a nadhodili klubům 9,3 milionů na sezonu 23/24? Je to jen součást hry?

„My jsme ale přece klubům zatím dlouhodobou nabídku nepředložili. Učiníme tak do konce ledna, jak jsme slíbili představenstvu a Valné hromadě APK. Minulý týden jsme reagovali jen na aktuální situaci s covidem, abychom prodloužili období o jednu sezonu se stávajícími partnery za stávajících podmínek, protože předpokládám, že bude minimálně ještě jednu či dvě sezony trvat, než se Tipsport extraliga dostane do původní formy před covidem. Partneři by si to zasloužili, neboť nyní drží kluby nad vodou, když se hraje bez diváků. A kluby by si zasloužily mimořádnou podporu, protože fungují ´na krev´. Takovou podporu jsme nabídli.“

Takže umí třeba i BPA nabídnou dlouhodobý kontrakt za mnohem vyšší peníze?

„Samozřejmě že umí.“

Proč k tomu dosud ale nedošlo?

„K navýšení došlo vždy, když se prodlužovala smlouva, a bylo vyšší, než procentuální nárůst sledovanosti a návštěvnosti.“

Máte plány, jak produkt posouvat dál, aby se zvyšovala jeho cena jak pro partnery, tak z televizních práv?

„Ano máme a jednali jsme o nich s oběma vysílateli, situaci diskutujeme s partnery. Jak víte, s televizními právy je to dnes bohužel tak, že z jejich prodeje těží na úkor ostatních jen jeden z klubů.

Ano, tady narážíte na Liberec...

„Marketingová práva se v roce 2017 sjednotila až v září a my jsme byli tehdy postaveni před hotovou věc, že jeden klub má prodána práva na pět sezon. S tím se pochopitelně tendr a tlak na zvýšení platby za práva dělá špatně. Navíc je potřeba zmínit, že nedílnou součástí platby za práva je i reklamní plnění pro partnery ligy. Televizní trh se v posledních letech rychle vyvíjí a mění. A je nutné pokaždé zvážit optimální nastavení televizní prezentace. Jedna věc je totiž cena práv a druhá mediální zásah – jak pro partnery ligy, tak pro klubové partnery. To je potřeba pečlivě zvážit. V minulosti jsme navrhovali i jiné možnosti výnosu, jako například společný ticketing, merchandising, catering a jiné. Jistě bude prostor se k některým tématům vrátit, protože jsme s nimi zřejmě přišli dřív, než na to kluby byly připraveny.“

Nedostal vás Petr Dědek pod tlak? Pokud přidáte víc peněz, kluby se naštvou, že to BPA neudělala dřív. Pokud nepřidáte, těžko ho porazíte.

„Takhle pan Dědek chce, aby kluby uvažovaly, to jsou jeho slova. My se ale až tak nezajímáme o to, co je výhodné pro pana Dědka, ale o to, co je nejlepší pro český extraligový hokej. Argumentaci pana Dědka, že by BPA nemohla dát stejnou nebo vyšší nabídku, než jeho golfová agentura, jsme vůbec neporozuměli.“

Co vám tam nesedí?

„Tím pádem to totiž vypadá, že BPA v minulosti klubům dávala málo. Vždyť ale BPA má platnou smlouvu, kterou všichni podepsali a BPA do poslední koruny své závazky platí. V minulé sezoně někteří partneři krátili své marketingové platby. S ostatními se nám podařilo po dlouhých jednáních vyjednat náhradní plnění a jiné kompenzace, abychom mohli klubům poslat co nejvíc peněz. A partneři kluby podrželi. V souboji o práva na další období jsme připraveni předložit atraktivní nabídku. Nebude obtížné udělat ji lepší než pan Dědek, povinné odevzdání se do rukou jediného klubu na celou dekádu nám výhodné nepřijde.“

Vy nevěříte spojení, že by marketingová práva mohla dobře spravovat firma majitele jednoho klubu?

„Nikde v civilizovaném světě takovou smlouvu nemají. A to nemluvím o tom kolosálním střetu zájmů, ten už vám vcelku výstižně popsal pan Dědek sám.“

Ale i historie BPA je přeci spjata se jménem Jana Charouze. Vlastnil Spartu, vlastnil BPA, byť to nakonec dost drhlo.

„Ano a klubům to tehdy hodně vadilo. V tomhle směru by šlo o návrat do historie.“

Petr Dědek zmínku o střetu zájmů ale odpálil i tím, že ve střetu zájmu je i BPA přes svého vlastníka Tipsport...

„No, moc ji neodpálil. Myslím, že to z jeho strany byla jen impulzivní odpověď, protože to nařčení nedokázal zatím nijak zdůvodnit. Tím, že začne mluvit o konkurentovi, jeho vlastní střet zájmů nijak nezmizí, nikam neuteče, ani nebude menší, i když víme, že by byl rád, kdyby to tak bylo. Takhle to nefunguje.“

Vnímáte velké obavy klubů z toho, že se bojí financování pro příští sezonu s 15 kluby?

„Již před půl rokem jsme klubům nabídli, že 15. klub uhradíme, když bude prodloužena smlouva. Samozřejmě za nových podmínek.“

A pokud nebude? Kdyby se balík peněz dělil 15 účastníky, dostaly by kluby 8,68 milionu místo současných 9,3.

„Kluby se rozhodně nebudou chtít s nikým dělit. Mají individuální smlouvy nastavené do konce sezony 22/23. Téma patnáctého účastníka nikdo předem bohužel neřešil, přesto jsme připraveni finance zajistit.“

Případných 16 klubů v sezoně 2022/2023 byste pak za další rok řešili jak?

„Stejně. Pokud bude smlouva jednotná a dlouhodobá, zajistíme to.“

Můžete popsat, o co se BPA stará dál kromě prodeje televizních a marketingových práv, za které kluby dostávají zmíněných 9,3 milionů?

„BPA nad rámec těchto diskutovaných plateb hradí veškerý provoz a marketingový servis Tipsport extraligy v řádech desítek milionů korun. Výrobu streamů, mediální kampaně, servis partnerům, příprava aktivací, provoz Hokej.cz, Hokejka TV, společenský večer Hokejista sezony, financujeme softwate i hardware analytického modulu Hockey Logic, financujeme techniku pro sběrače dat na všech stadionech, máme již vybudovanou potřebnou infrastrukturu, připojení klubů apod. Průběžně také vynakládáme další prostředky do vzniku nových doprovodných projektů, jako například esportová hokejová liga (EHL), abychom byli schopni směrem k partnerům reagovat na měnící se trendy, neboť reklama na stadionech je již vnímána jako standard a je nutno jej podpořit jinými formami prezentace.“

Upřímně, z pohledu manažera, dá se těšit na souboj se společností Petra Dědka?

„Ale vcelku ano. Bylo by to podstatně veselejší, kdyby šlo o standardní klání, které se odehrává na půdě APK a ne v médiích.“

Platí, že konkurenční prostředí kolikrát umí vybičovat k velkým věcem?

„To jste řekl skvěle. Myslím, že si jak vy, tak já přejeme, aby se ty velké pozitivní věci týkaly českého hokeje.“

Kluby jsou na BPA často naštvané, že by jim měla sehnat mnohem větší peníze. Štve vás tenhle pohled?

„To jsou zase slova pana Dědka. My nejsme naštvaní, námi žádné takové negativní emoce necloumají, ty musíte hledat jinde. My svou práci děláme s láskou k hokeji, ne s hněvem.“

Tohle nejsou slova Petra Dědka, tohle zní čas od času napříč extraligou.

„Dost se toho za poslední léta ve spolupráci s kluby zlepšilo, ale hodně práce je ještě před námi. Všichni teď čelíme mimořádným opatřením v souvislosti s covidem, takže ta situace může dočasně vypadat méně příznivě než za normálních okolností. Já si ale obrovsky vážím klubů, které se k tomu postavily čelem a hrají i bez diváků. Samozřejmě i hráčů, kteří přistoupili na snížení platů a hrají skvělý hokej bez divácké podpory. Fanoušky prosím, aby vydrželi a zůstali hokeji věrní.“