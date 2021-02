Modrý jedná s Motorem: Jako Venca nebudu. V čem LA překonalo Česko?

Má napilno. Trvalo, než se spojení na trase do Kalifornie povedlo. „Trenérská práce vám sebere čtyřiadvacet hodin denně a sedm dnů v týdnu. Mám teď chvíli, pojďme na to,“ vybídl budějovický rodák Jaroslav Modrý, bývalý dlouholetý bek NHL, kde během třináct sezon nashromáždil přes sedm set zápasů. Nejvíc v dresu Kings. Ve městě andělů se s rodinou usadil. A se svou paní podle všeho podnikne delší výlet do Evropy.

Uvidíme vás od léta na střídačce Motoru?

„Jsem jedním z horkých kandidátů. Není to úplně hotové, všechno se ještě musí dopracovat. Bavíme se s vedením, aby vše mělo hlavu a patu pro klub, vedení i pro mě. Zkrátka hledáme nejlepší možné řešení pro všechny strany.“

Má celý transfer nějaký zádrhel?

„Člověk si samozřejmě buduje trenérskou pozici a já se dostal do bodu, od kterého bych se chtěl odrazit dál. A jednou z možností je jít do Evropy, vést profesionální tým. Může mi to hodně pomoci, můžu se řadu nových věcí naučit, posunout se jako kouč zase o kousek dál. Vnímám to jako dobrý krok dopředu v rámci vzdělávání se v trenérské profesi. Věřím, že půjdu do správného prostředí mezi lidi, kteří hokeji rozumí a dělají ho tak, jak se dělat má. Rád bych Motoru pomohl v jeho cestě, svou představu, jak na to, mám.“

Jaroslav Modrý Narozen: 27. února 1971 (49) v Českých Budějovicích

Hráčská kariéra: Č. Budějovice (1987-90, 94-95), Trenčín (1990-92), New Jersey (1993-95), Ottawa (1995-96), Los Angeles (1996-2004, 2007-08), Liberec (2004/05, 08/09), Atlanta (2005/06), Dallas (2006/07), Philadelphia (2008), Plzeň (2009-12)

V NHL: 725 zápasů, 250 bodů (49+201), v play off: 28 utkání, 6 bodů (1+5)

V extralize: 370 zápasů, 111 bodů (28+83)

V reprezentaci: 14 utkání, 3 body (0+3)

Největší úspěchy: vítěz Calder Cupu 1995, vítěz československé ligy 1991/92, bronz v extralize (1994/95, 2004/05, 2011/12), stříbro na ME U18 (1989), bronz na MS U20 (1991)

Trenérská kariéra: Los Angeles Kings U15 (asistent 20016/17, 2019/20), Ontario Reign/AHL (asistent, 2017/20), LA Kings U18 (2020-?), U16 (asistent, 2020-?)

Finální dohoda je na spadnutí, kdy přijde?

„Je to na dobré cestě. Nemá cenu říkat čísla, jestli jsme na devadesát procent domluvení a podobně. Komunikujeme, takhle bych to zatím nechal. Motor neprochází úplně jednoduchým obdobím, mají tam toho hodně na talíři. V klubu zjistili, že mezi první ligou, kde dominovali, a extraligou je velký rozdíl. Česká extraliga je velmi silná evropská soutěž, plná perfektních týmů. Vyšlo jasně najevo, že Motor potřebuje posílit. Zvlášť pro příští sezonu, v níž se bude padat dolů. Kádry budou o to víc našlapané, strach z pádu do první ligy se do skladby soupisek promítne. Pro mě je klíčové, aby se lidi vrátili na tribuny. A aby Motor přinesl svým fanouškům něco, na co budou rádi chodit a budou se cítit pevnou součástí celého klubu.“

Vnímáte nabídku Motoru i jako srdeční záležitost, nejen pracovní šanci?

„Nějakou budějovickou historii mám, naučili mě tam hrát hokej. Ale teď to celé beru s chladnou hlavou a s rozumem v hrsti. Dělám práci, v níž se chci zdokonalovat, a tohle je pro mě výzva. Práce trenéra nikdy nekončí, žádným úspěchem či neúspěchem. Musíte se zdokonalovat každým dnem, trenér musí pracovat čtyřiadvacet hodin denně a sedm dnů v týdnu. A já jsem na to připravený. Mám na to i věk, pár šedivých vlasů k tomu. Hokej už je třeba brát vážněji než před dvaceti lety. Za tu dobu jsem se něco naučil, teď je třeba to zúročit.“

Motor usilovně lanaří Milana Gulaše, předpokládá se, že elitní útočník se vrátí domů. Byl by jeho zisk pro Motor a i pro vás klíčový počin?

„Stoprocentně. Milan je rozdílový hokejista, během posledních let prokazuje extra kvalitu. Poctivostí, zarputilostí, vůlí a talentem dokáže strhnout utkání na stranu svého týmu. Má velkou hrdost a já doufám, že mu nasazení posledních let vydrží co nejdéle.“

Kladete budějovickému vedení podmínky, aby tým maximálně vylepšili?