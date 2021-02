Kváča je jackpot! Rozbor jedničky Tygrů, která vládne statistikám

„Chci, ať je brankář mladý. Chci, ať má výkonnostní strop hodně vysoko nad sebou. Ale taky chci, ať může rovnou chytat.“ Zhruba takhle vám odpoví každý manažer, který by začal hledat gólmana. Postupně pak z nároků ubírá. Protože najít takového hráče znamená poklad, který nevykopete v každé šatně. Přesto se jeden takový v extralize podařilo najít. Má ho Liberec. Přitom v létě se nabízela otázka: je Petr Kváča vážně ten pravý?

Únorová odpověď zní: stoprocentně. V minulosti si Liberec vždycky zakládal na tom, že měl brankoviště obsazené silně, velkým jménem. Když se vracel z Ameriky mistr světa Milan Hnilička, dostal luxusní smlouvu pod Ještědem. Po něm nastoupil další reprezentant Marek Pinc. Následoval slovenský mistr světa Ján Lašák, který vedle sebe připravoval Romana Willa, jenž si čichl k NHL. Pak sice nevyšel krok s Justinem Petersem, ale okamžitě přišel ucpat branku Dominik Hrachovina.

V létě z Třince dorazil Kváča. Brankář, co do té doby odchytal pětatřicet zápasů v extralize. Ještě víc pak zaujalo, když liberecký trenér gólmanů oznámil, že na první místo staví charakter. Nezmínil žádnou speciální dovednost. Tohle ovšem byla absolutní trefa i z výkonnostního pohledu.

Ať se teď podíváte na jakoukoliv základní statistiku, je třiadvacetiletý brankář první. Totálně odskočený pak je, když si uděláte statistický filtr od 1. ledna. Vyhrál jedenáct zápasů z dvanácti a ten jeden prohrál až po nájezdech. Úspěšnost zákroků za dané období činí 95,5 procenta!

Když před ním čísla nahodíte, tak všechno převrací do týmové roviny: „Snažíme se být konzistentní všichni a celou sezonu. Ať jde o mě, obránce i útočníky, je to stejné. Potřebujeme držet nějakou výkonnostní přímku co nejvýš, pak se nám bude dařit. Hlavně musíme plnit detaily, pak přijde odměna. Na tréninku potřebujete dělat všechno na sto procent, přihrávky, dohrávání... V zápase se to projeví. Pro tohle my si jdeme. Doufám, že takhle se to bude dařit dál.“

Jenže u něj není výkonnostní přímka rovnoběžná s osou, stoupá.