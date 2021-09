Sparťan Forman sundal lídra tabulky. Nepředvedli jsme nic, zlobil se Patera

„Na ledě bylo jenom jedno mužstvo, a to Sparta. My jsme nepředvedli vůbec nic, měli jsme špatný pohyb, prohrávali jsme každý osobní souboj. Byl to den blbec. Můžeme být rádi, že to skončilo jen 1:3. Jediný muž od nás, kterému se zápas povedl, byl brankář Gasper Krošelj,“ zhodnotil kriticky, ale velmi trefně trenér Bruslařů Pavel Patera.

Byl to právě slovinský gólman, který dlouho držel rozdíl na dvou brankách. Hlavně ve druhé třetině své parťáky podpíral. Soupeře pořádně trápil, konkrétně tedy jeho lapačka, kterou puky zastavoval nejčastěji.

„Chtěli jsme soupeři ukázat, že se k nám nebude jezdit pro body. S Třincem jsme sice prohráli (4:7), ale nebyl to úplně dobrý zápas. Minulý duel s Plzní (4:3p) se tolik nepovedl. Teď to bylo lepší, Boleslav jsme skoro k ničemu nepustili. Hráli jsme hodně u nich, byli jsme silní na puku. Byli jsme asi lepší opravdu ve všem,“ radoval se útočník Pražanů Miroslav Forman, který se v zápase dvakrát střelecky prosadil.

Nechybělo moc a první nulu sezony zapsal Alexander Salák . Přišel o ni až 113 sekund před koncem utkání. „To je jediná kaňka. Bohužel, stane se,“ pokrčil rameny Forman.

O třetí z gólů rudých se postaral Erik Thorell, který se zatím v metropoli uvedl báječně. Ve čtvrtém duelu zapsal už sedmý kanadský bod (3+4). Trenér Josef Jandač se před utkáním rozhodl prohodit levá křídla dvou elitních formací. Byť to té druhé ve složení Chlapík – Kaše – Thorell náramně klapalo, ta první potřebovala nakopnout. Impulz jí měl dodat právě švédský šikula. A povedlo se.

Sparta předvedla mimořádně disciplinovaný výkon založený na precizní obraně. Boleslavští domácí tým vážně prakticky neprověřili. „Dneska jsme spokojení. Pomohly nám dvě využité přesilovky, byl to povedený zápas,“ těšila asistenta kouče Pražanů Jaroslava Hlinku klidná výhra 3:1.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:58. M. Forman, 17:23. E. Thorell, 56:53. M. Forman Hosté: 58:07. J. Dufek Sestavy Domácí: Salák (Neužil) – Moravčík, Mikliš, Němeček, M. Jandus, Tomáš Dvořák, Jeřábek, Tomek – E. Thorell, R. Horák, Řepík (C) – Sobotka, D. Kaše, F. Chlapík – Buchtele (A), Vitouch, M. Forman (A) – Z. Doležal, Zikmund, Prymula. Hosté: Krošelj (J. Růžička) – Pýcha, Ševc (C), Jánošík (A), Pláněk (A), Bernad, Fillman, D. Moravec – Kelemen, A. Zbořil, Šťastný – O. Flynn, O. Najman, P. Kousal – Kotala, Claireaux, J. Dufek – Lunter, Bičevskis, Jan Eberle. Rozhodčí Šír, Svoboda – Ondráček, Špůr. Stadion O2 arena, Praha 8–Libeň Návštěva 4 296 diváků

