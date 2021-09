Klobouček před panem Jágrem! Soupeř smekl, ale Kladno je poslední

5 zápasů, 7 bodů a 49 let. To jsou všechna důležitá čísla, která v posledních dnech potřebujete vědět ve spojitosti s Jaromírem Jágrem. Legendární křídlo si i v pokročilém věku bodově podmaňuje extraligu. V posledním utkání proti Karlovým Varům si připsalo gól a dvě asistence. Jde však o hořký úspěch. Kladno popáté z šesti utkání padlo, tentokrát 4:7 a krčí se na posledním místě tabulky.

Na stadionech soupeřů jde o atrakci. Není třeba se tvářit, že tomu tak není. Spatřit na vlastní oči Jaromíra Jágra pořád dělá své. Je třeba zároveň jedním dechem dodat, že jde o atrakci dost povedenou. Branky padají, domácí (většinou) vyhrávají a hrdina s číslem 68 na zádech je hodně vidět. Dostaveníčko v Karlových Varech nebylo výjimkou.

I přes vysoký věk byste totiž na číslech nepoznali, že se Jágr nenachází v dobách své největší slávy. V sezonách, kdy si kvůli zámořským výlukám vždy jen odskočil do rodného Kladna na start extraligy, začal sbírat body v prakticky identickém tempu, jako to dělá nyní. Tehdy se mu klaněla nejlepší liga světa a kluby v Americe se předháněly, kdo přijde se štědřejší nabídkou. Nyní, na prahu padesátky, se mu sice hokejově klaní „pouze“ extraliga, na jeho obdivuhodném výkonu to však nic nemění.

„Klobouček před panem Jágrem, že tu v skoro v padesáti letech předvádí tohle. Je výborný, boduje,“ řekl po utkání jeden z nejviditelnějších forvardů Energie, teprve sedmnáctiletý Jiří Kulich. Mimochodem, střelec jedné branky se narodil v roce 2004, tedy v době, kdy NHL vynechala celý ročník a tuzemský hokej zažíval souboje těch nejlepších hokejistů v rámci domácí soutěže. „Zatím si nedovedu představit, co budu dělat já v úterý večer, až mi bude 49 let. Rád bych byl jako on, ale nevím, tomuhle dám volný průběh,“ smál se mladík.

Zlomovým úsekem duelu se stala druhá třetina. Kladno ji nezvládlo, hned pětkrát naštvaný brankář Landon Bow vytahoval puk ze sítě. A to ještě minimálně dalším třem brankám zabránil. Rytíři se totiž v prostřední části hry rozhodli řídit úsměvným, leč mnohdy nefunkčním pravidlem: Kdo se vrací, nevěří gólmanovi.

„Důležité utkání po třech prohrách a také divoký výsledek. Nejsem si jistý, jestli jsem podobný zápas někdy zažil. Pro nás hra vzadu ne, že moc není, snažíme se na tom pracovat, ale čím dříve puk dostaneme dopředu, tím lépe pro nás. Dnes se nám ty brejkové situace povedlo vyřešit,“ odfoukl si Martin Kohout, který v utkání nasbíral hned čtyři gólové přihrávky.

Díky jeho přičinění se tak už podruhé během tří utkání opakuje stejný kladenský vzorec. Jágr i přes dobrý individuální výkon a vstřelenou branku jen sledoval, jak všechny body mizí v kapse Liberce. Nyní se situace opakuje, jen s tím rozdílem, že bodový příspěvek kladenského kmeta byl ještě výraznější. „Už jen jeho přítomnost klukům pomáhá,“ sdělil na ligovém startu kladenský trenér Jeff Paul. Vzhledem k hrozbě sestupu by bylo dobré, aby spoluhráči majiteli vrátili jeho pomoc i na ledě

Jágr v extralize po 5 zápasech ve výlukách a po návratu z NHL: 2021/2020 7 bodů (4+3) 2019/2020 4 body (4+0) 2012/2013 10 bodů (2+8) 2004/2005 8 bodů (4+4) 1994/1995 12 bodů (5+7)

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 20:54. Flek, 21:08. Kulich, 21:27. Koblasa, 30:42. Pulpán, 39:19. Redlich, 57:01. Vondráček, 58:58. Plutnar Hosté: 10:36. Kubík, 36:04. Jágr, 43:45. Plekanec, 58:13. Baránek Sestavy Domácí: F. Novotný (Habal) – Parkkonen, Plutnar, Dlapa, Pulpán (A), T. Havlín, T. Hanousek, M. Rohan – T. Rachůnek (A), Hladonik, Flek – Průžek, Kulich, O. Beránek – Koblasa, Miškář, Kohout – Redlich, Osmík, Vondráček (C). Hosté: Bow (Stahl) – Kehar, Dotchin (A), Baránek, Donaghey, Wood, Suchánek (A), Nilsen – Hlava, Plekanec (C), Jágr – Kristo, Kubík, J. Strnad – Račuk, Filip, Dvořáček – M. Beran, Pitule, O. Bláha. Rozhodčí Micka, Hejduk – Brejcha, Šimánek Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 3671 diváků

SESTŘIH: Karlovy Vary - Kladno 7:4. Čtyři asistence Kohouta řídily obrat Západočechů

