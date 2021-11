Oceláři poprvé bez gólu. Nepomohl ani parádní lob brankáře Mazance

Proti svému bývalému klubu se Mazanec vytáhnul. Chytal výborně, dlouho držel naděje Ocelářů. Nechybělo moc a rozjel i gólovou akci. Ve 35. minutě chytrým lobem až na útočnou modrou poslal do šance Martina Růžičku .

„Čekal jsem, až si tam někdo najede a pak jsem tam puk poslal,“ popisoval Mazanec. „Vždycky doufám, i když nenahrávám já, že góla dáme. Bylo to pak takové ošemetné, ani nevím, jak to tam bylo. Nevidím takovou dálku, ale myslím, že Růžovi nechybělo moc.“

Z Mazancovy akce byl solidní závar, puk poskakoval v brankovišti. Ale kanonýr Růžička ho tentokrát do sítě nedotlačil. Akci ocenil i hradecký obránce Bohumil Jank. „Mazi hraje výborně s hokejkou,“ přitakal vousatý bek. „Je to jeden z nejlepších, ne-li nejlepší gólman v extralize, znám se s ním už odmalička. On chytal za Písek, já hrál za Milevsko, takže jsme proti sobě často hráli. Jsem velice rád, že se mu daří.“

Ještě radši byl za to, že svého kamaráda v tuhé bitvě také překonal. V 52. minutě zvyšoval na 2:0. „Trefil to hezky,“ pokrčil rameny Marek Mazanec. „Dobře si tam najel, byl nepokrytej. Zavřel oči a byla to pecka kolem hlavy. Těžko s tím něco dělat, těch pět čísel na puk tam vždycky bude.“

Třinec - Mountfield HK: Mazanec krásným lobem poslal Oceláře do velké šance, ti však neproměnili

Bohumil Jank přiznal, že místo pro zakončení extra nehledal. „Jerglis (Aleš Jergl) puk výborně vybojoval za bránou, já si tam pomalu naťapkal, zakřičel na něj a vypálil směr brána. Upřímně musím říct, že jsem nemířil. Jen jsem to urval a spadlo to tam.“

Bývalého parťáka a kamaráda si po brance nedobíral. „Jestli bude mít čas, tak po zápase pokecáme. On je taky jihočeský kapr, tak doufám, že na mě počká u autobusu, až se půjde vyběhat.“

Pořádná dělovka byla i branka Filipa Pavlíka. Trefil se půl vteřiny před druhou sirénou v přesilovce. „Dusili nás docela dlouho, asi minutu,“ popisoval Mazanec. „Pak si to nalili. Filip Pavlík má ránu jak z děla, tak to vzal i s betonem. Moc jsem neviděl, chtěl jsem být co největší, neutěsnil jsem skulinku. Prohnulo mi to beton a skončilo v brance.“

„Kluci to mají nacvičené, Káca (Filip Pavlík) dává většinou jen podleďáky,“ usmíval se Jank. Pavlík to se smíchem potvrdil „Jo, ono to podletělo pod trubkama. Ale počítá se, to je hlavní.“

SESTŘIH: Třinec - Mountfield HK 0:2. Hradec přetlačil lídra! Navíc s nulou

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 39:59. F. Pavlík, 51:56. Jank Sestavy Domácí: Marek Mazanec (Kacetl) – D. Musil, Kundrátek, M. Doudera, M. Adámek, Jaroměřský, Zahradníček, J. Michálek – O. Šedivý, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – Chmielewski, A. Nestrašil, O. Kovařčík – Hrehorčák, Miloš Roman, Kofroň – Martynek, R. Szturc, Dravecký (A). Hosté: Kiviaho (Š. Lukeš) – Nedomlel, Blain, F. Pavlík (A), Gaspar, Kalina, McCormack, Jank – Oksanen, Lev (A), Smoleňák (C) – Jergl, Kevin Klíma, Perret – Kelly Klíma, Lalancette, R. Pilař – Orsava, Koukal, Šalda. Rozhodčí Pešina, Mrkva – Ondráček, Špůr Stadion WERK ARENA, Třinec Návštěva 3181 diváků

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE