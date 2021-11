SESTŘIHY: Bída Sparty trvá, sedmý pád v řadě! Hradec vynuloval mistra

Skvělý Kiviaho, první nulou zmrazil Oceláře

Marodku Ocelářů rozšířil Marcinko, a tak trenéři přeskupili útoky a do elitní formace posunuli Šedivého. Do domácí sestavy se naopak vrátil Chmielewski, který nastoupil poprvé od úvodního kola. Hosté nastoupili beze změn a měli v první třetině blíž ke gólu. Ve třetí minutě ale zastavila Pilařovu teč levá tyčka a v přečíslení dva na jednoho nepřekonal Koukal gólmana Mazance.

Hned v úvodním střídání prostřední třetiny se do přečíslení dva na jednoho dostali i domácí, kapitán Vrána však nepropasíroval puk na Šedivého. V další šanci Třince se ocitl Dravecký osamocený před Kiviahem, ale neprostřelil jej mezi betony. Útok podpořil i Mazanec, který přihrávkou až na útočnou modrou čáru vyzval na zteč Růžičku, ani vyhlášený kanonýr však nezměnil bezgólový stav.

V závěru druhého dějství se Mazanec, který do Třince přestoupil po minulé sezoně právě z Hradce Králové, vyznamenal dvakrát rychlými přesuny proti Jerglovi. Hosté se ale přesto ujali vedení. Obránce Pavlík prostřelil v přesilové hře třineckého brankáře mezi betony. Na časomíře zbývalo v tu chvíli jen pět desetin do konce třetiny.

Domácí v poslední dvacetiminutovce zvýšili střeleckou aktivitu a Doudera trefil ve 47. minutě v početní převaze tyčku. Na druhé straně mohl zvýšit z úniku Orsava, ale hosté přeci jen přidali druhý gól: obránce Jank se prosadil střelou z levého kruhu k bližší tyči.

Třinec, který postrádal od druhé třetiny svého nejproduktivnějšího obránce Kundrátka, se snažil zápas zdramatizovat, jenže šance si nevytvářel a nic extra nevymyslel ani v závěru při hře šest na čtyři. Nejlepší útok extraligy tak nevyzrál na nejlepší obranu soutěže a Hradec si připsal desátou výhru z posledních jedenácti utkání.

Ohlasy trenérů

Marek Zadina (Třinec): „První třetinu jsme se nemohli dostat do tempa a Hradec v ní měl více ze hry. Něco jsme si k tomu řekli, zlepšili jsme se v útočném pásmu a první deset minut ve druhé třetině jsme si vytvořili nějaké šance. Škoda, že jsme nějakou nevyužili a nedostali se do vedení. Místo toho jsme inkasovali smolný gól vteřinu před koncem (druhé třetiny). Mohli jsme ještě vyrovnat, ale trefili jsme tyčku. Kluci i přes prohru odvedli dobrý výkon.“

Ladislav Čihák (Mountfield HK): „Narazili jsme na soupeře, který je první a hlavně ve druhé třetině dokazoval, proč vede. Měli jsme ale velice dobrý vstup do zápasu a v první třetině jsme měli o trošičku lepší pohyb, byli jsme nebezpečnější. Třinec je ale zkušené a trpělivé mužstvo a věděli jsme, že se od druhé třetiny zlepší, a to se potvrdilo. Byli hodně silní na puku, přidali na pohybu a měli jsme velký problém. Obrázek hry se najednou úplně změnil. Naštěstí nám padl gól v přesilovce a tím jsme si pomohli. Třetí třetina byla nahoru dolů, Třinec pořád tlačil a tlačil. Kluky chci pochválit. Vyhráli jsme v Třinci, kde se jen tak nevyhrává, porazili jsme aktuálně první tým tabulky. To je dobré pro naše sebevědomí, že vezeme tři body a cenný skalp.“

Góly Domácí: Hosté: 39:59. F. Pavlík, 51:56. Jank Sestavy Domácí: Marek Mazanec (Kacetl) – D. Musil, Kundrátek, M. Doudera, M. Adámek, Jaroměřský, Zahradníček, J. Michálek – O. Šedivý, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – Chmielewski, A. Nestrašil, O. Kovařčík – Hrehorčák, Miloš Roman, Kofroň – Martynek, R. Szturc, Dravecký (A). Hosté: Kiviaho (Š. Lukeš) – Nedomlel, Blain, F. Pavlík (A), Gaspar, Kalina, McCormack, Jank – Oksanen, Lev (A), Smoleňák (C) – Jergl, Kevin Klíma, Perret – Kelly Klíma, Lalancette, R. Pilař – Orsava, Koukal, Šalda. Rozhodčí Pešina, Mrkva – Ondráček, Špůr Stadion WERK ARENA, Třinec Návštěva 3181 diváků

Skvělý návrat do hry k zažehnání krize nepomohl

V sestavách obou týmu byly k vidění zajímavé jevy – zatímco Mladá Boleslav musela na křídlo čtvrté útočné formace nasadit beka Davida Bernada, Sparta vyslala do prvního extraligového zápasu kariéry v pozici startujícího brankáře Oldřicha Cichoně.

Ten musel hned v první minutě vytáhnout dva dobré zákroky proti šancím Claireauxe. Ve třetí minutě však poprvé inkasoval, když nestačil na střelu v útoku zaskakujícího obránce Bernada. Pro nahrávající Grima se Závorou šlo v obou případech o první extraligový bod v kariéře.

O dvě minuty později přišel druhý gól Mladé Boleslavi, když mezi betony mířil přesně Najman. Záhy se urodilo ale také na druhé straně, když přesnou střelou zápěstím do horního rohu branky otevřel gólový účet hostů David Kaše.

A Pražané se dočkali srovnání stavu ještě v první třetině. Ve 13. minutě vyrovnal na 2:2 další povedenou ranou Thorell. Poprvé do kabin však šli s vedením přeci jenom Boleslavští, když Kousal tečoval Pláňkovu dělovku od modré čáry a puk se ještě odrazil od brusle Stránského.

Druhá třetina nabídla také zajímavou podívanou, i přesto, že gól žádný nepadl. Nejblíže vyrovnání byla Sparta během přesilové hry při Pýchově vyloučení, kdy Růžičku zasypala salvou střel, ale žádný puk za záda strážce domácího brankoviště nedostala.

Sparta se ve třetí části hnala za srovnáním, měla střeleckou převahu, ale výraznější šance nepřicházely. Mladoboleslavští pak těsné vedení ubránili i během hostující hry bez brankáře.

Ohlasy trenérů

Pavel Patera (Mladá Boleslav): „Do zápasu jsme vstoupili dobře, dali jsme dva rychlé góly, což nám ale možná i trošku uškodilo. Pak jsme nepochopitelně začali stát ve středním pásmu, což po hráčích vůbec nechceme a ani to netrénujeme. Byli jsme za to právem potrestáni. Šťastný gól na 3:2 nám ohromně pomohl. Ve druhé třetině jsme přežili přesilovku Sparty, která byla ohromně silná a kterou tam kluci vyklekali a vylehali. Závěr byl už vyrovnaný. Byl to těžký zápas, jsme samozřejmě rádi za tři body.“

Josef Jandač (Sparta): “Musím říct, že jsme dneska bojovali. Bylo to vidět, že tam nechyběla snaha, nasazení a urputnost. Ale bohužel to nestačí. Nechci se vymlouvat na cokoliv jiného. Měli jsme špatný vstup do zápasu, ten nás stál hodně. Sice jsme se dostali zpátky, ale zase jsme dostali gól, kdy nejdřív byla odvolána přesilovka pro nás a vzápětí jsme dostali gól. Chyběla nám malinko síla, valíme to na pár lidí a ti kluci ve finální fázi nemají klid, sílu a rychlost v zakončení. Mužstvo ale bojovalo.„

Góly Domácí: 02:18. Bernad, 04:33. O. Najman, 18:53. J. Stránský Hosté: 05:32. D. Kaše, 12:17. E. Thorell Sestavy Domácí: J. Růžička (Krošelj) – Pavel Pýcha, Ševc (C), D. Moravec, Pláněk (A), Jánošík, Lintuniemi, Šidlík, Bernad – Adam Raška I, Fořt, Bičevskis – Kotala, Claireaux, J. Dufek – P. Kousal, O. Najman, J. Stránský (A) – Závora, Grim. Hosté: Cichoň (Neužil) – Mikliš, Moravčík, T. Pavelka, Jurčina (A), Tomáš Dvořák, Radek Jeřábek, A. Polášek (A) – E. Thorell, R. Horák, M. Řepík (C) – J. Konečný, D. Kaše, F. Chlapík – Prymula, Zikmund, Z. Doležal – Šmerha, Hašek, T. Jandus. Rozhodčí Hradil, Sýkora – Lučan, Kis Stadion Návštěva 2661 diváků

Zlínskou loupež obstaral Klepiš

Berani tentokrát v brance s Danielem Hufem zatlačili soupeře před první komerční přestávkou, Flynn vybídl ke skórování Kubiše, zlínský kapitán ale ve vyložené pozici neuspěl. Další možnost měl Vopelka, proti němu však Kváča zasáhl betonem.

Při Klapkově vyloučení Berani potvrdili dobrý nástup do utkání, gólu se ale nedočkali. Bílí Tygři zapnuli až ke konci třetiny, ani oni ale bezbrankové skóre nezměnili. I proto, že Filippi zblízka minul branku.

Zlepšující se výkon však vyjádřili gólově Liberečtí ihned po pauze. Zlínští trestuhodně propadli v defenzívě, čehož při přečíslení využil zakončující Gríger. Srovnat mohli domácí při dvou početních výhodách, v nich se ale nezmohli ani na střelu a za pískotu publika inkasovali ve 35. minutě podruhé. Od modré čáry vystřelil Kolmann, přičemž mimo dosah Hufa puk nešťastně tečoval domácí Suhrada.

Naději na body si Zlínští vystřelili ve 47. minutě, kdy Trškovo nahození zaplachtilo přesně pod horní tyč. Berani se následně museli bránit při Suhradově vyloučení. Potom ale Zlín sahal po vyrovnání, v závěru dokonce mohl hrát v šesti proti třem, ale nevyrovnal. Okál navíc ve vypjatý moment předvedl gesto fair play a odmítl vyloučení.

Góly Domácí: 46:20. Trška Hosté: 20:48. Gríger, 34:05. Klepiš Sestavy Domácí: Huf (Kašík) – Mamčics, Gazda, Žižka, O. Němec (A), Trška, Ferenc, Suhrada – Kubiš (C), P. Sedláček, O. Flynn – Köhler (A), Honejsek, T. Mikúš – Okál, Hejcman, Vopelka – A. Zbořil, R. Veselý, Karafiát. Hosté: Kváča (J. Pavelka) – M. Rosandić, Kolmann, M. Ivan, Melancon, Derner, Štibingr – Birner (A), Klepiš, Ordoš – A. Najman, Filippi, Gríger – J. Vlach, P. Jelínek (C), M. Zachar – A. Dlouhý, J. Šír, Klapka – Faško-Rudáš. Rozhodčí Hejduk, Obadal – Kajínek, Axman Stadion Zimní stadion Luďka Čajky, Zlín

Obrat v režii Gulaše, nájezdům pak vládl Hrachovina

Gól a asistenci si připsal v dresu vítězů útočník Milan Gulaš, který se představil poprvé v dresu Motoru v Plzni, kde působil uplynulé čtyři sezony. Západočeši se ve třetí třetině museli obejít bez zraněného Ludwiga Blomstranda a nezvládli dvě přesilovky v nastavení.

Záhy po úvodním vhazování zahrozili směrem dopředu hosté, Holec ale zblízka nezakončil přesně. Vzápětí na druhé straně Bulíř po kombinaci s Thorellem pořádně protáhl Hrachovinu. Ve třetí minutě se už domácí radovali, když nahození Kindla šikovně tečoval mimo dosah gólmana Motoru kanonýr Blomstrand.

Rychle mohl vyrovnat Pech, z dobré pozici ale neprostřelil gólmana Svobodu. Poté tempo výrazně opadlo a obě mužstva se nedokázala prosadit ani při přesilových hrách.

Početní výhodu promarnili hosté také na začátku prostřední části a naopak v početní výhodě musel Hrachovina zlikvidovat šanci Dzierkalse. V pasáži plné osobních soubojů se kotouče zmocnil Gulaš a přesnou střelou pod horní tyč z pravého kruhu vyrovnal ve 30. minutě na 1:1.

Hráči Motoru se nadechli a za chvíli musel Svoboda vyrazit nebezpečný pokus Novotného z mezikruží. Indiáni následně naráželi na pevnou defenzívu soupeře, až ve 37. minutě při vyloučení Holce upravil Schleiss dorážkou Čerešňákovy střela na 2:1. Krátce před druhou sirénou ještě unikajícího Suchého zastavil jen za cenu faulu Pech, Bulíř ale trestné střílení neproměnil.

Po nervózním vstupu obou mužstev do závěrečné dvacetiminutovky zvýšil ve 45. minutě Jiříček po Bulířem vyhraném buly tvrdou střelou na 3:1. Hosté se snažili bleskově odpovědět, Hanzl ale v dobré pozici neuspěl. Nedovolený zákrok Kantnera už Motor v 51. minutě díky přesné střele Abdula z pravého kruhu využil. O dvě minuty později navíc plzeňský odchovanec Štich ranou od modré čáry srovnal na 3:3. Během hektického závěru třetí třetiny na šanci Vondrky zareagoval Suchý.

Střelecky aktivnější hosté v úvodu prodloužení nezužitkovali šance Novotného s Abdulem. Domácí ale poté promarnili dvě přesilové hry a bonusový bod zajistili Motoru úspěšní exekutoři penalt Hanzl a Valský. Indiáni Hrachovinu nepřekonali.

Ohlasy trenérů

Václav Baďouček (Plzeň): „Rychle jsme šli do vedení, ale musím upřímně říct, že Budějovice měly lepší pohyb a byly důraznější. My jsme byli pod neustálým tlakem. Všude nám scházel krok a taková ta šťáva z předchozích utkání. Bohužel jsme ztratili vedení 3:1 a o druhý bod jsme se připravili vlastní neschopností vytvořit si lepší pozici k zakončení při přesilovkách v prodloužení. Nájezdy jsou už loterie a nepovedly se nám. Nevycházejí nám bohužel už od přípravy.“

Jaroslav Modrý (České Budějovice): „Měli jsme slušný vstup do utkání. Soupeř nám gólem vzal vítr z plachet, potom jsme začali bruslit. Plzeň byla kvalitní a vybudovala si dvoubrankový náskok. Pak se asi báli a přestali bruslit. Ve třetí třetině jsme se vrátili zpět do utkání. Měli jsme dobrý pohyb a kluci našli cestu, jak vybojovat alespoň bod. V prodloužení jsme udělali několik chyb, ale kluci to sehráli dobře v oslabeních a i gólman nám udržel bod. Nájezdy byly štěstí. Nechal jsem vybrat hráče kolegy. Já se spíš staral předtím o oslabení v prodloužení.“

Góly Domácí: 02:27. Blomstrand, 36:58. Schleiss, 44:36. Jiříček Hosté: 29:12. Gulaš, 50:26. Abdul, 52:31. Štich, . M. Hanzl Sestavy Domácí: Miroslav Svoboda (Pavlát) – Kremláček, Čerešňák, Graňák, Jiříček, L. Kaňák, J. Kindl, Kvasnička – Kantner, Kodýtek, F. Suchý – Dzierkals, Mertl, P. Musil – Blomstrand, G. Thorell, Bulíř – M. Lang, F. Přikryl, Schleiss. Hosté: Hrachovina (Strmeň) – Bindulis, Percy, Piskáček, Vráblík, Slováček, Štich, Bučko – Abdul, D. Voženílek, Valský – Holec, L. Pech, Gulaš – Vondrka, J. Novotný, Chlubna – T. Šoustal, M. Hanzl, Karabáček. Rozhodčí Svoboda, Pražák – Brejcha, Rampír Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 3217 diváků

První Chalupův gól od návratu k výhře nestačil

Hosté měli hned v úvodu zápasu výhodu přesilové hry, už po 62 sekundách byl totiž vyloučen pardubický kapitán Nakládal. Severočeši se dlouho nemohli dostat do útočného pásma, poté ale Zdráhal individuálně zavezl puk, zpětnou přihrávkou našel Balinskise a lotyšský bek prostřelil brankáře Frodla.

Dynamo si následně vytvořilo výraznou převahu a Vervu držel jen pozorný gólman Zajíček, jenž dostal přednost před jedničkou Godlou. V 10. minutě ale kapituloval. Vyrazil střelu Nakládala i dorážku Mikuše, na další pokus Musila ale již zareagovat nedokázal. Reprezentační útočník se mezi střelce zapsal téměř po měsíci, naposledy skóroval v předehrávce 15. kola proti Zlínu.

I poté byl Zajíček výrazně více v permanenci než jeho protějšek Frodl. Na začátku druhé třetiny se vyznamenal proti Musilovi, následně zlikvidoval samostatný nájezd Romana. Hosté čekali na šanci a dočkali se ve 25. minutě, kdy se po Strakově akci prosadil Chalupa a ve druhém zápase po návratu ze zámoří si připsal premiérový gól.

Z vedení se ale Severočeši radovali jen 42 sekund, než se do dalšího brejku dostal Rohlík a prostřelil Zajíčka. A ze strany domácích to nebylo vše. Za dalších 43 sekund otočil výsledek ve prospěch Dynama Poulíček. Hororovou dvouminutovku pro hosty zakončil Cienciala, který před polovinou zápasu zvýšil na 4:2.

Zdramatizovat utkání mohl Gernát, brejk ale v gól nepřetavil. Frodl si poté poradil i s pokusem Stříteského. Litvínovští sice občas hrozili, Východočeši ale bez větších problémů kontrolovali průběh utkání a jen díky dobře chytajícímu Zajíčkovi nevyhráli výraznějším rozdílem.

Ohlasy trenérů

Richard Král (Pardubice): „Bohužel jsme se zase nevyvarovali zbytečného faulu na začátku a pustili jsme soupeře do vedení. Jinak si ale myslím, že jsme měli zápas relativně pod kontrolou, měli jsme dobrý pohyb, drželi jsme se na kotouči, vyhrávali jsme osobní souboje a tlačili jsme se i do brány. Měli jsme většinu času i hráče na masce (brankáře soupeře), což se nám v minulých zápasech nedařilo. Vytvořili jsme si spoustu šancí a mohli jsme jich asi proměnit více. Samozřejmě, že z toho, jak jsme hráli aktivní hokej, tak jsme měli i okénka vzadu. Vyhráli jsme ale zaslouženě.“

Vladimír Országh (Litvínov): „V zápase jsme dvakrát vedli, ale je potřeba říct, že domácí hráli opravdu dobře. Bruslili, byli aktivní, vyhrávali více soubojů. I přesto jsme vedli ve druhé třetině 2:1, ale po třech dalších střídání jsme prohrávali 2:3. Tady se zápas zlomil. Střídání poté, co dáme nebo dostaneme gól, jsou strašně důležitá. My jsme to nezvládli, propadli jsme a soupeř měl brejkovou situaci, kterou využil. Po celý zápas nás držel dobře chytající Zajíček, dával nám šanci na dobrý výsledek. Snaha tam z naší strany byla, ale soupeř nás v rozhodujících momentech přetlačil a zaslouženě vyhrál.“

Góly Domácí: 09:03. A. Musil, 26:27. O. Rohlík, 27:10. Poulíček, 28:34. Cienciala Hosté: 02:22. Balinskis, 25:45. M. Chalupa Sestavy Domácí: Frodl (Klouček) – Nakládal (C), J. Mikuš, Košťálek, D. Robertson, Hrádek, J. Kolář (A), O. Vála – Paulovič, Poulíček (A), Blümel – Camara, A. Musil, R. Kousal – Cienciala, O. Roman, Říčka – Koffer, Anděl, O. Rohlík. Hosté: Zajíček (Godla) – Hrbas, Irving, Balinskis, Stříteský, Demel, D. Zeman, O. Baláž – Jarůšek, Estephan, P. Zdráhal – P. Straka (A), V. Hübl (C), M. Chalupa – Kudrna, Latta, P. Svoboda – Zygmunt, Gerhát, L. Stehlík. Rozhodčí Šír, Horák – Pešek, Malý Stadion enteria arena Návštěva 7045 diváků

Olomouc - Vítkovice 2:0

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:50. David Krejčí, 38:17. J. Káňa Hosté: Sestavy Domácí: Lukáš (J. Sedláček) – Groch, Ondrušek (C), Škůrek, Rašner, Dujsík, Řezníček – J. Káňa, David Krejčí (A), V. Tomeček – Burian, J. Knotek (A), Kucsera – Strapáč, P. Kolouch, Olesz – Kusko, Nahodil, Klimek – Kunc. Hosté: Stezka (Dolejš) – R. Polák (C), A. Solovjov, Galvinš, Plášil, Jakub Stehlík, P. Koch, L. Kovář – M. Kalus, Dej, R. Bondra – Svačina, J. Hruška (A), Illéš – Lednický, Marosz, Fridrich – Bernovský, L. Krenželok (A), J. Krejsa. Rozhodčí Šindel, Hodek – Svoboda, Lhotský Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 4 043 diváků