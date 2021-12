Kváča po gólu z 50 metrů: Vynadal jsem si, že jsem to pos…, smál se

To si rozhodně pusťte… V Mladé Boleslavi v derby s Libercem běží 25. minuta, skóre 1:2, domácí disponují přesilovkou, zvýrazněnou po Jelínkově faulu. Ve vzduchu je převaha pět na tři, jenže Boleslavi se nedaří hrát tak, aby sudí přerušil hru a liberecký kápo šel pykat. Diváci už jsou nervózní, načež hosty protečovaný puk směřuje dolů do pásma Bruslařů. Obránce Martin Ševc jej z obrovské dálky přes 50 metrů napálí směr Kváča. Tak teď už se přeruší… Ano, ale gólem!

„Švícko to nahodil golfákem, já se chvíli domníval, že půjde o zakázané uvolnění, pak to přede mnou skočilo, navíc i zatočilo a já už nestihl proti puku vyjet. Trefilo mě to do ruky a bylo,“ líčil brankář událost 35. kola Tipsport extraligy. Ke cti Kváčovi slouží, že se z těžkého momentu perfektně vykřesal. Tygři vyhráli 4:3.

Jak se vám podařilo zapomenout?

„Kluci mi pomohli, dali po tom dva góly. Na to musíte zapomenout rychle. Ale je to určitě moje chyba, tohle by se mi nemělo stávat. Odvážíme si tři body, to je hlavní a to se počítá. Ve hře se ukazují detaily, na kterých pracujeme. Jsem opravdu hodně rád, jak jsme to dnes zvládli a můžeme jet dál. Sezona běží dál, není konec, musíme pokračovat.“

Co se brankáři honí hlavou bezprostředně po takové situaci? Diváci pokřikují: „Díro“ Díro!“ Jak tohle vyhnat z hlavy? Boleslav navíc hned pokračovala přesilovkou.

„Vynadal jsem si, jak jsem to s prominutím posral… (usmívá se) Pomáhá mi, když se vrátím o pár vteřin zpátky, osahám si led, to je na každém, jak se s tím vyrovná. Brzy potom se na mě jel nájezd, chytil jsem ho, to mi pomohlo. V hlavě vám to někde zůstane, ale třetina plyne dál. Víte, že další zákroky přijdou. A že to padlo zrovna takhle? Gól jako gól… Musíte jít dál a ukázat svou vnitřní sílu.“

Pokud se vyhraje, hned se líp zapomene a spíš se to převede v legraci, ne?

„Je to tak. Pro celý tým je důležité takové utkání vyhrát, kór tady v Boleslavi, kde je to pokaždé vyhrocené. Pomohli jsme si přesilovkami, což je povzbuzující. Každý teď vidí, že v detailech je síla, že nám fungují, musíme takhle pokračovat dál.“

Liberec vyhrál páté utkání z šesti, zvedá se. Je to ten hokej, jak chcete produkovat?

„Je to lepší než ještě před pár měsíci. Musíme ale pořád tvrdě pracovat. Přirovnal bych to k play off, jedeme až do konce. Potřebujeme výhry a bodíky do tabulky. Já musím pořád makat, zlepšovat se, abych klukům vracel to, čím pomáhají mně. A navzájem se doplňovali.“

Liberecké sebevědomí jde nahoru, což jde ruku v ruce s výhrami, vylepšenou hrou, k tomu je nutná poctivost při tréninku. Sedí to k týmu?

„Přesně tak. Všichni v týmu pak vidíme, že to funguje, řekneme si: Pojďme se toho držet, dejme tomu nadstavbu – naši šikovnost, a pak tím strhneme zápas na naši stranu. Pokud to nejde jednomu, druhý ho podpoří, pak je velmi motivující kráčet zápasem do vítězného konce.“

Klíčové je, že se vám v sestavě chytli mladší hráči, například 21letý útočník Adam Klapka je toho důkazem.

„Je to super. Mladých hráčů celkově v našem hokeji moc není, každého takového v týmu potřebujeme, svoji roli dostane. Loni jsme si dokázali, že když tým drží spolu, maká na tréninku, povzbuzuje se, pak můžete dojít hodně daleko. Nic nebalíme, sezona pokračuje.“

