Díro, neslo se zimákem v Boleslavi. Ševc překvapil Kváču přes celé hřiště

To byla trefa! Martin Ševc v povánočním 35. kole Tipsport extraligy vstřelil gól přes celé hřiště. Skákavou ranou z obranného pásma překvapil libereckého brankáře Petra Kváču a ve 25. minutě zařídil pro Bruslaře srovnání na 2:2. (ONLINE přenos utkání Mladá Boleslav - Liberec sledujte ZDE<<<)

Krátce po druhé inkasované brance hrála Mladá Boleslav přesilovku. Hned na jejím začátku fauloval i hostující kapitán Petr Jelínek, Bruslaři pokračovali ve výhodě, ale pochopitelně se chtěli rychle zbavit puku. Když rozhodčí nereagoval na liberecké vytečování kotouče z pásma, musel se Martin Ševc co nejrychleji vrátit do obranného pásma. A pak to přišlo…

Přes celé kluziště vyslal co nejrychleji puk na branku Petra Kváči, který jej k překvapení a zároveň potěšení domácí arény pustil mezi rukou a tělem do branky. Vyrovnáno, 2:2! Ško-Energo arénou se v tu chvíli nesl hlasitý pokřik: „Díííro!“ A Jelínek navíc musel mazat tak i tak na trestnou lavici a Bruslaři pokračovali v přesilovce…

Mladá Boleslav - Liberec: Neuvěřitelné! Ševc nachytal Kváču střelou přes celé hřiště, 2:2

Mladá Boleslav - Liberec: Přihrávku Kousala proměnil ve vyrovnání Najman, 1:1

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 20:57. O. Najman, 24:08. Ševc Hosté: 02:58. Klapka, 23:26. Birner, 28:21. A. Najman, 34:00. J. Vlach Sestavy Domácí: J. Růžička (34. Krošelj) – Pavel Pýcha, Ševc (C), Bernad, Pláněk (A), Jánošík, Lintuniemi, Šidlík – Kelemen, Fořt, D. Šťastný – Kantner, O. Najman, P. Kousal – Kotala, Claireaux, Pospíšil – Lunter, Bičevskis, J. Stránský (A). Hosté: Kváča (J. Pavelka) – Vitásek, Štibingr, M. Rosandić, M. Ivan, Derner, Kolmann, Aubrecht – Birner (A), Klepiš, M. Zachar – Ordoš, Gríger, Faško-Rudáš – J. Vlach, P. Jelínek (C), Klapka – Rychlovský, A. Najman, J. Šír. Rozhodčí Šír, Micka – Ondráček, Gerát Stadion

