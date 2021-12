Varaďův konec? Jsme profíci, říkají Oceláři. Na Kladno zabral až risk

Po sezoně v Třinci skončí. Rozhodnutí Václava Varadi překvapilo. Na svém blogu k tomu přidal, že hlavním důvodem je odlišný pohled na další směřování ambiciózní organizace. Jaký? A v čem konkrétně? To teď rozebírat nechce. Stejně to vnímají i zástupci klubu. „Sezona je v běhu, soustředíme se na její úspěšné dokončení,“ reagoval sportovní ředitel Jan Peterek.

Proti předposlednímu Kladnu byl Varaďa na střídačce klasicky ve svém živlu. Pendloval mezi svými asistenty Markem Zadinou a Alešem Krátoškou, podporoval hráče, probíral s nimi herní situace. A v posledních minutách a prodloužení ukázal, že ze střídačky umí zvrátit osud zápasu.

Ke svému rozhodnutí se po bitvě vracet nechtěl. „Jsem hrozně rád, že jsme vyhráli a přeji vám všem, aby se vám dařilo v příštím roce. Ať jste šťastni a spokojeni,“ reagoval Varaďa na dotaz, zda by mohl i mimo svůj osobní blog komentovat a rozvést kroky, které ho k rozhodnutí vedly. „Už jsem se k tomu dostatečně vyjádřil a necítím potřebu to dál rozdmýchávat. Čekám na příjezd majitele (Jána Modera) a potom budeme řešit podrobnosti.“

Jaký mělo jeho ohlášení o konci dopad na hráče? Zkušený útočník Erik Hrňa, který je v Třinci společně s Martinem Růžičkou služebně nejstarší, situaci příliš probírat nechtěl. „Nekomentoval bych to, je to čerstvé. Neřešil bych to, nerozebíral.“ Jestli to hráči na klidu nepřidá, když se v rozjeté sezoně dozví o konci trenéra? Hrňa pokrčil rameny. „My jsme profíci a hrajeme na ledě. Musíme se s tím popasovat.“

Třinec - Kladno: Oceláři se dotáhli až v závěru, za Bowem skončilo Adámkovo nahození - 2:2

Co na to trenér? Vnímal, že s jeho hráči oznámení otřáslo? „Je potřeba se zeptat hráčů, jak to cítí,“ odpovídal. „Jsou dospělí, není tam nikdo pod osmnáct. Všichni jsou zodpovědní za svá slova. Pokud budou cítit a mít potřebu se vyjádřit, tak se vyjádří.“

Sám připouští, že jako hráč podobnou situaci nezažil. „Co si vzpomínám, tak za mé aktivní kariéry k tomu nikdy nedošlo, že by přišel trenér a řekl, že končí. Nevím, jak to vnímají kluci. A nemůžu říct, jak jsem to vnímal jako hráč, protože jsem to nezažil.“

Faktem je, že proti Kladnu v klíčových momentech znovu ukázal trenérský instinkt. Ocelářům se ani proti výrazně oslabenému rivalovi bez Jaromíra Jágra nedařilo. Přesilovky drhly, Třinečtí třikrát trefili tyčku. Ještě tři minuty před koncem prohrávali 1:2. Když šel v 57. minutě na trestnou Antonín Melka, poslal Varaďa místo zkušeného Milana Doudery na přesilovku Mariána Adámka. K tomu hned po vyhraném vhazování stáhnul brankáře Marka Mazance. Adámek v 58. minutě vyrovnával na 2:2.

V závěru prodloužení pak přišel další Varaďův tah. Po vyloučení Tomáše Plekance si vzal oddechový čas a připravil překvapivou variantu. Po vyhraném buly znovu odvolal Mazance, Třinec hrál v pěti proti třem. Adámek zkušeně zablokoval vyhození do prázdné a pak asistoval u vítězné branky Miloše Romana.

„Jistota bodu byla a my jdeme pořád za výhrou,“ komentoval Varaďa. „Věřím, že i hráči to tak mají nastavené v hlavách. Hodně si vážím, jak tým zabral a ukázal charakter.“

SESTŘIH: Třinec - Kladno 3:2p. Oceláři riskovali bez gólmana, ale uspěli

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:38. Dravecký, 57:54. M. Adámek, 64:29. Miloš Roman Hosté: 00:38. Plekanec, 47:25. A. Kubík Sestavy Domácí: Marek Mazanec (Kacetl) – M. Doudera, Marinčin, D. Musil, M. Adámek, Jaroměřský, Matyáš – Hrehorčák, Miloš Roman, Martin Růžička (A) – Chmielewski, M. Kovařčík, Ramik – Kurovský, Marcinko (A), Hrňa – Kofroň, R. Szturc, Dravecký (C). Hosté: Bow (Stahl) – Zelingr, K. Wood, T. Voráček, Baránek, Funk, J. Suchánek (A) – Hlava, Plekanec (C), A. Kubík – Zikmund, Račuk, Melka – Pytlík, Filip, M. Beran – Kristo, M. Indrák, Routa. Rozhodčí Pešina, Veselý – Kajínek, Axman Stadion WERK ARENA, Třinec Návštěva 1000 diváků

