Varaďa otevřeně vysvětluje, proč opouští Třinec. Je důvodem Peterek?

Překvapivý plán úspěšného kouče, o němž v úterý informoval deník Sport a server iSport.cz přinesl do dění v českém hokeji slušný poprask. Okamžitě se vyrojily spekulace, co Varaďa chystá. Reprezentace? Zahraniční angažmá? Nic z toho, ukázalo se nakonec. „Přišel jsem na to, že dozrál čas posunout se dál. Kam, to zatím nevím, žádná nabídka mi na stole k podpisu neleží,“ tvrdí kopřivnický rodák.

Ve svém privátním blogu, kde pravidelně odkrývá své názory na hokejové dění, dává najevo, že hlavním důvodem předčasného rozchodu s Oceláři je odlišný pohled na další směřování ambiciózní organizace. „Hokej miluji a vždycky jsem ho dělal a dělám na sto procent. S klidným svědomím proto mohu říct, že jsem třineckým Ocelářům pomohl ke stabilitě a růstu. To samé chci samozřejmě po hráčích a dalších lidech kolem sebe. Bez úlev nebo bez výjimek. Mám svou vizi, jak hokej dělat a nikdy z ní nechci uhnout,“ píše Varaďa a pokračuje dál: „Jsem přesvědčený, že tento přístup vede nejen k týmovým úspěchům celé organizace, ale že zároveň posouvá individuálně všechny hráče a pomáhá jim v dalším osobnostním i sportovním růstu, který může vyústit třeba i k zahraničnímu angažmá.“

O tom se ostatně obšírně vyjadřoval v nedávném velkém rozhovoru pro deník Sport.

Z jeho vět vyplývá, že v Třinci na stejnou notu nejsou naladěni všichni lidé, kteří za chod klubu nesou odpovědnost. „V posledních měsících jsem cítil, že více energie musím spotřebovávat na přesvědčování okolí o tom, že je tato vize správná. Je to místo, kde je přesvědčení, komunikace a strategie rozvoje nastavena jinak, než jsem s ní ztotožněn já. Tím pádem chybí prostor na její samotné naplňování,“ míní Václav Varaďa.

Podle zdrojů a informací iSport.cz se trenér poslední dobou začal názorově odlišovat od postojů a vizí sportovního ředitele Ocelářů Jana Peterka. Jeho jméno nicméně Varaďa nezmiňuje. „Aby se dařilo tuto vizi naplňovat, vyžaduje to soulad všech. Tedy vedení a představitelů klubu, zahrnující sportovní úsek od trenérů dětí a mládeže. Vizi musí vzít za svou také hráči, trenéři a realizační týmy celé organizace. Teprve pak do sebe vše zapadne a výsledkem bude úspěch, lepší výkonnost hráčů, naplnění jejich potenciálu a výchova budoucích extraligových hráčů pro organizaci HC Oceláři Třinec. Mé stanovisko a vizi již klub dlouhodobě zná a nejedná se proto v žádném případě o unáhlený krok, ale jen o vyústění přetrvávající situace,“ vylíčil Varaďa, že o odchodu uvažoval delší čas.

Protože bez hokeje nemůže být, je otevřený všem možnostem. „Věřím, že štěstí přeje připraveným, a že tvrdá práce se vždycky vyplatí. Mým snem zůstává zkusit si angažmá ve světové zahraniční soutěži. Aktuálně se však chci maximálně koncentrovat na rozdělanou práci v Třinci, kterou bychom rádi dotáhli ke třetímu mistrovskému titulu v řadě,“ ujišťuje, že nepřestává tvrdě pracovat, jak je zvyklý.

Na slezskou organizaci nezapomene, z jeho vyjádření je cítit, že si spíš dává oddechový čas. „Třinec mi každopádně navždy zůstane v srdci. I proto, že pánové Ján Moder a Jan Czudek mají lidský a rodinný přístup, byli mi vždy oporou a jsem přesvědčený o tom, že se jednou v klubu opět objevím. Nesmírně si vážím také podpory našich fanoušků a věřím, že jsme společně s hráči posunuli tuto organizaci zase o velký kus dál a stabilizovali ji v popředí českého hokeje. Cítím však, že musím jít dál. Ve vašem důležitém rozhodnutí vám vždy napoví hlas srdce, kterému rád naslouchám a ten mi nyní přichystal další výzvy, na které se těším…“

