Holík si při oslavě málem zlomil ruku. Neuvažoval jsem, popsal vítěznou trefu

Měl úplně nejvyšší ice-time z týmu. To se mu při účasti Petera Muellera, toho času na marodce, stát nemůže. Přes jednadvacet minut odehrál Petr Holík v bitvě s Třincem (3:2 po prodl.) - a stylově ho rozhodl. „Poslední tři zápasy hraju i oslabení, to je hlavně tím,“ upozornil první centr Komety na nárůst své vytíženosti. Při oslavě vítězného gólu si prý málem zlomil ruku.

Jak jste uvažoval při bekhendové dorážce v prodloužení?

„Nijak. I v Pardubicích jsem měl dvě gólovky. Tam jsem přemýšlel, co udělám. Vždycky to nevyšlo. Teď jsem jenom viděl puk a plácl do něho. Štěstí se ke mně přiklonilo.“

Koho jste zdravil bušením o plexisklo? Syn s manželkou na svém místě neseděli.

„Byli tam tchán s tchyní. Ten roh je nejblíže. Málem jsem si zlomil o plexi ruku.“

Třinec vyhrál vysoko na střely i na buly. Takže šťastné dva body pro vás?

„Konec byl pro nás samozřejmě šťastný. Je důležité, kdo nakonec vyhrál na góly. A to jsme byli my. Mohli jsme získat tři body, ale pro naši psychiku je důležité, že jsme vůbec vyhráli. Začali jsme dobře, konečně jsme proměnili přesilovku. Přesilovky nám letos nejdou. Dlouho jsme drželi vedení, pak jsme dostali smolný gól, který jsem do brány tečoval.“

Skočil jste do Zahradníčkovy střely a usměrnil puk hokejkou mimo Čiliakův dosah. Vyčítáte si ten moment?

„Trefilo mi to hokejku, což jsem samozřejmě nechtěl. Bylo nás pět na pravé straně a nějak to proletělo na beka. Byl jsem nejblíže, ale ne v dobrém postavení. Hraju níž. Napadlo mě tam akorát skočit a snažit se to zblokovat. Bohužel mi puk blbě trefil lopatu. Nevím, jak to dopadne, kdybych tam nešel. Jestli to trefí do víka…“

V útoku teď máte při nemoci Petera Muellera šestnáctiletého benjamínka Eduarda Šalého. Jak to zvládá?

„Každý musí nějak začít. On je výborný kluk a hráč. Má toho hodně před sebou. Musí nabrat zkušenosti, herní praxi, zesílit. Zápas od zápasu a trénink od tréninku je lepší. Hraje se nám s ním dobře.“

Jak jste vypadal vy v jeho věku?

„Byl jsem menší. (úsměv) Hrál jsem v dorostu. Tehdy bylo těžší se prosadit. Pamatuji se, že když mi bylo sedmnáct, šel jsem si jenom sednout do druhé brázdy na střídačku a díval jsem se na zápas. Věděl jsem, že nenaskočím. Až v osmnácti jsem začal hrát extraligu.“

Je znát, že vám chybí osm hráčů?

„Je. Rozhodně je to oslabení týmu. My skoro celou sezonu nehrajeme v plné sestavě. Ale snažíme se bodovat a vyhrávat zápasy. Teď se nám to povedlo. Pro všechny kluky to bude povzbuzení. Pomůže to i do tréninku. Budeme mít lehčí nohy a regenerace bude rychlá. Tedy doufám v to. Teď musíme jít s pokorou na Spartu a nebýt na hrušce, že jsme porazili v prodloužení Třinec. Na druhou stranu do toho nesmíme jít ustrašení, ale s tím, že vyhrajeme. Určitě to můžeme zvládnout.“

