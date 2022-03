Budeme si trhat nohy z p*dele, slíbil kouč Olomouce Moták. Kometa slábne

Jak symbolické, že poslední olomouckou výhru v základní části trefil zrovna David Krejčí. Jeho kulatý zápis číslo dvacet odnesla Kometa, i když... Trenér Jiří Kalous dovezl na Hanou oslabený výběr s pouhými devíti útočníky a šesti beky. Prohra 0:2 pět tisíc diváků nepřekvapila. Resumé: devátá Mora začne předkolo play off v pátek ve Vítkovicích, desáté Brno na ledě Liberce.

Kometa zapisuje nejhorší umístění v základní části od sezony 2012/13, kdy končila jedenáctá. Současná desátá příčka je pro ambiciózní jihomoravský kolos potupa, byť na reakcích zkušeného kouče Jiřího Kalouse nebylo znát zklamání.

„Protože zajíci se počítají až po honu,“ odpověděl s úsměvem. „Bylo to jako na houpačce, spoustu bodů jsme poztráceli zbytečně, ale teď to nechci hodnotit,“ dodal Kalous.

Nyní ho čeká Liberec, který dřív trénoval. Brňané s ním mají mnohem lepší bilanci (3-1) než s Vítkovicemi, které jim „hrozily“ v případě vítězství. Ve všech čtyřech případech s nimi padli...

„Liberec znám dobře, upřímně říkám, že jsem ho před sezonou pasoval do první čtyřky. Pořád ho vnitřně řadím k top týmům v extralize, které hraje velmi nepříjemný, houževnatý hokej. Snad to bude parádní hokej,“ zadoufal trenér.

Do „plecharény“ nepřivezl Petera Muellera, Petra Holíka, Martina Zaťoviče, Marka Ďalogu...

Mora si naopak oproti minulému ročníku o tři místa v základní části polepšila. Hledat hlavní důvod není složité: David Krejčí se stal s bilancí 20+26 dvanáctým nejproduktivnějším borcem soutěže.

„Je hezké zaokrouhlit góly na dvacet,“ přemítal Krejčí, který bodoval ve všech devíti duelech po návratu z olympiády. „Poslední měsíc máme dobré návyky, forma stoupá nahoru, ale nesmíme na to spoléhat.“

Olomouc - Kometa: Krejčí si stáhl puk kličkou a vymetl šibenici, 1:0

Na něj se však spoléhat rozhodně bude, ne nadarmo se mu v NHL přezdívá „play off Krech“. Ve vyřazovací fázi totiž ze sebe pravidelně mačká to nejlepší, předvádí ještě víc než už tak vysoký standard, kterým dřív uchvátil Severní Ameriku a nyní Česko.

„Zase se budu snažit dělat to nejlepší pro tým a soustředit se na ty nejmenší detaily,“ popisoval. „Vítkovice jsou blízko, je to lepší než cestovat někam daleko. Těšíme se na skvělou atmosféru.“

Těšit domů se může i kouč Zdeněk Moták, jenž právě v Ostravě žije. To vlastně platí skoro pro polovinu hanácké soupisky. „Ale takhle to vůbec nebereme, navíc se všechno maže. Na pět posledních proher musíme co nejdřív zapomenout, vzpomeňte loni na Plzeň,“ zmínil výprask 1:9 na západě Čech v rámci derniéry základní části a následný vyškolení stejného soupeře v předkole v poměru 3:0 na zápasy pro „kohouty“.

„Vítkovice jsou silné ve všech formacích, dobře bruslí, mají silné beky. Zase budeme dřít, makat, bojovat, trhat si nohy z prdele a padat po držkách,“ slíbil Moták.

HC Olomouc Vše o klubu ZDE

HC Kometa Brno Vše o klubu ZDE