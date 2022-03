„Jágrova O2 arena“: aplaus maminkám z Ukrajiny a přes milion od NHL

Když si vzal před zápasem slovo Libor Bouček, moderátor a dobrý známý Jaromíra Jágra, bylo jasné, že se tentokrát v O2 areně chystá něco neobyčejného.

„Neexistují domácí. Ani hosté. Všichni jsou jeden tým,“ pronesl populární spíkr. Na kostce se pak promítaly drsné záběry z Ukrajiny, která trpí pod nesmyslnou palbou ruských bomb. Promluvily i dvě statečné ženy a sestry, Ljuba a Olga, které spolu se třemi dětmi utekly před válkou. Při transportu do Česka jim pomohl i Jan Denemark, redaktor deníku Sport. Ten s nimi také stál na ledové ploše.

Byl to silný a emotivní moment… Fanoušci jim pak zatleskali. Během utkání se i obě i s dětmi objevily na kostce, protože dorazily přímo na utkání. Dostalo se jim dlouhého potlesku, Ljuba s Olgou si utíraly slzy. Byl to další dojemný moment, který ukázal, jak Češi dokážou pomáhat…

Hráči nastoupili na ledovou plochu netradičně. Přesně ve stylu: Rivalita jde stranou. Nestáli na modré podle klubové příslušnosti. Ale pospolu. Jeden sparťan, jeden Kladeňák…

I to symbolizovalo charitativní podtext. „Veškerá rivalita jde stranou. Víme, že spolu dokážeme nejvíc. Díky, že jste s námi!“ vykládal na videu Tomáš Plekanec, kapitán Rytířů.

Jeho protějšek, Michal Řepík, ho doplnil: „Největší vítězství bude co největší pomoc Ukrajině!“

Pak zazněla česká hymna. Stejně jako ta ukrajinská. A první pokřik fanoušků? „Ukrajina!“

Následně zazněly i nadávky směrem k ruskému prezidentovi a agresorovi Putinovi… Také to se setkalo s pozitivním ohlasem.

Na ledě se objevil i Jaromír Jágr, hlavní iniciátor utkání. Ale i jeho spíše pohltily organizační věci. Ještě hodinu před utkáním dával na Twitter prosbu, aby i zahraniční fanoušci podpořili pomoc ukrajinským uprchlíkům.

K tomu se přidal i Gary Bettman, šéf NHL. Také on prostřednictvím videovzkazu na obří kostce pozdravil české fanoušky i přímo Jaromíra Jágra. Toho pochválil za oddanost hokeji, ale hlavně za organizaci utkání, které pomůže ukrajinským rodinám prchajícím z válkou zbídačené země…

„Vážíme si české snahy. Máte naši podporu,“ uvedl Bettman. Libor Bouček pak oznámil, že NHL pošle na pomoc 68 tisíc dolarů! V přepočtu asi 1,6 milionu korun.

Bettman v nachystaném videu připomněl i to, že NHL tři dekády obdivovala jeho talent a oddanost hokeji. „Dnes vzdáváme poctu tvému štědrému srdci,“ ocenil ligový šéf Jágrovu snahu pomoct ukrajinským rodinám, které před násilím utíkají do Česka.

Jágr ještě před duelem poděkoval všem lidem, že si pořídili vstupenky. V krátkém rozhovoru pro iSport.cz přiznal, že ne každý věřil, že se podaří během tak krátké doby arénu zaplnit.

„Hodně lidí říkalo, že je na to málo času. Ale já jsem i tak do toho šel. Věřil jsem, že síla myšlenka pomůže. Jsem moc rád, že to vyšlo,“ říkal útočník, který teď vyzývá všechny fanoušky, aby ukrajinským rodinám a dětem pomohli i tím, že si koupí virtuální vstupenky a zapojí se do dražby zápasových dresů.

„Samotný zápas byl pomoc číslo jedna. Teď začíná další část,“ uvedl Jágr, hlavní hybatel myšlenky charitativního utkání.

Nejenom on, ale i celé Kladno a Sparta zaslouží potlesk za to, jak se jim všechno podařilo za tak krátkou dobu zorganizovat.