Fin jako náhrada za „zběha“ Krištofa. Je fakt dobrý, ujišťuje Koblížek

Co je Kim Strömberg za hráče?

„Za mě je to chytrý, komplexní centr. Do oslabení, na přesilovku. Má dobré buly. Je vysoký, silný i šikovný na puku.“

Bude velkou posilou pro Brno?

„Myslím, že jo. Je to fakt kvalitní útočník, poslední sezony měl bodově i herně dobré. Pamatuji si ho, když jsem ještě hrával proti němu, než odešel po výborné sezoně na rok do Švédska. Řídil za KooKoo přesilovku, byl v první lajně. Samozřejmě má nějaký věk, ale hraje dobře. V play off byl třetí nejproduktivnější útočník finské ligy. Měl fazonu. Nevidím důvod, proč by si ji nemohl přenést do české extraligy.“

Zvykne si na její styl?

„Mohla by mu sednout. On je větší, silovější. Extraliga by pro něj nemusela být tak náročná bruslařsky. Hrálo se mi s ním dobře. Je fajn, že to takhle dopadlo a jde sem.“

Je to tedy plnohodnotná náhrada za Michala Krištofa, jenž odchází do ruského Vladivostoku?

„Typologicky jsou trošku jiní, ale výkonnostně se dají srovnat. Michal je menší, rychlejší, mrštný centr. Kim je silovější, možná hraje hokej víc zkušenostmi. Samozřejmě jsem nečekal, že půjde do Komety. Ani mě nenapadlo, že by se to mohlo stát.“

Máte v přestupu prsty?

„Bavil jsem se o něm s trenérem a panem Zubíčkem (sportovním manažerem). Chtěli znát můj názor. Určitě si ale zjišťovali informace i jinde. Je možné, že ho viděl pan Zábranský (majitel Komety) ve Finsku. My jsme hráli proti Jukuritu, kde nastupoval jeho syn Libor, i v play off. Takže ho možná v nějakém utkání viděl. Ale přesně to nevím.“

Jste ve spojení?

„Řekl mi, že o něho má Kometa zájem. Ptal se na nějaké věci. Během středy jsme si hodně psali. Gratuloval jsem mu, že to vyšlo. Moje přítelkyně zná Kima i jeho přítelkyni, viděli se na akcích klubu. Ale nejsem si jistý, jestli si sem vezme rodinu. Má ve Finsku dceru, která tam chodí do školy. Adam Zbořil má taky finskou přítelkyni. I tak už je tady celkem slušná finská kolonie.“ (úsměv)