Krištof do Ruska? Kamarád Koblížek je v šoku: Vůbec jsem to nevěděl

Těšil se, jak si v nové sezoně zahraje s kamarádem Michalem Krištofem v jedné lajně. Jako dřív ve finském Kärpätu Oulu. Když se Radek Koblížek (24) dozvěděl, že slovenský centr mizí do Vladivostoku v KHL, byl v šoku. „Po mistrovství světa jsem ho navštívil, ale o tom, že by měl někam odcházet, jsme se vůbec nebavili,“ přiznal křídelník v rozhovoru pro iSport.cz.

Měli jste hrát s Michalem Krištofem v jedné lajně, že?

„Když jsem mluvil s trenérem Pešoutem poprvé, říkal, že je to varianta. Bylo by to fajn. V Oulu jsme toho spolu odehráli hodně. Ale tak to chodí. Michal odešel a budu hrát s někým jiným.“

Jste kamarádi?

„Velice dobří. Když přijel po mistrovství světa zpátky do Brna, šel jsem ho navštívit. O tom, že by měl někam odcházet, jsme se vůbec nebavili. Jen o tom, že bude mít dovolenou a připojí se k nám potom. Asi se to upeklo rychle. Já jsem jen věděl, že měl výstupní klauzuli. Možná to byl ještě větší šok než odchod Petera Muellera, kterému smlouva skončila, a jednou z variant bylo, že odejde. Michal platný kontrakt měl.“

Vy byste v této době přestoupil do Ruska?

„O tom se nechci bavit. Je to téma, které vyvolává hodně emocí. Já jsem žádnou nabídku z KHL neměl, nic takového jsem ani neřešil. Tím to pro mě končí.“

Už předtím podepsal Američan Mueller, největší hvězda Komety posledních čtyř let, konkurenčním Vítkovicím. Jak moc odchodem dvou klíčových útočníků mužstvo oslabí?

„S Muellerem odchází hodně gólů, nahrávek, bodů. K tomu jde pryč Michal, kterého dobře znám. Je to šikovný útočník, v Oulu jsme spolu byli tři roky. Pro tým je to samozřejmě ztráta. Teď je to na nás, co jsme v týmu zůstali. Uvidíme, jestli ještě někdo přijde. Asi dává smysl, že bude klub hledat náhradu. Do startu sezony je ještě hodně času. Klub podepsal Flíčka (Jakuba Fleka), co je výborný útočník. Tým kvalitu má.“

Co jste si říkal o Muellerovi, když jste ho sledoval na dálku?

„Osobně jsem ho nepoznal, takže se to těžko hodnotí. Ale když jsem viděl nějaké zápasy v televizi a jeho statistiky, bylo jasné, že je střelec. Když měl šanci, většinou z toho byl gól. V Brně měl fakt hodně velkou roli, měl na ledě spoustu času.“

Zaskočilo vás v týmu, že šel zrovna do Ostravy?

„Asi není nic špatného na tom, když řeknu, že to překvapení bylo. To asi nikdo nečekal. Když to vylezlo, bavili jsme se o tom.“

