Hráči, od kterých se čeká průlom: Černoch, TOP junior i překvapení

V české extralize každou sezonu vyletí hráči, od kterých byste to zrovna nečekali. Podle analýzy Sportu by hned několik hokejistů mohlo nyní zažít průlomový ročník • FOTO: koláž iSport.cz Každý rok vyletí v extralize hráči, od kterých se to zrovna nečekalo. Zažijí průlomový ročník, zařadí se mezi nejlepší v soutěži. Většinou jde o borce, kteří předtím nedostávali kvanta minut. Když ale pocítí závan důvěry, dovedou ho trenérům bohatě vrátit. Koho čeká životní sezona? Deník Sport a web iSport.cz na základě analytických dat vybral pětku jmen, kterou by mohl čekat zlom. Nadchne reprezentant z Vítkovic, Ještě lepší bude Jiří Černoch, překvapí mladík z Litvínova.

Jiří Černoch Žádné překvapení. O Černochových kvalitách moc dobře všichni vědí. Stal se objevem národního týmu na posledním šampionátu v Tampere. Jde o vynikajícího všestranného útočníka, kterého bychom za běžných okolností mezi tyto vybrané hráče nezařadili. Jediným důvodem je, že šestadvacetiletý forvard Karlových Varů stále v sezoně nepřekročil hranici 26 kanadských bodů. Černoch by měl v Energii hrát v prvním či druhém útoku a dostávat také prostor v přesilovkách. Pokud naváže na výkony z předchozích ročníků, s rostoucím ice timem bychom nebyli překvapeni, kdyby uhrál alespoň 35 bodů. Už v minulých sezonách se odchovanec Sparty dostával k mnoha střeleckým pokusům v nebezpečné blízkosti soupeřovy brány. A to jak při hře pět na pět, tak v přesilovkách. Podobný typ hráče? Třeba Radek Smoleňák. Je pouze otázkou času, kdy Černoch začne střílet ještě víc branek.

Petr Fridrich Odchovanec vítkovického hokeje už v posledním ročníku odehrál všech 56 extraligových utkání a jinak by tomu nemělo být ani v následující sezoně, pokud zůstane fit. Stal se stabilním hráčem prvního týmu Vítkovic. Jeho průměrný čas na ledě byl 13 a půl minuty na zápas. Pokud mu trenéři v další sezoně projeví o něco větší důvěru, což by si po velmi dobrých výkonech v uplynulém ročníku zasloužil, měl by být schopný atakovat třicetibodovou hranici. Právě v poslední sezoně Fridrich vyčníval především ve vstupech do ofenzivního pásma a dokázal se často dostávat i do velmi dobrých střeleckých pozic. Už tyto dovednosti ho předurčují k tomu, že by mohl zažít průlomový ročník. Ale opět, záleží zejména na tom, v jaké roli bude Fridrich nastupovat a zda bude dostávat patřičný prostor i na přesilových hrách.

Lukáš Kaňák Jednoho z nejmenších obránců extraligy by mohl potkat velký ročník. Po odchodu Petera Čerešňáka může přijít jeho čas. Plzeň sice dovedla Petra Zámorského, ovšem je to právě Kaňák, kdo má největší potenciál nahradit Čerešňáka při hře v plném počtu hráčů na ledě. Kaňák byl v posledním ročníku třetím nejvytěžovanějším zadákem týmu. Podobně by na tom měl být i teď. Po výkonech z uplynulých sezon by si však zasloužil hrát v průměru na zápas ještě více než necelých 19 minut. Patřil mezi vůbec nejlepší nahrávače mezi všemi beky extraligy a velmi dobře si také vedl v úspěšných výstupech z defenzivní zóny. Pokud by nakonec opravdu dostával více prostoru, mohl by Kaňák atakovat hranici 25 bodů. Otázkou ovšem je, zda bude dostávat prostor i na přesilovce. Podle přípravy to vypadá, že ano.

Přemysl Svoboda Tohle by mohlo být jedno z největších překvapení sezony. Svoboda v ročníku 2021/22 nastoupil do 34 utkání, v nichž odehrál v průměru pouhých deset a půl minuty za večer. I za tuto krátkou dobu ovšem dokázal, že je velkým talentem a každým rokem by měl být lepší a lepší. Litvínov neoplývá zrovna nejsilnějším útokem v lize, Jednadvacetiletý rodák z Litoměřic by rozhodně mohl dostat pod Vladimírem Růžičkou roli ve druhém či třetím útoku. Minimálně šanci by si opravdu zasloužil. Vždyť už v posledním ročníku patřil mezi nejlepší hráče ve vstupech do útočného pásma s pukem na hokejce, vysoké hodnoty zapsal i v přihrávkách na střelu. Pokud naváže, respektive ještě vylepší výkony z minulé sezony, neměl by mít problém pokořit metu dvaceti kanadských bodů. Na druhou stranu nastoupil doposud pouze ve dvou prvních přátelských utkáních, dalších šest vynechal. Je tedy otázkou, zda se vůbec vejde do sestavy trenéra Růžičky. Analytika však mluví jasně: flek si Svoboda zaslouží.

Jiří Ticháček Teprve devatenáctiletý obránce by mohl být také jedním z největších překvapení nové sezony. Ticháček v posledním ročníku zasáhl hned do 41 soutěžních utkání. A nevedl si v nich vůbec špatně! Pokud dostane roli v druhém obranném páru, Rytířům by mohl vloženou důvěru násobně splatit. Ba co víc: kladenský odchovanec měl v poslední sezoně pozitivní vliv na své spoluhráče jak směrem do útoku, tak i do obrany. Už to je velký předpoklad, že se skutečně jedná o komplexního, platného hráče. Často se také dostával do nebezpečných střeleckých pozic ve hře pět na pět, a to i přesto, že nastupuje na pozici obránce. Ofenzivní nadstavba je mu vlastní. V sezoně 2021/22 odehrál v průměru 14:18 minut. Pokud by v dalším ročníku dostával větší prostor, mohl by atakovat jako bek i solidní dvacetibodovou hranici. Pro Kladno může být velkým přínosem.