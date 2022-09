Tipsport extraliga očima bookmakera: Favorité, kurzy a speciály

Konečně. Tipsport extraliga je zpět. Start nové sezony? Čtvrtek 15. září. Elitní česká hokejová soutěž bude pod tradičním drobnohledem fanoušků, sázkařů a samozřejmě také bookmakerů. Kdo je největším favoritem na titul? Které kluby naopak čekají starosti? Šance týmů se skrz kurzy pokusil odhadnout bookmaker Tipsportu Miroslav Hora. Zavedl nás i do „kuchyně“. Jak se kurzy vypisují? Co je ovlivňuje? Nechybí ani zmínka o speciálních příležitostech, kterými si tipéři mohou Tipsport extraligu zpestřit.

Kdo ovládne nový ročník Tipsport extraligy? Podle kurzů by se o titulu mělo rozhodnout mezi nabušenými Pardubicemi, tradičně ambiciózní Spartou a obhájcem z Třince.

„Za hlavního kandidáta na zisk Masarykova poháru vidím Pardubice. Fantasticky posílily! Dynamu se povedlo vyladit soupisku opravdu ve všech směrech – od gólmana přes obranu a útok až po trenérský štáb.“

Kdo by mohl top favority nejvíce prohnat? Liberec přivedl Bulíře a Frolíka, Vítkovice zlákaly Muellera, Kometa má Kundrátka, Hradec Králové platí za loňského krále základní části…

„Pardubicím, Spartě a Třinci budou podle mě dýchat na záda především Liberec, Hradec Králové a Mladá Boleslav. Vysoko čekám i Brno. Na celkové vítězství Komety jsem musel snížit kurz. Po tom, co podepsala brankáře Furcha…“

Najdete v Tipsport extralize černého koně? Co třeba Litvínov, který v přípravě válel? Na domácím stadionu si navíc Verva „nainstalovala“ rozměry kluziště jako v NHL.

„Žádného černého koně letos nemám. Tipsport extraliga bude obrovsky vyrovnaná, vyskočit může každý tým. Je fakt, že Vervě se předsezonní zápasy povedly. Užší kluziště by pro ni mohlo být výhodou. Dařilo se také Karlovým Varům. V organizaci Energie navíc nastala změna ve vlastnické struktuře. Co od ní čekám? Zkvalitnění chodu klubu ve všech směrech.“

Kdo se tabulkou oproti minulému ročníku výrazně propadne? Taková Olomouc v létě ztratila Krejčího, Plzeň opustili její nejlepší hráči Bulíř s Čerešňákem...

„Odpověď je v otázce. Kohouti přišli o klíčového borce, nejlepšího hráče v soutěži. Z klubu odešel i trenér Moták, který se přestěhoval do Třince. Pro Olomouc obrovské rány! Plzeňské ztráty jsou také velké. Hlavně konec Čerešňáka, dlouholetého lídra defenzivy a jednoho z nejkvalitnějších beků v Tipsport extralize, může být pro indiány bolestný. Západočechům se do toho nevydařil začátek přípravy. Absolutní katastrofa! S Litvínovem padli 0:7 a ten samý výsledek platil i po dvou třetinách bitvy proti Karlovým Varům. Dalšímu debaklu indiáni zabránili čtyřmi góly ve třetím dějství. Po těchto zápasech došlo v Plzni k radikální změně v přístupu. Nadcházející duely už byly o něčem jiném.“

Kurzovým outsiderem Tipsport extraligy je Kladno. Co by se muselo stát, aby na posledním (barážovém) místě nakonec neskončilo? Může výkony Rytířů ovlivnit zrekonstruovaný stadion? Po odmlce budou hrát opět skutečně doma.

„Ano, Rytíře čeká těžká sezona. Ale… Rozhodně si ale nemyslím, že by museli nutně skončit na úplném dně. Zrekonstruovaný stadion jim výrazně pomůže.“

Z nejvyšší české soutěže se poroučel Zlín. Cílem Beranů je rychlý návrat mezi elitu. Klapne to? Soupisku mají na poměry Chance ligy nabitou, snad kvalitnější než na začátku předchozí, ještě extraligové sezony.

„Zlín je top favoritem. Soupisku má opravdu výbornou. Jeho největší soupeř? Vypadá to na Vsetín, který také dost posílil - hlavně o Ondřeje Němce a Riku Sihvonena. Finále je určitě cílem. Třetím vzadu by mohla být Jihlava. Ta však oslabila. Domácí utkání navíc bude hrát v Pelhřimově a Jindřichově Hradci. V baráži to ale bude pro kluby z Chance ligy náročné. Tam dávám větší šanci na úspěch extraligovému mužstvu.“

Na co všechno si tipéři v rámci rozjezdu Tipsport extraligy vsadí?

Rozšířili jsme kurzovou nabídku. Sázkaři mohou využít tyto příležitosti:

nejlepší střelec základní části

nejproduktivnější hráč základní části

počet gólů hráče v základní části

počet kanadských bodů hráče v základní části

více gólů v základní části

více kanadských bodů v základní části

K jednotlivým zápasům budeme vypisovat tyto speciály:

dvouminutové tresty

pětiminutový trest

gól do prázdné brány

gól v oslabení

počet využitých přesilových her

počet střel na bránu v zápasu

kdo bude mít více střel na bránu

střelci, kanadské body

hattrick

obránce dá gól

Jak náročné je vůbec vypisovat kurzy na hokejová utkání? Které faktory je ovlivňují? Co musí bookmaker sledovat?

„Pokud vytvářím kurzy na dlouhodobou soutěž s historií jako je Tipsport extraliga, má to několik fází. Před sezonou nasbírám co nejvíce informací o přestupech hráčů a ambicích, finančních možnostech klubů. Vytvořím si tak obrázek o pravděpodobné síle každého z nich. To je pro mě nejdůležitější váha v kurzech. Samozřejmě, většina mužstev je v nějakém procesu, kvalitu kádru tedy srovnávám s předchozím ročníkem. Výše zmíněné pak „kontroluji“ s tím, jak týmy vypadají v přípravných zápasech. Poté hledám „váhu“, odhaduji pravděpodobnost výsledku. Domácí prostředí je dalším důležitým faktorem, který do kurzů promítám.“

Co následuje dál?

„Zkraje nové sezony reaguji na výsledky a výkony mužstev při tvorbě kurzů více. V podstatě se během tohoto období chovám tak, jako když se vypisuje nějaká krátkodobá soutěž, kdy se výsledky a forma propisují do kurzů opravdu razantně. Zhruba po první čtvrtině ročníku Tipsport extraligy už mám dokonalý obrázek o skutečných kvalitách všech klubů. Kurzy se tak dělají snadněji. Můžu je porovnávat s obdobnými zápasy. Důležité je i sledovat informace o zraněních hráčů a krizové situace typu viróza v týmu. Reaguji také na kolísání formy mužstvech a případné změny v klubech – odchody/příchody hráčů, výměny trenérů a podobně.“

Na konci sezony vstupuje do podoby kurzů (a to velkým způsobem) motivace jednotlivých týmů. Některá mužstva už nemohou nic dokázat, některá naopak „musejí“. To je pak nejdůležitější faktor.

„Abych to shrnul, výraznými aspekty při tvorbě kurzů jsou síla, forma (pravidlo bookmakerů je takové, že forma je více než síla, což platí hlavně na krátkodobých akcích a soutěžích jednotlivců, např. v tenise) a domácí prostředí. Sleduji i hráčské a týmové statistiky. Hlavně pro vypsání speciálů. Do kurzů na zápas se mi ale až tolik nepromítají. Snad nejdůležitějšími čísly jsou ty gólmanské, které duely určitě ovlivňují."

U jednotlivých zápasů Tipsport extraligy tipéři najdou širokou škálu příležitostí. Které jsou nejoblíbenější? Jak úspěšní jsou v trefování střelců a kanadských bodů hráčů?

„Nejvíce frčí klasické příležitosti na vítěze utkání a počet gólů. Následují sázky na střelce a kanadské body. Z těch speciálních patří k oblíbeným počet dvouminutových trestů a střely na branku. Co se týká tipování střelců a kanadských bodů, máme několik sázkařů, kteří v tom jsou úspěšní. Většina tipérů ale dává na tiket více snajprů."

Existují v největší sázkařské komunitě Tipsportu tipéři, kterým sázení na Tipsport extraligu jde natolik, že s nimi hokejoví bookmakeři virtuálně „soupeří“? Vedete si watch list?

„Ano, máme tipéry, kteří Tipsport extraligu sázejí velmi dobře. Dál bych to asi nerozváděl.“ (úsměv)

Všechna utkání Tipsport extraligy je možné sledovat živě na TV Tipsport. Přepínáte také mezi arénami?

„Většinou sleduji jeden zápas. Přepínám jen po nějakém upozornění od kolegů. Nebo když si všimnu, že se v jiném duelu děje něco zajímavého. Nejraději ale chodím na hokej osobně. Jsem z Plzně. Nevynechám žádné domácí utkání!“

Váš tip na krále kanadského bodování v dlouhodobé části?

„Myslím si, že se o vítězství porvou Tomášek s Hudáčkem.“

A kdo ovládne tabulku střelců?

„Korunu pro hráče s nejpřesnější muškou získá někdo z tria Mueller, Tomášek, Hudáček.“

Tipsport extraliga - celkový vítěz

Pardubice 4,40

Sparta 4,70

Třinec 5,50

Tipsport extraliga - vítěz základní části

Pardubice 4,30

Sparta 4,50

Třinec 5,80

Tipsport extraliga - nejlepší střelec základní části

Peter Mueller (Vítkovice) 11,00

Libor Hudáček (Třinec) 12,00

Lukáš Radil (Pardubice) 12,00

Tipsport extraliga - nejproduktivnější hráč základní části

Peter Mueller (Vítkovice) 12,00

David Tomášek (Sparta) 12,00

Libor Hudáček (Třinec) 13,00

