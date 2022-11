Kouč a vlastník Tomajko o rozjeté Olomouci: Nemůžeme dělat moc chyb

Co víte o Janu Tomajkovi? Asi tolik, kolik toho on sám namluví. Čili málo. „To říkají i doma,“ usměje se vlasatý chlapík, s nímž hokej v Olomouci stojí a padá. Bývalý reprezentační útočník řídí klub jako většinový vlastník (75 %) a hlavní trenér. Bez velkých řečí a posil se s ním tlačí do absolutní extraligové špičky, aktuálně drží třetí místo.

Když byl před sedmi lety po konci Jiřího Dopity k mání majoritní balík akcií klubu, investoval do něj Jan Tomajko. Ryzí Olomoučák, který zůstal jako jediný ze slavné mladé lajny s Michalem Brošem a Ondřejem Kratěnou věrný Hané. Kohoutům šéfuje v kancelářích i na střídačce. Pěkně po svém: demokraticky, nenápadně, ovšem cílevědomě. „Pořád se zlepšujeme,“ pochvaluje si dvojnásobný mistr světa v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz.

Upřímně, nepřijdete mi jako mocný egocentrický boss, který potřebuje mít hlavní slovo.

„Není to tak, že jsem na střídačce vždycky v klidu. I na tréninku musí člověk komunikovat trošku nahlas, aby hráči slyšeli. Mluvím normálně. Ale je pravda, že nikomu furt nenadávám.“ (úsměv)

Jste zkrátka méně hovorný než většina lidí. Dá se to tak říct?

„Pro mě je to normální, pro někoho ne. Každý na to má jiný pohled. Myslím, že hráči jsou důležitější než trenéři. Lidé je sledují víc. Takhle by to mělo být. Vyloženě nevyhledávám pozornost, ale každého samozřejmě potěší, když se něco daří a dostanete pochvalu.“

Co vám přináší trenéřina?

„Baví mě. Člověk musí být otevřený novým věcem, to je podle mě základ. Dívám se na hokeje, v televizi se dá chytit švédská, švýcarská liga. I hráči kolikrát s něčím přijdou. Když je to dobrá myšlenka, pobavíme se o tom. Nejsme uražení, že to nás trenéry nenapadlo. Je potřeba, aby byly názory kolem nás různé a mohli jsme si vybírat. Ne každá věc se dá hned přenést do týmu.“

Po odchodu Zdeňka Motáka do Třince jste už jasným hlavním koučem, že?

„Možná to tak navenek vypadá. Ale komunikace je pořád stejná. Jsme tam čtyři, já, Žába (Boris Žabka), Petr Fiala a Martin Prusek. Je potřeba vše řešit v kolektivu. Pak to samozřejmě někdo musí rozseknout.“