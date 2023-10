Kaut poprvé v akci za Pardubice, hned dal gól: Umím hrát ale ještě lépe

Od půlky zápasu jste vedli a náskok už vám neujel. Kousal pak Hradec?

„Jasně, oni mají silný útok, taky nás zamkli. Ale Willda (Roman Will) nás podržel, my pak využili jejich chyby, což rozhodlo. Celkově Hradec dával góly ale jenom z přesilovek, takže kdybychom se vyloučení vyvarovali, možná bychom ani neinkasovali. I když, kdo ví. Ve hře pět na pět to bylo od nás super, hlavní je, že si vezeme tři body.“

V prvním zápase od května jste se vy sám cítil jak?

„Vím, že umím hrát ještě lépe, trochu jsem se s pukem seznamoval.“

Na první zápas to zlé ale nebylo, ne?

„Úplně ne. Jen je pořád hodně věcí, které musím zlepšit, věřím, se to taky povede co nejdřív. Ale taky vnímám, jak mi kluci ten nástup usnadnili, skoro pořád vyhrávali. Dost mi pomohli, snad jim pomohu taky, abychom ve výhrách potřebovali.“

Dovedete přiblížit, jak osladil první zápas i první gól?

„Jsem za něj moc rád, tím spíš, když jsem se vrátil zrovna v Hradci. Ale ještě cennější jsou tři body, protože tady se vyhrávalo vždycky těžce.“

Jasně, ale když puk proletí do sítě, euforie na plném zimáku bouchne. Užil jste si skok na plexi směrem k fanouškům Mountfieldu?

„Na tohle jsem se těšil hodně, skočil jsem si v Hradci, snad si skočím i doma. To nebylo nic na místní fanoušky, měl jsem jen hroznou radost. Celkově ta atmosféra byla skvělá.“

Sedí pohled, že gól byl takový zámořský návyk? Nepřemýšlím, pracuji rychle a hned pálím?

„Jo, taky se budu snažit střílet co nejvíc. Vím, že střela je moje silná stránka, když budu mít šanci, jdu do ní. Je dobře, že to tam rovnou padlo. Snad těch gólů bude co nejvíc.“

Hodně bolelo sledovat od léta Pardubice jen z tribuny?

„Hrát jsem chtěl, ale věděl jsem, že to ještě nejde. Když mi pak trenéři a fyzio dali zelenou, měl jsem velkou radost. Doufám, že se mi zranění už vyhnou a vydržím celou sezonu zdravý, abych klukům pomohl.“

Jste typ, že by už před týdnem všechny přemlouval, ať vás pustí do akce, protože se cítíte fit?

„Ne, nechal jsem to vyloženě na trenérech, klukům se dařilo. Ale spíš jsem byl opravdu připravený až teď.“

Pod Václavem Varaďou jste si zahrál na MS do 20 let. Byl jste zvědavý, co se v jeho přístupu za pár let změnilo?

„Je to výborný trenér, který vyhrál třikrát titul v Třinci, má ohromné zkušenosti. Snažím se ho poslouchat a věřím, že mě posune ještě výš.“

Dostal jste před zápasem nějaké speciální pokyny?

„Speciální ne, ale myslím, že pan trenér ví, co ode mě očekávat. Budu se mu to snažit splácet.“

Bude čekat góly?

„Je to možný. (usměje se) Ale taky umím hrát dobře do obrany, což je věc, kterou musím zlepšit. Naše lajna toho moc v útočné fázi neměla, spíš jsme víc hráli u nás, ale gól jsme naštěstí nedostali. Ve výsledku to byl pro nás dobrý zápas, když jsme byli u dvou vstřelených gólů.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 26:18. Lalancette, 43:19. Blain Hosté: 16:36. Zohorna, 32:00. Kaut, 39:52. Vondráček, 58:48. Cienciala Sestavy Domácí: Bartošák (Kiviaho) – Jank (A), Blain (C), Kalina, F. Pavlík, Pavelka, Freibergs, Marcel – R. Pavlík, Pilař, Šťastný – Okuliar, Tamáši, Jasper – Perret, Lalancette, Jergl (A) – Chalupa, Moravec, A. Novotný. Hosté: Will (Klouček) – Čerešňák, D. Musil, T. Dvořák, Bučko, Vála, Kolář, Hrádek – Říčka, Sedlák (C), Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Kaut, Cienciala, Paulovič – Mandát, Poulíček (A), Vondráček. Rozhodčí Šír, Ondráček – Rampír, Bohuněk Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 6 533 diváků