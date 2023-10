Dynamo ovládlo derby, druhá je Verva. Pád Sparty, Smoleňák zařídil výhru

Kaut pomohl k výhře v derby

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 26:18. Lalancette, 43:19. Blain Hosté: 16:36. Zohorna, 32:00. Kaut, 39:52. Vondráček, 58:48. Cienciala Sestavy Domácí: Bartošák (Kiviaho) – Jank (A), Blain (C), Kalina, F. Pavlík, Pavelka, Freibergs, Marcel – R. Pavlík, Pilař, Šťastný – Okuliar, Tamáši, Jasper – Perret, Lalancette, Jergl (A) – Chalupa, Moravec, A. Novotný. Hosté: Will (Klouček) – Čerešňák, D. Musil, T. Dvořák, Bučko, Vála, Kolář, Hrádek – Říčka, Sedlák (C), Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Kaut, Cienciala, Paulovič – Mandát, Poulíček (A), Vondráček. Rozhodčí Šír, Ondráček – Rampír, Bohuněk Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 6 533 diváků

Sparta podruhé doma prohrála

Sparta, která končila sérii čtyř utkání v O2 areně po soubojích s Olomoucí (4:0), Kometou Brno (0:2) a Vítkovicemi (3:2), nastoupila bez útočníka Filipa Chlapíka. V prvním útoku jej nahradil Miroslav Forman.

Jako první ohrozil libereckého gólmana Hrenáka střelou z pravého kruhu Kestner, ale z vedení se v čase 3:20 radovali hosté. Rychlovský našel bekhendem na levém kruhu Ivana, který trefil přesně protější horní roh Kovářovy branky.

Bílí Tygři se ubránili při Dvořákově trestu a sami se neprosadili při Němečkově vyloučení. Hostující Pérez však strávil v 17. minutě na trestné lavici už jen 23 sekund. Kempný si vyměnil puk s Řepíkem a tvrdou ranou pod horní tyč nedal libereckému brankáři šanci reagovat.

V úvodu druhé části nepřekonal Kováře z přečíslení Hawryluk. Liberec byl i nadále v prostředním dějství aktivnější i nebezpečnější a dočkal se opětovného vedení v 30. minutě jen tři sekundy po vypršení trestu domácího Ondřeje Najmana.

Jeho mladší bratr Adam našel před brankou nepokrytého Melancona, který se zapsal mezi střelce potřetí v sezoně. Vyrovnat mohl při vyloučení Faška-Rudáše Kestner, ale nezamířil přesně.

Také na startu závěrečného dějství byl Liberec střelecky aktivní. Náskok zvýšili Bílí Tygři v 45. minutě v době, kdy se do chvilkového tlaku dostala Sparta. Z brejku nabídnul Hawryluk puk Adamovi Najmanovi, který z levého kruhu zamířil k protější tyči.

Hosté vzápětí odolali náporu domácích při Pérezově čtyřminutovém vyloučení. Hrenáka potom nepřekonali ani Sobotka či Mozík. V 53. minutě mohl zvýšit náskok Bílých Tygrů Hawryluk, ale jeho blafák do bekhendu vykryl pravým betonem Kovář. Sparta se marně tlačila za snížením a v čase 57:47 po Němečkově zaváhání na útočné modré čáry při power play dovezl puk do prázdné branky Filippi.

Hlasy trenérů:

Pavel Gross (Sparta): „Gratuluji Liberci k zaslouženému vítězství. První třetina byla ještě vyrovnaná, ale od druhé byl Liberec bruslivější a čerstvější. Byl dřív na puku a vyhrával víc těžkých soubojů. Podepisovalo se to i na vhazováních, která jsme hodně prohrávali. Vyhraješ souboje a vyhraješ i zápas, tak to dnes bylo. Nebudeme věšet hlavu. Porazil nás dobrý soupeř, který byl dnes rychlejší. Potrénujeme celý týden a jedeme dál.“

Filip Pešán (Liberec): „My jsme do utkání vstoupili slušně. Dali jsme z podpory beka (Michala Ivana) z druhé vlny první branku. Ale pak nás opět doběhla naše nedisciplína, která nás bohužel provází celý začátek sezony. Spartě jsme dovolili dvě přesilové hry za sebou, z jedné skórovala a utkání se vyrovnalo. Nedisciplína nás provázela celý dnešní zápas. Mohli jsme pykat daleko víc, ale i ubráněné dlouhé oslabení nám ukázalo, jakou touhou vyhrát utkání dnes hráči měli. I když jsme měli problémy v obranném pásmu s velmi dobrou ofenzivní hrou Sparty, tak jsme i díky výbornému výkonu Dávida Hrenáka vyrovnané utkání dovedli do vítězného konce.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 16:59. Kempný Hosté: 03:20. Ivan, 29:44. Melancon, 44:10. A. Najman, 57:47. Filippi Sestavy Domácí: J. Kovář (Kořenář) – Krejčík, Mozík, Kempný (A), Irving, Němeček, Moravčík, Mikliš – Forman (A), Sobotka, Řepík (C) – P. Kousal, Horák, Kestner – Buchtele, Lajunen, Hauser – Konečný, O. Najman, Vitouch. Hosté: Hrenák (D. Král) – McCoshen, Knot, Ivan, Melancon, Budík, J. Dvořák, Derner – Rychlovský, Filippi (A), Faško-Rudáš – Birner (C), Bulíř (A), Hawryluk – Pérez, A. Najman, Flynn – Vlach, Šír, Klíma. Rozhodčí Pražák, Květoň – Zíka, Šimánek Stadion O2 arena, Praha Návštěva 9355 diváků

Smoleňák zařídil výhru Kladna

Bruslaři začali aktivně a od prvního vhazování si vytvořili převahu. Do vedení se dostali v šesté minutě, kdy Aaltonen za čtyři sekundy využil první přesilovou hru a připsal si třetí gól v soutěži.

Hosté poprvé prověřili brankáře Růžičku až v deváté minutě, o minutu později se jim ale podařilo vyrovnat. Obránce Pláněk zaváhal na útočné modré čáře a Melka pohotovou dorážkou zakončil přečíslení dva na jednoho. Rytíře vyrovnání povzbudilo a Tralmaks je posunul do vedení, když překvapil mladoboleslavského gólmana zakončením z úhlu.

Středočechy dvě inkasované branky poznamenaly a Kladno převzalo aktivitu. Ještě ve druhé části mohli hosté svůj náskok navýšit při vyloučení Osburna, ale podařilo se jim to až ve 24. minutě, kdy potrestal Čechovo vyloučení pohotově tečující Smoleňák. Hostující útočník si ve druhém zápase po příchodu z Hradce Králové připsal premiérový gól.

Mladoboleslavské vrátila do hry přesilová hra a druhé vyloučení Tralmakse, které potrestal Pyrochta. Vyrovnat mohl Skalický, ve velké šanci jej však vychytal Brízgala. Odpovědět mohl Ticháček, ale závěr druhé třetiny patřil domácím. Srovnat mohl Aaltonen, jenže kladenský gólman jeho trestné střílení zastavil. Ve 38. minutě sice Brízgalu prostřelil Pyrochta, opora Rytířů ale stihla puk zastavit na brankové čáře.

Tlak domácích nenarušila ani druhá přestávka. Výborný Brízgalův zákrok zabránil ve vyrovnání Lantošimu, Kladno ale doplatilo na vyloučení. Hosté přestáli 43 sekund dlouhé oslabení tři na čtyři, krátkou hru soupeře v pěti proti třem, v klasické početní výhodě ale vyrovnal v 51. minutě Osburn, který si tak připsal premiérový gól v mladoboleslavském dresu.

Kladno sice následně nevyužilo přesilovou hru, tříbodového zisku se ale nakonec poprvé v sezoně dočkalo. Rytířům ho zajistil druhým gólem krátce po skončení výhody Smoleňák.

Hlasy trenérů:

Jiří Kalous (Mladá Boleslav): „Když jsme se za stavu 1:3 dostali do zápasu, tak jsem si říkal, že máme šanci bodovat. Bohužel jsme ale opět zápas v závěrečných minutách ztratili. Je vidět, že někteří hráči jsou z toho trošku nervózní. Bude těžké se do toho vrátit, ale nám nezbývá jiná cesta, než věřit práci, kterou děláme. Musíme ale přenést věci z tréninku do zápasu, pak věřím, že se to otočí i výsledkově. Myslím si, že herní pasáže nejsou špatné, ale bohužel výsledkově ztrácíme.“

Otakar Vejvoda (Kladno): „Prvních pět šest minut jsme byli pomalejší, Mladá Boleslav byla rychlejší, usadila se u nás v obranném pásmu. Poté jsme hru vyrovnali a na začátku druhé třetiny jsme hráli dobře. Dostali jsme se do vedení, v polovině zápasu jsme ale několikrát ztratili (puk) při otáčení hry, špatně jsme nahráli, Boleslav získala energii a dostala se do zápasu. Pak byli domácí lepší. Jsme ale rádi, že jsme třetí třetinu takhle uhráli.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 05:21. Aaltonen, 26:42. Pyrochta, 50:19. Osburn Hosté: 09:16. Melka, 13:27. Tralmaks, 23:56. Smoleňák, 57:58. Smoleňák Sestavy Domácí: J. Růžička (F. Novotný) – Pyrochta (A), Osburn, Bernad, Jánošík (A), Pláněk, R. Jeřábek, Čech – Aaltonen, Järvinen, Šmerha – Skalický, O. Roman, Lantoši – Malát, Fořt, Suchý – Söderlund, Dvořáček, Stránský (C). Hosté: Brízgala (Bow) – Dotchin (A), Hejda, Ticháček, Martenet, Slováček, Veber, Babka – Frolík, Plekanec (C), Sideroff – Jarůšek, Klepiš, Tralmaks – Pytlík, Strnad (A), Bláha – M. Procházka, Melka, Smoleňák. Rozhodčí Veselý, Šindel – Svoboda, Klouček Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav

Ščotka vystřelil Kometě druhý bod

Kometa zahájila moravský souboj aktivně, výborným bruslením a rychlou kombinací se dostávala do obranné třetiny Hanáků, kteří však byli na tento způsob hry připraveni a uzamkli prostor před Konrádem. Do ojedinělé šance se dostal Flek, ale olomoucký brankář jeho ránu vyrazil.

Hostům mohla svitnout naděje na vedoucí gól při přesilové hře, která se jim však nepovedla. Největší šanci při nerovnovážném počtu hráčů na ledě měl opět Flek, ale i další minisouboj vyhrál olomoucký brankář.

Největší šanci v jinak nepřesné první třetině měl olomoucký Navrátil, který po rychlém brejku prvního útoku trefil horní tyčku Furchovy branky.

Ve druhé třetině dlouho dominovaly obrany v čele s oběma brankáři. Útočné vozby obou týmů nedokázaly proměnit ani přesilové hry a tak se skóre měnilo až v závěru druhého dějství. Nejprve Kometa zúročila svůj narůstající nápor a po rychlé kombinační akci poslal puk za Konráda Zbořil, který tak skóroval poprvé v sezoně.

Brno však vedení dlouho neudrželo. Olomouc se prosadila po ojedinělém útočném výpadu, kdy se přesně k tyči Furchovy branky trefil Kucsera.

Ve třetí třetině se obraz hry nezměnil. Brňané byli aktivnější, jenže marně - a mnohdy i složitě - hledali cestu, jak se přes modrou čáru dostat před Konráda. Když už se to Kometě podařilo, trefil Pospíšil tyčku a Moses z dorážky minul.

Olomouci sázka na poctivou obranu vycházela. K tomu přidala občasné výpady - po jednom z nich a nedůrazu brněnské defenzívy poslal Hanáky do vedení Kunc.

Brňany postavila na nohy dvojnásobná početní výhoda, v níž se pátým gólem v ročníku prosadil obránce Gazda a necelých sedm minut před koncem základní doby vyrovnal na 2:2. Vítězný gól měl na holi Cingeľ, ale Konrád další z minisoubojů s brněnskými útočníky zvládl a poslal tak duel do prodloužení.

V něm dostalo Brno možnost trestného střílení v čase 61:08, Pospíšil jej sice proměnil, ale sudí gól odvolali, neboť Konrád se dotkl puku před tím, než jej brněnský střelec poslal do sítě. Vzápětí hrála Kometa přesilovku, těsně před koncem dvouminutové výhody propálil Konráda Ščotka a jeho první gól v sezoně zajistil Brnu výhru.

Hlasy trenérů:

Jiří Otoupalík (Brno): „Bylo to velice dramatické a vyrovnané utkání, jehož stav se přeléval z jedné strany na druhou. Vstup do utkání z naší strany nebyl ideální, Olomouc předváděla urputný hokej, byla v osobních soubojích důraznější než my a museli jsme o přestávce zvednout hlas. Nám se podařilo v závěru srovnat a v konci zápasu jsme měli tlak, stejně jako v prodloužení, ty dva body jsme si zasloužili. Těší nás, že jsme rozhodli v přesilovce, které nám dosud moc nešly.“

Jan Tomajko (Olomouc): „Myslím, že jsme dnes odehráli dobrý zápas. Máme z něj sice jen bod, ale na tomto dobrém výkonu můžeme stavět. V minulém kole jsme vybojovali tři body s Plzní, ale dneska jsme hráli líp. Škoda, že jsme neudrželi vedení 2:1, ale bojovali jsme až do konce. Takto potřebujeme pokračovat i dál.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 36:36. Zbořil, 53:05. Gazda, 63:20. Ščotka Hosté: 38:47. Kucsera, 48:51. Kunc Sestavy Domácí: Furch (Lukeš) – Lintuniemi, Ščotka, Kučeřík (A), Holland, Ďaloga, Gazda, Zahradníček – Pospíšil, Cingel, Moses – Kohout, Marcinko (A), Zbořil – Zaťovič (C), Holík, Flek – Okál, Zembol, Jenyš. Hosté: Konrád (Frgál) – Ondrušek (C), Řezníček, Sirota, Rutar, Švrček, Škůrek, Černý – Navrátil, Knotek (A), Bambula – Chmielewski, Macuh, Klimek – Kusko, P. Musil (A), Orsava – Kunc, Anděl, Kucsera. Rozhodčí Jeřábek, Obadal – Axman, Blažek Stadion Winning Group Arena Návštěva 6708 diváků

Plzeň ukončila sérii proher

Domácí sice začali aktivněji, ale brzy převzali iniciativu lépe kombinující hosté. Již ve čtvrté minutě musel Pavlát zastavit střelu nekrytého Fridricha z dobré pozice a plzeňský gólman si poradil i s Kalusovým průnikem zpoza branky.

Indiáni pořádně ohrozili jeho protějšek Klimeše až ve 13. minutě, kdy paradoxně ve vlastním oslabení tísněný Pour zakončil svůj únik příliš slabě. Poté po šikovné přihrávce Muellera Bukarts netrefil odkrytou branku a po dalším zaváhání domácí defenzivy před koncem první třetiny Lakatoš zblízka neprostřelil Pavláta.

Domácí na začátku prostřední části nevyužili početní výhodu a přes jejich snahu o častější střelbu byli blíže vedoucímu gólu hosté. Jenže Bukarts tváří v tvář Pavlátovi neuspěl. Indiáni se přes důraznou obranu hostů prosazovali obtížně, nevyšla jim ani další přesilovka. Naopak po polovině utkání se štěstím přečkali šanci Kotaly po rychlém brejku. Jinak hosté spolehlivě odolávali platonickému náporu soupeře.

V úvodu závěrečné dvacetiminutovky Vítkovičtí promarnili přesilovou hru a za chvíli je při zakončení Jansy z prostoru mezi kruhy zachránil jen skvělý zákrok Klimeše. Ve 48. minutě se už domácí radovali, když rána Dujsíka z pravého kruhu propadla až do sítě. Zkušený bek se trefil poprvé v sezoně i v plzeňských barvách.

Vzápětí mohl vedení navýšit Schleiss, táhlou střelou však trefil jen pravou tyčku. Hosté zareagovali náporem, v největší příležitosti neuspěl dorážející Lakatoš. Jenže v 57. minutě zbrzdil svůj tým faulem Mikuš a krátká hra Vítkovic bez brankáře už přes několik nebezpečných pokusů Pavláta o první nulu v ročníku nepřipravila.

Hlasy trenérů:

Petr Kořínek (Plzeň): „Náš vstup do zápasu nebyl dobrý. Soupeř nás zatlačil a přehrával nás. Podržel nás v několika situacích brankář. Něco jsme si k tomu řekli v kabině a hra se potom zlepšila. Udrželi jsme se na puku u soupeře v pásmu, měli jsme nějaké šance. Po druhé třetině jsme nabádali kluky, že to je o jedné brance. Věřili jsme tomu, že to zlomíme. Bylo to hodně vyrovnané utkání a v naší situaci je to cenné vítězství. Kluci to ubojovali včetně hektického konce.“

Miloš Holaň (Vítkovice): „Nastoupili jsme do utkání hodně dobře, byli jsme aktivní. Dostávali jsme se do dobrých prostorů, ale selhávali jsme v zakončení. Ve druhé třetině se hra vyrovnala. Oba týmy si nepomohly v přesilovkách, ale moc jich ani nebylo. Bylo to z obou stran disciplinované. Třetí třetina byla o tom, kdo dá ten vítězný gól. Momentálně nás trápí proměňování vyložených šancí. Máme teď nabitý program a musíme se připravit na každý zápas.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 47:57. Dujsík Hosté: Sestavy Domácí: Pavlát (Hlavaj) – Kvasnička, Zámorský, Houdek, Dujsík, Malák, Piskáček (A) – Hrabík, Lev (A), Schleiss (C) – Holešinský, Mertl, Matýs – Pour, Adam, Rekonen – Straka, Jansa, Indrák – Šiler. Hosté: Klimeš (Machovský) – Percy, Grman, Mikuš, Raskob, Gewiese, L. Kovář, Prčík – Bukarts, Chlán, Mueller (A) – Fridrich, Krieger, Lakatoš (C) – Kotala, Claireaux, Kalus – Lednický, Dej (A), Krejsa. Rozhodčí Sýkora, Jaroš – Brejcha, Hynek. Stadion LOGSPEED CZ Aréna

Osmá výhra v řadě pro Litvínov

Litvínov do zápasu vletěl, lépe bruslil a vynutil si tlak. Gólová dorážka Válka už v šesté minutě po závaru tak byla jen logickým vyústěním jeho převahy. Chvíli před polovinou první třetiny mohl Motor srovnat, jenže jeho kapitán Gulaš sólový nájezd nevyužil, zazvonil jen na horní tyčku.

A tak Severočeši znovu udeřili a opět po souhře Kirka, Abdula a zakončujícího Válka. Navrátilec z Litoměřic tentokrát dostal od Abdula ideální pas k druhé tyčce a puk zametl do sítě, než se brankář Hrachovina stačil přemístit. Na konci první třetiny se strhla hromadná bitka. Po ní dohrál domácí Šalda, který shodil rukavice a dostal trest do konce utkání.

Ve druhé části zápasu Motor dvakrát snížil, ale domácí pokaždé rychle odpověděli. Na Hovorkovu trefu z dálky reagoval za 101 sekund dorážkou Hlava, když předtím soupeře rozvrátili zdařilou souhrou bratři Kašové. Českobudějovičtí se znovu nadechli a v oslabení využil přečíslení Ordoš střelou nad Tomkovu lapačku. Litvínovu stačily pouhé čtyři sekundy, aby úder vrátil. Po buly ve středovém kruhu vzal puk Ondřej Kaše, po křídle vletěl před branku a tvrdou ranou rozjásal diváky.

Hosté se však nevzdali a jen 38 sekund po startu třetí třetiny znovu snížili na rozdíl jediného gólu. Neúnavný kapitán Gulaš si od mantinelu sjel mezi kruhy a ostrou střelou překonal Tomka. Z řady šancí na obou stranách už však další gól nepadl. A to navzdory tomu, že Jihočeši poslední dvě a půl minuty dohrávali v početní výhodě, kterou v závěru po odvolání brankáře ještě zvýraznili.

Hlasy trenérů:

Karel Mlejnek (Litvínov): „Vyrovnané utkání. V první třetině Motor jel jednou sám na bránu, dvakrát dva na jednoho. Šance nevyužil. My naopak z přečíslení a otočení hry dokázali dát tři branky. Hráli jsme s vysoce kvalitním soupeřem, má naprosto jiné mužstvo než loni. Hrají fantastický, fyzicky náročný hokej.“

Jiří Hanzlík (České Budějovice): „Je vidět, že Litvínov je na vítězné vlně. Dostal se do vedení. Už v první třetině jsme si vypracovali šance, abychom výsledek zkorigovali. Podařilo se to (ve druhé třetině), ale vzápětí jsme vždy dostali gól, kdy nám zase odskočili. Tohle je porážka, která nás mrzí, ale z trenérského pohledu se dá přijmout. Kluci odvedli dobrý výkon, vypracovali si mraky šancí. Jestli někdy prohrát, tak po takovém výkonu.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 05:21. Válek, 16:14. Válek, 26:59. Hlava, 33:52. O. Kaše Hosté: 25:18. Hovorka, 33:48. Štencel, 40:38. Gulaš Sestavy Domácí: M. Tomek (Zajíček) – Demel (A), Zile, Jaks, Baránek, Zeman, Czuczman, Šalda – Koblasa, Sukeľ (C), Kudrna – O. Kaše (A), D. Kaše, Hlava – Abdul, Kirk, Válek – Havelka, Gut, Jurčík. Hosté: Hrachovina (Strmeň) – Pýcha, Gulaši, Hovorka, Doudera (A), Vráblík, Štencel, Štich – Kubík, Harris, Ordoš – Gulaš (C), F. Přikryl, M. Beránek – Hanzl, Pech (A), D. Simon – Valský, Vopelka, Koláček. Rozhodčí Hribik, Pilný – Lhotský, Hnát Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 5023 diváků

Roman se blýskl krásným gólem

Zdravotní problémy nepustily do branky Karlových Varů Frodla, a tak si první start v sezoně připsal Habal, který už po 90 sekundách inkasoval. Přesilovou hru využil Daňo, když doklepl do odkryté branky puk odražený od zadního mantinelu po střele Marinčina. Hosté vyrovnali v sedmé minutě. Gríger nejdříve tečoval a následně dorazil Bartejsovu střelu za záda Mazance.

Už za 25 sekund Třinec opět vedl po oku lahodící akci Romana. Domácí útočník si položil při průniku z levé strany na led Dlapu i Habala a bekhendem skóroval do prázdné branky. Roman se v extralize trefil poprvé od 30. prosince 2022, jeho gólový půst trval 50 zápasů.

Obhájce titulu pak udeřil ve 25. minutě i ze své druhé přesilové hry: Nestrašil se z pravého kruhu trefil ke vzdálenější tyči. Čtvrtý gól Ocelářů měl na hokejce Kurovský, když jej v přečíslení dva na jednoho ideálně uvolnil Čacho. Habal se ale stačil bleskově přesunout a se štěstím puk udržel před brankovou čárou. Domácí přesto vedli po dvou třetinách o tři góly, když Růžička vymetl horní růžek branky. Před odchodem do kabin ještě hostující Kofroň trefil tyčku.

Na začátku třetí třetiny odmítl drama Mikyska, který z mezikruží těsně minul pravou tyč. Vzápětí domácí sehráli ukázkově brejk dva na jednoho. Čacho po přihrávce Kurovského zvolil kličku do protipohybu Habala a vstřelil svůj první extraligový gól. Mazanec se ještě v závěru dvakrát vyznamenal. Nejdříve zneškodnil Jiskrovi v 57. minutě trestné střílení, když jeho střelu ukryl do lapačky. Poté si poradil i se sólovým únikem Kofroně v oslabení.

Hlasy trenérů:

Zdeněk Moták (Třinec): „Museli jsme držet systém, hrát poctivě, zodpovědně, jednoduše. Musí hrát všichni hráči. Důležité bylo, že jsme každou třetinu vyhráli a že jsme podali zodpovědný a kolektivní výkon. Kluci si body zasloužili. Ve třetí třetině nás podržel i Mazi (brankář Marek Mazanec) při nájezdech.“

David Bruk (Karlovy Vary): „Gratulujeme domácím k zaslouženému a jednoznačnému vítězství. Odehráli jsme velice slušně první třetinu, tam jsme ještě byli ve hře. Ale v momentě, kdy Třinec odskočil na 3:1, tak jasně kontroloval hru. Vůbec jsme neměli šanci. Ani při přesilové hře jsme se nedostali do pořádného zakončení a v podstatě jsme měli velké problémy vstoupit do pásma. Třinec nám udělil velikou lekci, jak drží systém. Jak i tak špičkoví hráči, kterými disponuje, jsou odhodlaní a hrají organizovaný týmový výkon. To je pro nás - doufám - do budoucna velké ponaučení. Obrovský respekt Třinci za dnešní zápas.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 01:30. Daňo, 06:52. M. Roman, 24:32. Nestrašil, 35:07. M. Růžička, 46:29. Čacho Hosté: 06:27. Gríger Sestavy Domácí: Mazanec (Švančara) – Marinčin, Smith, Polášek, J. Jeřábek, Adámek, Nedomlel, Kundrátek – M. Růžička (A), Voženílek, Pánik – Daňo, Hudáček, Nestrašil – Hrehorčák, Vrána (C), M. Roman – Kurovský, Čacho, Dravecký (A). Hosté: Habal (Ebenstreit) – Huttula, Plutnar, Mikyska, Havlín, Dlapa, Pulpán (A), Bartejs – O. Beránek, Černoch (C), O. Procházka – Kangasniemi, Gríger, Rachůnek (A) – Zetterberg, Jiskra, Redlich – Kofroň, Záhejský, Koffer. Rozhodčí Kika, Cabák – Hlavatý, Lederer. Stadion WERK Arena, Třinec Návštěva 4415 diváků