Derby o východ: Kaut poprvé do akce, popichování hvězd a triumf Dynama

Hrrr dopředu, do akce. A dupejte do Pardubic! Hradec necouvl ze svého způsobu hry ani proti silnému soupeři. Tomáš Martinec bruslivým stylem tvoří DNA Mountfieldu a i do velké bitvy s Dynamem nasadil patnáctiletého útočníka Adama Novotného. Nakonec ale mohl mít Hradec maximálně dobrý dojem, to je všechno. Duel měl vysokou úroveň, hrálo se hodně tvrdě, ale ne za hranou, svoje vítězné songy spustily v kabině Pardubice.

Střet východočeských rivalů v sobě nesl dost příběhů, klasicky. Třeba vzájemné popichování hvězd Olivera Okuliara s Lukášem Sedlákem. Tu a tam po sobě něco štěkli, zkoušeli se srazit, nachytat se. Anebo hradecké přesilovky. Mountfield se v nich trefil dvakrát, celou třetí třetinu se hnal za vyrovnáním, nedohnal.

Extraliga se dočkala startu dalšího borce, který by měl být hodně výrazný. Martin Kaut odešel v roce 2018 za moře, když si ho Colorado vybralo v prvním kole draftu NHL. V klubu, který stavěl tým hlavně pro vítězství ve Stanley Cupu, se nakonec neprosadil. Minulý ročník zkusil urvat ještě pozici v San Jose, ale v létě kývl na návrat do Česka.

Už dost drandění po farmách! Vrátil se do Pardubic ve 24 letech v jiné pozici, než když mizel po draftu a vydával se za velkým snem. Tehdy šlo o dravého teenagera, který by něco mohl dokázat podobně jako Martin Nečas nebo Filip Chytil. Teď má doma válet, stát se hvězdou. Jen měl zatím pech, že dlouho pajdal o berlích, Dynamu leda fandil.

Poprvé nastoupil až v Hradci. „Strašně jsem se těšil, poslední zápas jsem odehrál na mistrovství. Lepší zápas bych si asi ani nevybral, hlavně že byl vítězný,“ radoval se, že při jeho návratu dopadlo všechno, jak si přál. Když si srovnáte, jak dlouho ostatní už jedou v zápasovém režimu? Hodně nadějné zahájení od vousatého borce s číslem 61. Václav Varaďa překopal tři útoky, pohromadě nechal jen formaci Tomáše Zohorny. Kauta instaloval k Davidu Ciencialovi a Mateji Paulovičovi, k tomu mu narýsoval pozici v první přesilovkové formaci.

Bývalý útočník Colorada a San Jose se snažil hrát jednoduše a fyzicky. „Vím, že dovedu hrát ještě lépe, trochu jsem se s pukem osahával. Ale na první zápas to úplně špatný nebylo. Jen vím, že je hodně věcí, které musím zlepšit,“ díval se na svůj zápas kriticky. Makal, sezonu vykopl měsíc po ostatních, ale s velkým elánem. Premiéru si vyšperkoval gólem na 2:1, což byla velká věc, nádech zámořských návyků: bleskové zpracování puku a zápěstím vyslal raketu pod horní tyč.

Pardubice získaly díky jeho ráně podruhé v zápase náskok a od 32. minuty ho už nepustily. Důrazný Tomáš Vondráček zařídil osm sekund před koncem druhé části klíčové navýšení. Tomáš Pavelka ho držel vším, co měl k dispozici, neuspěl. Leda zkusit za něj zaháknout Zetor 7211, nebo Patrika Marcela. Jinak v tu chvíli bez šance...

Jérémie Blain pak ještě snížil, ale vyrovnání Pardubice už zatrhly. Prázdnou branku pak v závěru trefil Cienciala a Dynamo vyhrálo 4:2. „Oni jsou dopředu silní, dokázali nás zamknout, ale Willda (Will) nás podržel. My pak využili jejich chyby,“ oddechl si Kaut.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 26:18. Lalancette, 43:19. Blain Hosté: 16:36. Zohorna, 32:00. Kaut, 39:52. Vondráček, 58:48. Cienciala Sestavy Domácí: Bartošák (Kiviaho) – Jank (A), Blain (C), Kalina, F. Pavlík, Pavelka, Freibergs, Marcel – R. Pavlík, Pilař, Šťastný – Okuliar, Tamáši, Jasper – Perret, Lalancette, Jergl (A) – Chalupa, Moravec, A. Novotný. Hosté: Will (Klouček) – Čerešňák, D. Musil, T. Dvořák, Bučko, Vála, Kolář, Hrádek – Říčka, Sedlák (C), Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Kaut, Cienciala, Paulovič – Mandát, Poulíček (A), Vondráček. Rozhodčí Šír, Ondráček – Rampír, Bohuněk Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 6 533 diváků