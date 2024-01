Smlouva, gól a obrat. Sobotka: Týmový výkon. Cítíme, že máme vnitřní sílu

Před utkáním klub na kostce oznámil, že podepsal s Vladimírem Sobotkou novou roční smlouvu. A sparťanský centr se za ni hned odvděčil gólem, kterým pomohl v 36. kole extraligy porazit Litvínov 6:3. Zkušený útočník se dokázal prosadit ve třetím zápase v řadě. „My se koncentrujeme jako celý tým. Teď to tam padá mně a Horynovi (Roman Horák). Příště to může být zase někdo jiný. Vůbec se na to nedívám,“ vysvětloval.

Co nakonec vyrovnané utkání rozhodlo?

„Byl to těžký soupeř. Jsme rádi za tři body. Podali jsme výborný týmový výkon od Josefa Kořenáře až do posledního hráče.“

Od začátku zápasu jste si vytvářeli šance, které se nejdřív nedařilo proměnit. Bylo to i o trpělivosti?

„Rozhodně. Víme, že Litvínov je brejkové mužstvo a mají dobré přechody středního pásma. Tam jsme museli být trochu trpělivější. Myslím, že jsme duel odehráli dobře.“

Důležité bylo, že jste se i dvakrát prosadili v početní výhodě?

„Jsme rádi, že dáváme v přesilovkách góly. Pomohlo nám to. Všechno nám v nich jde dobře.“

Vy jste v pěti proti čtyřem vstřelil branku na 3:3. Byla to natrénovaná akce?

„Ano, máme něco secvičeného. Řepa (Michal Řepík) mě našel na prostředku a já jsem to z otočky dal na bránu.“

V prostřední části se skóre přelévalo ze strany na stranu. Jaké byly pokyny od trenéra?

„Museli jsme být trpěliví. Soupeř nám odskočil o gól, ale cítíme, že máme vnitřní sílu a jsme schopní otáčet zápasy.“

Na konci druhé třetiny jste si pohlídali výhodu, abyste měli přesilovou hru do poslední dvacetiminutovky celé dvě minuty. Šlo o pokyn ze střídačky?

„Nějaký pokyn tam byl. Něco jsme na střídačce zaslechli a pak jsme si informaci předali na ledě. Chvíli jsme přemýšleli o tom, jestli nezaútočíme na posledních deset sekund, ale nebyl prostor. Nechali jsme si to na další třetinu.“

Ve třech utkáních po sobě jste dokázal skórovat. Jste spokojený se svou formou?

„Já se na ni nesoustředím. My se koncentrujeme jako celý tým. Teď to tam padá mě a Horynovi (Roman Horák). Příště může být úspěšný zase někdo jiný. Vůbec se na to nedívám.“

Utkání jsou asi o to těžší, že vám chybí hned osm hráčů?

„O tom bych nemluvil, má to každý. Všechny kluky postrádáme, ale taková je realita. Musíme se s tím poprat.“

Co čekáte od středečního šlágru s Pardubicemi?

„Vždycky je s nimi vyhecovaný zápas. Jak na naší, tak na jejich straně jsou kvalitní hráči, kteří bruslí a jsou šikovní na kotouči. Pro fanoušky to bude velmi atraktivní.“

