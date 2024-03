Tygři krvácí. Které hvězdy odejdou a kam? Varianta Klíma Brothers padla

Sezonu dotáhli do extraligového čtvrtfinále, kde padli 0:4 na zápasy s pražskou Spartou. Ale do světa se ze stávajícího kádru vydá tolik hráčů, jako kdyby vyhráli titul a konkurenci spláchli na padrť. Klub Bílých Tygrů nyní poznává tu méně příjemnou stránku dobrého zacházení s hráči, u nichž vystopujete zajímavý potenciál. Skauti zámořských i evropských klubů byli pod Ještědem častými hosty a výsledkem jsou poměrně masivní ztráty zajímavého kádru. Co je pro Liberec horší, náhrady zatím nejsou k mání.