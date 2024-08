Šéf liberecké mládeže: Odchody bolí. Ale zámoří chápete, je to jedna z cest

Liberec je v Česku silnou rozvojovou organizací. Má prostředky, špičkové zázemí i kvalitní režim, abyste se posunuli dál. Stejně mu hokejisté odcházejí ven. Za minulou sezonu jste mohli napočítat devět hráčů, kteří patřili maximálně do juniorského věku a tygří doupě vyměnili za cizinu. Manažer liberecké akademie Jiří Bermann pro iSport.cz vysvětluje svůj pohled. Naštvaný za odchody? Na to není místo. „Jsme specifičtí tím, že nemáme mládežnické smlouvy. Tím spíš ale čekáme od hráčů, že vám dopředu řeknou, jak chtějí cizinu zkusit,“ říká.

Co děláte, když vám hráč řekne větu, že chce ven?

„V první řadě tedy víme, že snem spousty hokejistů je, aby šli ven, ale odděluji dvě věci. Jednou je, když jdete do kanadské juniorky, v takovou chvíli tam potřebujete být zpravidla draftovaný. Draft se týká špičkových hráčů, u kterých řešíme, jestli budou v áčku, nebo v juniorce, případně v první lize. Oni vědí, jestli do Kanady půjdou, nebo ne. Chci po nich hlavně, aby mi to řekli dopředu. Zámořské juniorky jsou nejlepší na světě, viděl jsem, jak to tam vypadá, a na rovinu vám řeknu: chápu hráče, že tam chce.“

Ale?

„Tady žádné není. Na nikoho se v klubu nezlobíme, čím lépe budeme pracovat s mladými, tím víc hráčů tam odejde. Když se podíváte na naše áčko, lídři týmu zámořskými juniorkami prošli. Přece se nemůžeme divit, že tam kluci chtějí hrát. Teď pominu sociální zkušenost, jazyk, osamostatnění se. Jsem jen rád, když včas vím, že hráč je domluvený s klubem v zámoří, že ho draftuje do juniorky, takže s ním nemůžu počítat. Vážně jim nic nevyčítáme, proto ještě obránce Adam Král dál trénuje mezi áčkem a juniorkou. Kluci se nám pak třeba vrátí a v Liberci hrají skvěle jako Filippi, Vlach a další. My se zkrátka na tuhle alternativu díváme jako na jednu z cest.“

Ani vás nebolí, že vám odchází výrazný hráč, se kterým byste chtěl dál pracovat, a víte, že to má smysl?