Kdo dostane na povel Dynamo teď? Zlatého kouče asi trefilo, ale pustilo

Postavíte tým, všechno rozjedete od nuly. Bilance? Za šest let jedno finále a jeden pohár. Miliardář pak prozradí svůj recept: „Pokud nemáte správné lidi, nebudete úspěšní. Jsem celkem nelítostný, pokud máme v organizaci průměrnost.“ Autorem výroku je Bil Folley, majitel Vegas Golden Knights v NHL. Petr Dědek v Pardubicích vládne pátý rok, znovu se hledá trenér. Klíčová rozhodnutí dělá a vždycky bude dělat on. Potřebuje to samé jako Folley: trefit se. Maličkost.

Mít výrazného majitele, který se nebojí do svého klubu pustit peníze, je sen každého sportovního fanouška. Movitý vlastník se zapálením pro sport je poklad. Tím spíš v českém prostředí a stokrát si tuhle větu podtrhněte, pokud jde o hokej. Byznys se dělá jinde, z ledu peníze zpátky spíš nepřiletí, rozpustí se. Když věci do sebe zapadnou, můžete jít na černou nulu.

Pardubice takového vlastníka mají, Petr Dědek o sobě upřímně tvrdí, že je aktivní majitel a aktivním majitelem bude.

Ve větě hledejte i informaci, že mu není jedno, kdo do klubu přijde. Sám se s novými hráči i trenéry baví, volá jim. Potřebuje je poznat, než posvětí smlouvu, která obsahuje většinou extrémně zajímavou sumu.

Jedna věc se jen nyní změnila, přestal vystupovat veřejně. Jeho výstřely někdy změnily směr a otočily se proti jeho vlastnímu klubu. Od letních svazových voleb pálit přestal.

Teď na veřejnosti mlčí, ale to je jediná otočka, kterou udělal. Funguje pořád stejně. Po zápase pravidelně chodí se svým nejbližším spolupracovníkem a spolumajitelem klubu Ondřejem Heřmanem do kabiny. Byli tam v ní i ve středu, když tým poprvé nevedl Marek Zadina, ale šéfoval mu při porážce v Lize mistrů s Lahti 2:3 Václav Baďouček. A přijdou tam i ve chvíli, až najdou s Heřmanem nového trenéra, je to jejich styl. Věří, že takhle to má být.

Eliminovat průměrnost

Od roku 2020, kdy vlastnicky vstoupili do Dynama, přivedou do klubu už sedmého kouče.

Když Bill Foley, majitel Vegas Golden Knigts, dával po zisku Stanley Cupu rozhovor magazínu The Hockey News, padla i otázka, jak se dá dojít až na vrchol. Kudy cesta v tak krátké době vede. Vysněný pohár klub získal v šesté sezoně své existence.

Miliardář hned odvětil: „Je to jednoduché. Pokud nemáte