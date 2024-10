ONLINE: Kladno - Pardubice 1:2. Sparta po nájezdech v Třinci slaví

Školáci viděli výhru Motoru v prodloužení

Motor České Budějovice vyhrál na ledě Karlových Varů 2:1 v prodloužení a připsal si první úspěch na kluzištích soupeřů v sezoně. Zápas, kterým byl věnovaný žákům a studentům základních a středních škol v regionu a začal netradičně ve 12:00, rozhodl dánský útočník Nick Olesen. Motor porazil Energii posedmé v řadě.

Hlasy trenérů

David Moravec (Karlovy Vary): „Nedařilo se nám v přesilovkách, ale na druhou stranu musíme vyzdvihnout speciální formace na oslabení. Díky skvělému brankáři jsme neinkasovali, i když tam nějaká okénka byla. Začátek nám úplně nesedl, měli jsme špatný timing a (pětiminutová) přesilovka místo aby nás dostala nahoru, tak nás na chvilku utlumila. Jsme ale rádi, že jsme se do zápasu dostali a vyrovnali jsme. Každý bod je důležitý, posouváme se dál. Dnes v prodloužení to nevyšlo, ale co se dá dělat.“

Ladislav Čihák (České Budějovice): „V naší situaci je každý bod dobrý. Myslím si, že jsme měli do utkání dobrý vstup. Vypracovávali jsme si šance, dali jsme první gól, což je v našem případě hodně důležité. Bohužel jsme v našich přesilovkách nepřidali druhý, na druhou stranu jsme v oslabení neinkasovali, i když jsme jich hráli hodně. Ve třetí třetině jsme se snažili hodně zatlačit na soupeře, pár šancí jsme si vytvořili, ale věděli jsme, že soupeř je silný z protiútoků a na to jsme si museli dát pozor. Jsme rádi, že nám vyšlo prodloužení, v minulé sezoně jsme v něm uspěli snad jen jednou. Dnes se to sešlo. Vyhráli jsme, potřebovali jsme vyhrát venku a potřebovali jsme vyhrát v prodloužení. Radovat se můžeme do půlnoci, těžká práce nás stále čeká, protože jsme přišli o spoustu bodů a teď je potřeba je nasbírat.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 29:44. Mikyska Hosté: 05:46. Harris, 60:22. Olesen Sestavy Domácí: Frodl (Habal) – Reunanen, Plutnar, Mikyska, Jaks, Mamčics, Šalda, Rulík – Sapoušek, Černoch (C), O. Beránek (A) – Jiskra (A), Gríger, O. Procházka – Čihař, Salsten, Kofroň – T. Redlich, Šír, Koffer. Hosté: Klouček (Strmeň) – Štencel, Reilly, Doudera (A), Kachyňa, Pýcha, Vráblík, Cibulka – Kovařčík, Kondelík, Gulaš (C) – Olesen, Harris, Přikryl – Adam Kubík, Pech (A), M. Beránek – Hoch, Toman, Valský – Chlubna. Rozhodčí Hradil, Obadal – Gerát, Blažek Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 5520 diváků

Třinec - Sparta

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 07:12. Kurovský, 15:13. Roman Hosté: 11:24. Horák, 20:13. K. Hrabík, . Horák Sestavy Domácí: Kacetl (Mazanec) – J. Jeřábek, Smith, Kundrátek, Nedomlel, Adámek, Jank – Daňo, Nestrašil (A), Cienciala – Hudáček, Sikora, Teplý – Kurovský, Vrána (C), Roman – Hrehorčák, Čacho, Dravecký (A) – Addamo. Hosté: Kořenář (s.n. Michajlov) – Mikliš, Krejčík, Kemiläinen, Mašín, Irving, Kempný, Moravčík – K. Hrabík, Lajunen (A), Salomäki – Řepík (A), Sobotka (C), Hyka – P. Kousal, Horák, Chlapík – Vitouch, Najman, Forman. Rozhodčí Pražák, Mejzlík – D. Hynek, Špůr Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 5 134 diváků

Vítkovice - Plzeň

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 03:05. Kalus, 21:48. Hašek Hosté: 47:27. Pšenička, 49:28. Schleiss Sestavy Domácí: Pařík (Klimeš) – Marcel, Košťálek, Auvitu, Demel, Mikuš (C), Percy, L. Kovář – Kalus (A), Yetman, Nellis – Abdul, Hladonik, Zdráhal (A) – Hašek, Barinka, Bambula – Roberts Bukarts, Claireaux, Lednický. Hosté: Malík (Hrenák) – Pulpán, Zámorský, Skok, Merežko, Piskáček, Pšenička, Brůna – Rohlík, Lalancette, Lev (C) – Schleiss (A), Klepiš (A), Holešinský – Simon, Mertl, Matýs – Měchura, Pitule, Hauser – Urban. Rozhodčí T. Cabák, F. Vrba – V. Lederer, L. Rampír Stadion Ostravar aréna, Ostrava Návštěva 4 157 diváků

Liberec - Kometa

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 28:21. Flynn Hosté: 12:02. Kos, 24:00. Davidson, 27:48. A. Zbořil Sestavy Domácí: Král (Kváča) – Ivan, Galvas, Šedivý, Melancon, Aubrecht, Petrovický, Budík, Krutil – Zachar, A. Musil, Faško-Rudáš – Flynn, Bulíř (A), Lantoši – Kelly Klíma, Vlach (C), Thomas – Petrovský, Jansa, Ryšavý. Hosté: Postava (Krošelj) – Davidson, Ščotka (A), Beaudin, Gulaši, Ďaloga, Bartejs, Švrček – Zaťovič (C), Cingel', Flek (A) – Pospíšil, A. Zbořil, H. Zohorna – Kos, Konečný, Rachůnek – Říčka, Marcinko, Kollár – Jedlička. Rozhodčí Šír, Kika – Klouček, Axman Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 5736 diváků

Kladno - Pardubice

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 42:00. Filip Hosté: 08:25. M. Kaut, 31:51. Vondráček Sestavy Domácí: Lukeš (Brízgala) – Mendel, Ticháček (A), Šenkeřík, R. Jeřábek, Hanousek, Pietroniro, Nemčík – M. Procházka (A), Hults, Tralmaks – Smoleňák (C), Filip, Jarůšek – J. Strnad, Pytlík, Bláha – S. Redlich, Straka, Vimmer. Hosté: Vomáčka (Will) – Dvořák, Šustr, Vála, Švec, L. Hájek, Houdek – Červenka (C), R. Kousal (A), Herčík – Smejkal, Poulíček (A), M. Kaut – Paulovič, Mandát, Vondráček – Lichtag, T. Kaut, Fiala. Rozhodčí Jeřábek, Mrkva – Hlavatý, Rožánek Stadion ČEZ stadion, Kladno

Mountfield HK - Litvínov

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 33:37. Dmowski Hosté: Sestavy Domácí: Škorvánek (F. Novotný) – Freibergs, Mudrák, Kalina, McCormack, Pavelka (C), Bučko, Pinkas – Perret (A), Tamáši, Jergl – R. Pavlík, Miškář, Šťastný – A. Novotný, Batna, Pour – P. Moravec, Bunnaman, Dmowski – Štohanzl. Hosté: Zajíček (M. Tomek) – Zile, Baránek, Polášek, McIsaac, Czuczman, Zeman, Gajdoš – Pekař, Sukeľ (C), Sandberg – Maštalířský, D. Kaše (A), O. Kaše (A) – Hlava, Gut, Koblasa – Jícha, Havelka. Rozhodčí Šindel, Květoň – Zíka, Šimánek Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové

Olomouc - Mladá Boleslav

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 13:26. Doktor Hosté: Sestavy Domácí: Machovský (Sedláček) – Ondrušek (C), T. Černý, Sirota, Řezníček, Korenčík, Rutar, Rašner – Anděl, Kusko, Kohout – Plášek, Macuh, Fridrich – Kunc, P. Musil, Orsava (A) – Knotek, Doktor, Nahodil (A). Hosté: J. Růžička (Furch) – Pyrochta (A), Gewiese, Bernad, Lintuniemi, Jánošík (C), F. Pavlík, Havlín – Skalický, Buchtele (A), Stránský – Doležal, Hradec, Lakatoš – Junttila, Suchý, Gardoň – Dvořáček, Závora, Malát. Rozhodčí Hribik, Pilný – Svoboda, Štěpánek Stadion Zimní stadion Olomouc