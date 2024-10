Zbořil: Kometa? Myslel jsem si jinačí věci. S Dynamem chce jít na pohár

Při vašem návratu ze zámoří měla takřka celá extraliga už za hotovou věc, že posílíte Kometu, ale dal jste přednost Pardubicím. Jak se to seběhlo z vašeho pohledu?

„Asi bych se k tomu ani nechtěl vracet. Já jsem si myslel jinačí věci, seběhlo se to tak, že jsem odešel do Pardubic. Za mě to je tým s nejvyššími ambicemi. Jsem rád, že jsem tohle rozhodnutí udělal, protože se budeme snažit jít na pohár. Chceme zvítězit v každém zápase a to je strašně důležitý. Jsem hrozně soutěživý člověk, rozhodl jsem se takhle a budu bojovat s kluky v této šatně.“

V dresu Dynama jste prožil vítěznou premiéru. Prozraďte, jaká pro vás byla?

„Moc jsem si to užil. Vletěl jsem do toho naplno. Trošku mi v první třetiny nestíhaly plíce, takže jsem se snažil uklidnit na střídačce, abych to zvládnul. Jinak si myslím, že to bylo dobrý. Zápas jsme zvládli. Ještě bych si představoval, že tam mě něco spadne a bude to lepší.“ (usmívá se)

Necelých 22 minut na ledě je na úvod pořádná nálož. Od trenérů jste věděl, že dostanete tolik prostoru?

„Ani ne. Nejprve mi říkali, že vlastně nebudu ani na přesilovce, ale vzhledem k tomu, co se stalo se Zohym, tak se to nějak změnilo, dali mě hned na přesilovku a docela jsem si máknul.“

Zatímco v zámoří jste nebyli příliš střelecky aktivní, v Pardubicích se od vás očekává, že budete dávat góly v přesilovkách. Je pro vás potěšující, že s vámi takhle počítají?

„Určitě to bylo plus v mém rozhodování. Věděl jsem, že je tady možnost si vybojovat prostor na přesilovce. Bylo mi řečeno, že po mě bude požadován velký počet střel. Budu se tedy snažit střílet co nejvíc.“

Když už přišla vaše chvíle v Pardubicích, dostal jste prostor nejen v přesilovkách, ale i v oslabení. To jen pomůže, když si co nejdřív vyzkoušíte všechny herní situace, že?

(přikyvuje) „Beru to hrozně pozitivně a moc si vážím, že mi trenéři dali takový prostor. Můžu si hned z první zvykat na klíčové situace v zápase. Vypadá to tak, že se asi se mnou nějak počítá v těchto situacích, tak jsem za to nesmírně rád.“

Zaznamenal jste během utkání s Kladnem ve své hře ještě nějaké nedostatky?

„To nevím. (směje se) Ze zápasu si nikdy moc nepamatuji. Musím se na to ještě podívat zpětně.“

