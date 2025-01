Šlágr na Spartě: Irving trefil rekord, ztráty v obraně. Hokej Vervy bolel

I když se do sebe na ledě pustili zostra, ještě před zápasem ukázali hráči Sparty a Litvínova hezké gesto. Přidali se k nim i fanoušci obou táborů. V rámci akce Sparta vzdává hold rivalové společně poukázali na boj proti kyberšikaně, do kampaně se zapojil i bývalý hráč Pražanů a v současnosti absentující hvězda Vervy David Kaše. Nabité hlediště (16 698 diváků) aspoň chvíli tleskalo jako jeden muž.

Litvínovský hokej bolel

Verva v novém roce do zápasu na Spartě třikrát nebodovala. Do Prahy přijela bez bratrů Kašových, útok slátala, jak se dalo. Nechtěla ale odjet s prázdnou a bylo to znát. Litvínov velmi agresivně napadal, chtěl, aby sparťany hokej bolel, ale ti se přizpůsobili. Baránek ve třetí třetině přehnal důslednost proti Pavlu Kousalovi, jehož i s pukem natlačil do Zajíčka. Byl z toho pátý gól domácích a vyloučení pro Vervu.