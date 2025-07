Dynamit Pardubice. Kuchař Pešán začíná vařit chuťovku a věří i síle nového štábu

Před dvěma roky v květnu tu podepisoval pětiletý kontrakt Václav Varaďa, v lednu 2024 se pakoval a práci dostali na stůl právníci. Štafetu přebíral Marek Zadina, po něm Václav Baďouček a do třetice Miloslav Hořava, jenž už předem avizoval, že dodělá brigádu a na jaře zmizí. Během čtrnácti měsíců se v Dynamu prostřídala enkláva trenérů, teď už v klubu doufají, že si vše sedne, jak má a tradiční procesy zůstanou u ledu.

Pardubice jsou zleva zprava chválené za to, že stávající kádr vlastní myšlenku a nese v sobě strategickou páteř. Na Pešánovi, bývalém kouči národního týmu, a jeho realizačním štábu bude, aby z obrovské hráčské kvality vytvořil skutečný teamwork.

Když po úterním prvním společném tréninku Dynama dostal Filip Pešán otázku, zda jej nestraší konce jeho předchůdců na pardubické adrese, odpověď nezahrál do autu, jak by to udělali jiní a upřímně odpověděl: „Je to obrovský strašák, ale kdyby člověk tyhle výzvy nepřijímal, nikam by se neposouval. Já se na tuhle práci strašně těším.“

Pešán tím ukázal respekt před novou štací, ale i sebevědomí. Má se o co opřít. Jednak o sílu soupisky, která je na tuzemské poměry unikátní. A pak i o nejbližší spolupracovníky. Z Litvínova příchozí pravá ruka Karel Mlejnek udělal obrovskou práci na severu, je zvyklý robotit, tvrdě makat i ve chvílích volna, nevypouštět hokej z hlavy. Zároveň hodnotu své práce nezveličuje, nemá problém sám sebe upozadit. Což není vždy a všude obvyklé. „Pro mě velice důležitý člověk,“ netají vládce střídačky.

Do toho připočítejte nového trenéra gólmanů Jiřího Sklenáře, jenž stojí za velkým progresem fantoma poslední sezony Michala Postavy a přes léto si jej opět najímá Lukáš Dostál, gólman světových šampionů z Prahy. „Jirka je skvělý profík, výborně k nám zapadl, je to muž na pravém místě. Jsem přesvědčený, že naše gólmany zase posune.“

Hráči jsou hladoví

Aktuální situace je daná, z Dynama je největší extraligový favorit. Zatím na prvenství v základní fázi 2025/26, play off je něco jiného, odlišná kategorie. Každopádně prázdninové pohyby na východě Čech a udržení klíčových opor posouvají Pardubice před Spartu, která po krachu v semifinále play off dlouho nevěděla, jak naložit s reakcí a nakonec se pustila do tvrdého řezu kádrem. A nyní čeká, co z něj vyleze.

Jednou z odpovědí na další nedokončenou zlatou misi bylo neprodloužení smlouvy Vladimíru Sobotkovi, jenž se prakticky okamžitě objevil ve spárech neodmítnutelné pobídky z Dynama. Pikantní transfer byl záhy na světě.

Na příchod 38letého mazáka je logicky mnoho názorů a i příznivci Dynama mezi sebou řeší, nakolik bude někdejší lídr Sparty k užitku, když už jej pražská organizace pustila k vodě a sama musela tušit, že po něm Pardubice nejspíš sáhnou.

Jdou zprávy, že Sobotka vzal novou výzvu za svou a během suché přípravy se ždímal, co to šlo. „Pravdou je, že jsem trénoval dost, tak snad to předvedu i na ledě,“ zadoufal po úterním tréninku.

Ten probíhal ve velké intenzitě, úroveň zaujetí si Pešán pochvaloval. „Náročný trénink na dvě party, kluci toho mají plné zuby, dobře to odpracovali,“ mnul si ruce Hořavův nástupce.

Od týmu dostal perfektní signál už v předchozích dnech, kdy na dobrovolný trénink dorazili prakticky všichni hráči. Detail? Nikoli, zato nezanedbatelná ukázka hladovosti pardubické družiny.

Pešán o Laukovi: Byl bych nadšený, ale...

V ní zatím absentuje Roman Červenka, kterému se „kousla“ záda a připojí se později. „Drobná indispozice,“ nebojí se dlouhodobější absence Pešán.

Ve víru dění a početnosti hráčů na ledě vám během tréninku chvíli trvalo, než jste Červenkovu absenci vůbec zaregistrovali. Přetlak hokejových osobností a známých plejerů k Pardubicím nyní patří.

To s sebou přináší velkou možnost výběru, což má rád každý kouč, na druhou stranu stoupají realizáku nároky na správné a šikovné zacházení s týmem. A to ještě Dynamo hledá po světě ofenzivního praváka, schopného úřadovat v přesilovce.

Navrch pak čeká na uzdravení Martina Kauta, jež je odhadováno na listopad, a silně ve hře je příchod Jakuba Lauka, jenž se zatím připravuje individuálně a čeká na zvonek z NHL. „Pokud by Kuba přišel, byl bych nadšený. Přinesl by nám důraz, ale pokud nebude, poradíme si bez něj,“ reagoval kouč.

V útoku ještě nějakou škvíru najdete, ovšem v defenzivní linii je nacpáno. A Pešán to ví. Nastane choulostivý proces vybírání těch pravých a upozadění druhých. „To je know-how každého trenéra, poctivě se budeme připravovat na každou nominaci. Ale de facto to rozhodnou sami hráči svými výkony. Konkurence je důležitá, zároveň musí být zdravá. Z druhé strany ani já nejsem v lize nováček, devadesát procent kluků mi prošla pod rukama, jejich kvalita je vysoká. Nezbývá než doufat, že to dokážeme sladit,“ věří.

S tím souvisí proces vytváření tzv. týmové chemie. Zvlášť v Dynamu je tenhle úkol zásadní. Hráči musí držet při sobě, nežárlit na sebe a na větší herní vytížení druhých. Jde o to, aby štědře placení hokejisté pochopili, že cíl je společný a jediný: Masarykův pohár.

Článek pokračuje pod infografikou.



„Každý hráč si musí uvědomit, proč tady je, za jakým cílem. Na nás v kabině bude říct si, jak je třeba vystupovat na ledě a jak hrát. S tím musí každý počítat a osobně k tomu i přistoupit. Jako profesionál,“ říká k tomu Vladimír Sobotka. „Přesně tak,“ přizvukuje mu Pešán. „Proto jsem rád, že máme silný realizační tým, takže na ta rozhodnutí nebudu sám.“

Klíčové je, že Dynamo nyní nepořizovalo jenom vysokojakostní jména s patřičnými dovednostmi, ale i dříče pro černou práci. Tým potřebuje být mnohem protivnější a agresivnější. Tohle koření má dodat i Kanaďan s českým pasem John Ludvig. „Musíme umět reagovat na všechny případné nástroje soupeřů, proto jsem rád, že máme v týmu i důraznější typy hráčů,“ pochvaluje si hlavní kouč.

Výsledkem letní lopoty má být dobře vyladěná mašina na termín půlky září, kdy extraliga vypukne. Ačkoli se o všem rozhodne až v dubnu příštího roku, Dynamo nemá nárok na krkolomné počínání. „Chceme dobře vstoupit do ligy, začátek bude velmi důležitý. Budeme pracovat tak, abychom si vytvořili co nejlepší pozici do play off, a chceme hrát takový hokej, aby fanoušci byli pyšní na to, co předvádíme a chodili nás podporovat,“ shrnuje Filip Pešán.