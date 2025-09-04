Olympiáda zhustí extraligu: divácký rekord je výzva, cizinci můžou hrát bez omezení
Duelem Českých Budějovic se Spartou odstartuje v úterý nová extraligová sezona. V minulém ročníku zažila nejvyšší soutěž spoustu rekordů, napětí a taky emocí. Na zápasy základní části zavítalo dohromady 2,1 milionů diváků, což byl historicky nejvyšší počet. „Vzhledem k olympiádě je program zhuštěný, hraje se třikrát týdně. Bude to náročné pro všechny. Zároveň je to výzva. Věřím, že se tomu minimálně vyrovnáme,“ prohlásil ředitel extraligy Martin Loukota.
Systém se nemění. Základní část extraligy vyvrcholí 52. kolem v pátek 6. března. Nejlepší čtyři celky jdou přímo do čtvrtfinále, týmy na 5. až 12. místě čeká předkolo. Nový mistr bude znám nejdřív 23. dubna, nejpozději o sedm dní později. Poslední tým základní části čeká baráž.
Oproti loňsku nenastaly změny z pohledu bezpečnosti hráčů, kteří naposledy před minulou sezonou museli začít povinně nosit chrániče krku. Asociacce profesionálních klubů ledního hokeje ve spolupráci s kluby zajistila pro účastníky soutěže pronájmy speciálních chladících helem PolarCap, které pomáhají při léčbě otřesů mozku. Používají se ve Švédsku, extraliga je měla zapůjčené už při semifinále a finále play off. Slouží ke zmírnění následků po nárazech do hlavy a urychlují návrat na led o několik týdnů. O náklady na pronájem přístrojů se kluby dělí napůl s APK, která využije pokuty udělené hráčům od disciplinární komise.
Ve snaze předejít incidentům v hledišti byla zavedena funkce tzv. styčné osoby pro hostující fanoušky. Domácí pořadatelé dostanou za úkol s těmito speciálně označenými prostředníky komunikovat tak, aby se různé situace nevyhrotily, případně je pomohli uklidnit.
Cizinci? Beze změny
APK podalo výkonnému výboru ČSLH návrh, jak hodlá vyřešit stavy cizinců. Začátkem června byl zamítnut, takže v přestupním řádu se ve statutu zahraničního hráče nic nezměnilo. Za cizince je považován jakýkoli cizí státní příslušník, kromě jedinců, kteří v soutěžích ČSLH sehráli tři po sobě jdoucí sezony. Doporučený počet importů se zvýšil z pěti na osm. Ale může být neomezený, což je v souladu s evropskou legislativou. Limit se však nevztahuje ani na hráče ze zámoří.
„Už loni na podzim jsme řekli, že bychom rádi, aby se zrušilo to, že cizí státní příslušník si může po třech sezonách statusu cizince zbavit. Předložili jsme velice ucelený návrh, který bohužel neprošel. Pracujeme na tom, aby se definice cizince upravila, a myslím, že další diskuse se povedou tímhle směrem. Čekáme rovněž na další rozhodnutí Evropského soudu ohledně domestikace, protože chceme, aby hráli čeští hokejisté. Ale musíme dodržovat nařízení EU o volném pohybu pracovníků a nesmíme nikoho omezovat,“ vysvětlil šéf ligy Loukota s tím, že během sezony řády zůstanou, jak jsou. „Vhodné by bylo, aby se změniy třeba s platností od 1. května 2026,“ dodal.
Ještě než vyrazí hokejisté poprvé na led, mají fanoušci příležitost zavítat na výjimečnou výstavu v pražském Mánesu, která spojuje hokejové prostředí s uměním a má charitativní přesah. Až do začátku října potrvá aukce obrazů s hokejovou tématikou. Výtěžek půjde ve prospěch nadace Kapka naděje na pomoc dětem s poruchami krvetvorby. Nová sezona začíná velmi barvitě. A slibuje zase o kapku lepší hokej.
Kolik dostanou týmy v extralize:
- mistr: 1,5 milionu
- vicemistr: 1 milion
- 3. a 4. místo: 500 tisíc
- vítěz základní části: 500 tisíc