Momenty úvodu extraligy: kanadská vichřice, uzdravený spasitel či 16letý poklad Tygrů
Předlouhé čekání na extraligové zápasy je minulostí. Hokejová nejvyšší soutěž se znovu pořádně rozkmitala a kromě tří reprezentačních akcí se jen tak snadno nezastaví. Na úvod zářili její největší favorité v čele s Pardubicemi a Třincem, naplno však bodovala i obměněná Sparta či mistrovská Kometa. Pozadu nezůstaly ani Varaďovy Vítkovice, za které řádily zámořské opory. Deník Sport a web iSport vybírají z prvního kola pět nejzajímavějších událostí.
Kanadská vichřice odvála Frodla
Ve vítkovické ofenzivě přes léto zůstala kvalita, krapet výš ji ještě posunul slovenský reprezentant Marek Hrivík. Už zkraje minulé sezony dávalo ostravské mužstvo mnoho branek, jenže zároveň jich i hodně dostávalo. Jakmile Rideře střelecký prach zvlhnul, přišel výsledkový pád, který zapříčinil záchranářské problémy. Podobné starosti už však ve Vítkovicích opakovat nechtějí, hned na úvod jim dodala klid vysoká výhra 7:4 v Karlových Varech. Zápas si podmanila kanadská letka v čele s pětibodovým Anthonym Nellisem a čtyřbodovým Chadem Yetmanem, přidal se i Marek Kalus. „Řekl bych, že máme stejně nastavenou hlavu a podobné přemýšlení o hokeji. Vždy vím, co ostatní chtějí zrovna udělat,“ líčil Nellis. Vítkovická útočná smršť vyhnala z branky jindy jistého Dominika Frodla, jenž z osmi střel inkasoval čtyřikrát. Karlovarská útočná trojice Beránek - Černoch - Čihař v defenzivě propadla, dohromady sesbírala sedm záporných bodů.
Rozborka olomoucké obrany
Takový vstup do sezony vám určitě nepomůže, zvlášť když ve vás veřejnost vidí hlavního adepta na baráž. Přitom v první polovině zápasu úvodního kola Olomouc nezklamala. Trevor Cosgrove s Viliamem Čachem pálili do tyče, Oceláře navíc několikrát podržel brilantní Ondřej Kacetl. Klíčové však byly přesilovky. Zatímco Třinec proměnil tři ze tří možností, Mora při nich střelecky mlčela. „První tři jsme odehráli slušně. Myslím si však, že na začátku druhé třetiny, kdy jsme měli přesilovku, jsme ji nějak podcenili a už to nebylo úplně ono. Speciální týmy rozhodují, Třinec v nich byl lepší,“ věděl olomoucký asistent Petr Svoboda. Kupa práce jej čeká s vyladěním defenzivy, která nefungovala a nestíhala. Duel ve Slezsku nevyšel ani brankáři Matěji Machovskému či Macuhově čtvrté formaci. Naopak domácí byli spokojení, lepší premiéru si snad ani nevysnili. Výhra 8:2 hovoří za vše, takhle by to rozhodně šlo.
Uzdravený dvougólový debutant
Do Plzně dorazili po povedené sezoně v SaiPě. Sourozenci Mikko i Ville Petmanovi mají za úkol převzít stěžejní roli v mužstvu, které se v minulém ročníku v koncovce nejednou natrápilo. Pořádný šok přineslo přípravné utkání Škody proti Mladé Boleslavi, z něhož musel Mikko Petman předčasně odstoupit. Prvotní diagnóza předpovídala, že zraněný bude až do konce sezony. Hrozivý scénář se ale naštěstí nenaplnil, trenéru Josefu Jandačovi byla zvučná posila v Liberci k dispozici. Oba Finové bavili chutí, aktivní hrou, napadáním, rychlostí a dravostí. Mikko zkompletoval dvě branky během tří minut. „Upřímně jsem to od sebe nečekal. Měl jsem menší zranění, udržoval jsem se v tempu a poslední týdny jsem se snažil dostat zdravotně zpátky, což se povedlo. Chtěl jsem do toho dát všechno, naštěstí jsme se štěstím vyhráli, což je pro nás skvělý výsledek,“ líčil pro plzeňské webové stránky. Po boku Seveřanů může pookřát i Dominik Simon.
Příliš jednoznačné derby
Favorizované Dynamo na úvod naprosto rozcupovalo svého největšího rivala z Hradce Králové. Po první třetině vedlo už 5:0 a v nabité Enteria areně se skákalo radostí. Totální scifi scénář se přeměnil ve skutečnost. Největší adept na titul do toho šlápl od začátku, po 46 sekundách vedl už o dvě trefy. Kromě Jana Košťálka se později prosadili i další dva praváci v obraně - Daniel Gazda s Peterem Čerešňákem. Po hrůzostrašném úvodu brankář Stanislav Škorvánek jen pokrčil rameny a odjel na střídačku. „Do zápasu jsme vstoupili skvěle, z prvních dvou střel jsme dali dva góly, což určilo ráz utkání. Myslím, že každý z hráčů i lidí v hale s dresem Dynama si to moc užil,“ liboval si trenér Filip Pešán po nadílce 7:1. Úspěšný debut v pardubické organizaci zažil kromě kouče i bojovný Jakub Lauko, dvěma góly pak přispěl Jan Mandát. Zdeptaný Mountfield zažil nečekaný horor, z něhož se musí vzpamatovat už v pátek proti Českým Budějovicím.
Mladé pušky dostávají prostor
Ročník 2006 se v extralize začíná čím dál víc prosazovat. V duelu Motoru se Spartou si vzal první letku domácích do parády talentovaný Štěpán Hoch, jenž ve 49. minutě dokonce skóroval, v nejvyšší soutěži už podruhé. O den později šli do akce i jeho vrstevníci Danny Chludil z Komety či Oskar Lisler z Kladna. Už stabilní součástí sestavy Liberce je devatenáctiletý Tomáš Galvas, stejně jako o rok mladší Vojtěch Čihař z Karlových Varů. Ale pozor, Bílí Tygři pro český hokej vychovávají další obrovský talent. Do svého vůbec prvního extraligového zápasu naskočil čerstvě šestnáctiletý Lukáš Kachlíř, historicky nejmladší liberecký debutant. „Samozřejmě jsem byl i trochu nervózní, ale snažil jsem se to nebrat jinak než ostatní zápasy,“ líčil obránce. Kvůli zranění mládežnického reprezentanta Petra Sikory se naopak podstatně zvýšil věkový průměr třineckých Ocelářů, jejichž nejmladším hráčem v zápase s Olomoucí byl pětadvacetiletý Miloš Roman.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|1
|1
|0
|0
|0
|8:2
|3
|2
Pardubice
|1
|1
|0
|0
|0
|7:1
|3
|3
Vítkovice
|1
|1
|0
|0
|0
|7:4
|3
|4
Brno
|1
|1
|0
|0
|0
|4:2
|3
|5
Plzeň
|1
|1
|0
|0
|0
|3:1
|3
|6
Sparta
|1
|1
|0
|0
|0
|3:2
|3
|7
M. Boleslav
|1
|1
|0
|0
|0
|2:1
|3
|8
Č. Budějovice
|1
|0
|0
|0
|1
|2:3
|0
|9
Kladno
|1
|0
|0
|0
|1
|1:2
|0
|10
Litvínov
|1
|0
|0
|0
|1
|2:4
|0
|11
Liberec
|1
|0
|0
|0
|1
|1:3
|0
|12
K. Vary
|1
|0
|0
|0
|1
|4:7
|0
|13
Olomouc
|1
|0
|0
|0
|1
|2:8
|0
|14
Mountfield
|1
|0
|0
|0
|1
|1:7
|0
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž