A když nemáš útočníky, dej tam beky... Pardubice sestavily unikátní úderku
Musíte mít pořádnou kliku, abyste byli svědky toho, co předvedly Pardubice v prvním extraligovém kole. Šlo o unikátní kousek. Gólu obránce Gazdy asistovali další beci Košťálek s Tourignym. Nešlo o nahodilost, nýbrž o zřejmý trenérský tah pro dvojnásobnou přesilovku. Dynamo začalo bavit od úvodního duelu, lépe řečeno od prvních sekund nové sezony. Síla jeho defenzivního seskupení je na domácí poměry extrémní. Napoprvé i produkce, jíž Hradec nedokázal čelit a padl 1:7. Jak dlouho Pardubice udrží smršť účinné směsi splněných zadání a neobyčejné kreativity?
Přijdou i všední dny, horší výkony poničené únavou, zraněními, nemocemi, počítá se i s tím, že někteří soupeři přečtou tok myšlenek pardubických plejerů a přijdou s receptem na rozleptání souhry, z níž bylo ve středu večer u vytržení deset tisíc diváků v enteria aréně. „Systém, který chceme hrát, se tam objevuje,“ navnadil Daniel Gazda další protivníky. Jinými slovy podotkl, že pardubické přesilovky už mají tvář, ale to hlavní teprve přijde. Až se pánové víc sehrají…
Zatímco u fanoušků vítězného souboru ve středu večer panovala euforie, tříbodová kabina ji krotila. Což je správný postup. Kdo čekal, že Filip Pešán vychrlí superlativy a promluví i o sobě, co pro něj bezvadný vstup do mistráků na nové štaci znamená, nemohl se víc mýlit.
Nástupce Miloslava Hořavy se umí vyznat v náladách v daný moment, v tom, co se navenek hodí říkat a co ne. Kdy je lepší držet mužstvo při zemi frázemi o splněné povinnosti a kdy je třeba ho peskováním před novináři uzemnit či probrat. Po Hradci nakráčel na tiskovou konferenci s výrazem, jenž by odpovídal spíš výhře 2:1 v přípravě nad Hronovem. „To bych vůbec netvrdil,“ reagoval na dotaz, zda výkon v derby naznačil sílu Dynama, která se všeobecně očekává. A pokračoval: „Na začátku sezony bývají výsledky krkolomné, neadekvátní výkonům na ledě, padá hodně gólů, nejen u nás, děje se to i v NHL. Úvod bych nepřeceňoval.“
Má pravdu. Výsledková divočina prvních kol se časem uklidní, až se u týmů usadí počáteční hektika, odstraní kostrbatost a do popředí vyskočí důkladnější systémové pojetí. Jenže, pozor, Pardubice nemají důvod brzdit a v pátek pod Ještědem míní plynule navázat na perfektně zvládnuté derby, které i z důvodu programové náročnosti Dynamo nešponovalo do diváky žádané desítky.
Podstatné pro Pardubice je, že od prvních chvil jim úřaduje složka, na jejímž sestavení si dávaly extrémně záležet. Defenziva. Nashromáždily k sobě šikovné praváky, schopné gólově udeřit či účinně spolupracovat s útočníky na řešení finálních akcí. Zároveň si ponechaly nebo nově najaly důrazné hráče s figurou a schopností otrávit protihráče fyzickou silou, kdy zmrazí jejich počáteční odhodlání zdařile fungovat v blízkosti brankoviště.
Tohle je unikátní, říká expert
Pardubické obecenstvo nejprve aplaudovalo gólům obránců, aby v další fázi tleskalo hitům Johna Ludviga či výtečně vedené bitce Tomáše Dvořáka. Tohle spojení přesně potřebujete, jenže v extralize je ho málokdo schopen. Záleží samozřejmě i na financích, Dynamo je má. Tahle sranda něco stojí. Aby na sklad nashromáždilo všechny podstatné defenzivní zbraně, muselo investovat.